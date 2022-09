Cómo hacer un logotipo usted mismo

El proyecto Turbologo ayuda a crear un logotipo en línea! Un logotipo es un signo o texto gráfico que muestra la esencia y las actividades de una empresa. Se puede decir que el emblema es la tarjeta de presentación de una empresa, que está diseñada para hacer que la marca sea más reconocible. Un buen logotipo debe tener tres cualidades principales: concisión, legibilidad, idea. No es necesario acumular un montón de elementos (especialmente pequeños), no use Fuentes manuscritas. Es por eso que el desarrollo de la etiqueta debe tomarse más en serio.

¿Para qué sirve?

El logotipo es necesario para formar una imagen – por lo general, las personas identifican la marca y forman una primera impresión sobre ella. Sirve para varios propósitos más:

Destaca de la masa total. Un logotipo único identificará a la empresa en el mercado y la diferenciará de la competencia.

Garantiza la calidad . Tener un logotipo aumenta la credibilidad de la marca y es a prueba de falsificaciones.

Refleja los valores de la empresa . El logotipo puede reflejar los detalles de las actividades de la empresa, y los compradores al mirarlo entenderán qué negocio están frente a ellos y qué esperar.

Aumenta el reconocimiento de la empresa. Según las estadísticas, las personas perciben mejor la imagen que el texto, por lo que un logotipo interesante será recordado rápidamente por la audiencia y asociado con su marca.

Construye una conexión emocional con los consumidores. Si se prueba a sí mismo con el mejor lado, los compradores al mirar su logotipo surgirán asociaciones agradables, y esto aumentará su lealtad.

¿Cómo crear un logotipo usted mismo?

Hoy en día, crear un logotipo profesional no requiere ninguna habilidad de diseño. Las herramientas en línea abundan para crear un logotipo para su negocio con cualquier diseño. Con la ayuda de ellos, incluso una persona distante del diseño gráfico puede dibujar un logotipo no peor que en un estudio profesional.

A continuación se muestra una descripción general de los mejores generadores en línea para crear un logotipo de bricolaje:

Turbologo. Este Servicio en línea utiliza tecnologías de aprendizaje automático y otros algoritmos para crear un logotipo. Simplemente ingrese el nombre de la empresa, el eslogan, elija el fondo de color, los iconos asociativos. El Servicio mostrará cómo se verá el logotipo en tarjetas de visita, documentos, en el interior de la oficina. El diseñador recogerá para usted cientos de opciones de logotipo con un diseño único. Y la creación de iconos se dedican a personas de todo el mundo. Al final, obtienes una imagen única en unos minutos. Ucraft. Un programa simple con controles fáciles de usar y una selección bastante escasa de elementos y Fuentes. En él se compone de un logotipo de elementos simples-iconos, formas geométricas, líneas. Si necesita el logotipo más simple posible, el programa es el mejor. Logomaster. En primer lugar, seleccione sus logotipos favoritos de la lista presentada, determine el fondo de color, escriba el nombre, el eslogan y las asociaciones con la marca. El Servicio ofrece dos opciones, de las cuales debe elegir una y personalizarla para usted: elija la fuente y el Tamaño de las letras, el color, el centrado, agregue o elimine elementos.

Conclusión

Crear un logotipo no es difícil, pero debe comprender que la composición, los colores y las combinaciones de formas pueden ser percibidas por el cliente de la manera que desea. Por lo tanto, piense cuidadosamente en cada elemento del logotipo, elija cuidadosamente la fuente y el color. No desordene la imagen con detalles — deje que el logotipo sea lo más simple y pegadizo posible. Así reducirás la probabilidad de causar una impresión equivocada. Y en la creación de su propia etiqueta, los generadores de logotipos lo ayudarán.