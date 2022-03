A qué se debe la popularidad de AliExpress Perú

Una de las plataformas de compra más populares de venta online a nivel mundial es AliExpress, la cual ha tenido un gran crecimiento en Perú, debido a sus incontables ventajas al momento de adquirir un producto.

Aunque, los productos chinos, tienen mala fama, lo cierto es que casi todo lo que se consume en el mundo tiene ese origen.

Detrás de esta gran plataforma podemos encontrar un equipo de profesionales encargados de que tu experiencia de compra sea completamente satisfactoria. Además, podemos encontrar un sistema de calificaciones, las cuales dejan los compradores sobre el vendedor y el producto.

Pero, eso no es todo, ya que también ofrece seguridad financiera y prevenciones de estafas. Esto quiere decir que tu dinero estará protegido mediante un sistema de escrow y no se libera al vendedor hasta que confirmes que has recibido el producto correctamente. Pero, para terminar de convencerte de que comprar en AliExpress es seguro vamos a indicarte todas sus ventajas.

Para empezar, tenemos precios bajos, y es que las cosas que viven en China por lo general tienen un precio reducido.

Debido a esto, vas a encontrar todo, prácticamente, un 80% más bajo que en otras plataformas. Pero, eso no es lo único, sino que también son recurrentes los descuentos de los vendedores o descuentos generalizados en la plataforma por algún evento especial.

Aparte de que, los precios son bastante accesibles, como te mencionamos antes tienen un sistema de pago seguro escrow. Por ende, no debes tener miedo de dar tu número de tarjeta, debido a que este sistema es sumamente seguro. De hecho, los pagos solo se liberan al vendedor una vez tengamos el producto en nuestras manos.

Por otro lado, se ofrece una garantía de 60 días. Básicamente esta plataforma cuenta con varias garantías de protección hacia el comprador, entre ellas está la posibilidad de reclamar tu dinero si no te ha llegado el producto antes de dos meses. Pero, esto no es lo único, ya que hay otras protecciones al vendedor y por eso nuestra recomendación es leerlas atentamente.

Además de esto también se ofrecen envíos gratis, de hecho, prácticamente la mayoría de los productos se pueden enviar de forma gratuita a nuestro domicilio.

Sin embargo, también nos deja elegir entre varias mensajerías privadas, obviamente estas tienen un coste. Dicho esto, si el producto nos ha costado 1-2$ puede que nos resulte conveniente que el envío sea por mensajería privada, de este modo no tarda más de una semana en llegarnos.

Con respecto a tu pedido también debes saber, que se te dará un número de tracking y seguimiento. Este es un sistema de localización de pedidos muy completo, en el cual sabrás en todo momento por donde está el producto que hemos comprado.

Dicho todo esto, para comprar en AliExpress Perú, tienes que descargar AliExpress en tu celular o ingresar a su sitio web. Una vez que estés dentro tienes que registrarte con tu email.

Para hacerlo, tienes que presionar el botón de registro que ofrece el sistema y llenar el formulario con tus datos personales. Sin embargo, también tienes la opción de registrarte desde Facebook o Google.

Generalmente, se te regala un cupón de bienvenida para que lo utilices en tu primera compra. Para encontrar productos con envío a Perú en soles peruanos en AliExpress, tienes que elegir el país en el que te encuentras, en este caso, es Perú y luego selecciona la moneda en la que quieres pagar, puede ser soles (PEN) o dólares (USD).

Al momento que hayas configurado los artículos con envió a Perú, puedes revisar con completa tranquilidad lo que quieras comprar. De igual forma puede consultar las características directamente en la plataforma.

Hay que mencionar que, el sistema, te sugerirá ofertas de acuerdo con tus búsquedas previas. Al mismo tiempo, vas a poder acceder al catálogo por categorías o utilizar el buscador que está en la parte superior.

Ahora, con respecto al pago, tienes que saber que, aunque los precios salen en Soles, los pagos se realizan en dólares americanos. Por lo tanto, el precio que te muestran en el sitio web, es una conversión aproximada.