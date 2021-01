Definición de una orden en el forex

Una orden corresponde a la manera como se entra y se sale de una operación en el Forex. Son indispensables para permitirle comprobar sistemáticamente sus distintas posiciones de venta y compra y elegir de manera automatizada en qué momento debe abrirse o cerrarse una u otra posición. Generalmente se distinguen las órdenes límite y los órdenes stop. Vamos a descubrir en este capítulo las órdenes más generalizadas y las órdenes particulares.

Las órdenes límite, stop y OCO

Estos dos tipos de órdenes pueden servir a la vez tanto para abrir como para cerrar una posición dada.

Las órdenes stop

Las órdenes stop, también llamadas «órdenes parada-pérdida» se producen durante la venta o la compra cuando un mercado alcanza un nivel predeterminado. La orden stop tiene como principal función determinar un límite más allá del cual el mercado ya no le es favorable. De este modo, usted limita así sus pérdidas.

Tomemos un ejemplo simple

Si se compran 1000 EUR/USD a 1,5180 y que se colocó una orden stop a 1,5100, la posición se cerrará automáticamente en cuanto haya alcanzado este límite. Así se evita una pérdida más importante.

Las órdenes límite

Al contrario, las órdenes límite, consisten en colocar una orden de compra o venta automatizada en cuanto se alcance o sobrepase un determinado umbral de activación. No se trata en este caso de limitar las pérdidas sino de maximizar las ganancias.

Tomemos otro ejemplo simple

Si el cross EUR/USD es de 1,2751 y que se anticipa una baja del Euro a 1,2532 seguido de un aumento, se coloca una orden límite a este nivel con el fin de comprar Euros en cuanto la cotización lo haya alcanzado.

Las órdenes OCO

Las órdenes OCO (One Cancel the Other), literalmente «una cancela la otra» sirven por su parte para encuadrar una posición de una orden stop por una parte y una orden límite por la otra, de modo a asegurar al máximo sus eventuales ganancias y pérdidas. Por supuesto, la activación de una de estas dos órdenes cancela automáticamente la segunda.

Tomemos un nuevo ejemplo simple

Si se tiene una posición abierta de 1000 EUR/USD del lado de 1,5370, se pueden por ejemplo colocar las siguientes órdenes:

Orden stop venta a 1,5450

Orden límite de compra a 1,5200

En ese caso preciso, la orden OCO nos permite asegurarnos de una pérdida si la cotización del EUR/USD alcanza 1,5450 y realizar ganancias en cuanto alcance 1,5200.

Las órdenes que acabamos de ver se aplican, como ya lo habrá constatado en posiciones abiertas. No obstante, existen órdenes que le permiten abrir una posición.

Para una utilización óptima de este tipo de orden, es importante determinar el umbral por encima del cual una cotización no logra subir, llamado «umbral de resistencia» y el umbral por debajo del cual no puede bajar, llamada «soporte». Cada vez que la cotización alcanza uno de estos dos umbrales, se activa entonces una orden automáticamente.

¡Atención! Esta técnica tiene sus riesgos. En efecto, los umbrales de soporte y de resistencia pueden cambiar con el tiempo y esto aunque se mantengan desde hace mucho tiempo al mismo nivel. Así pues, es esencial ser muy vigilante.

OperacionesForex.com – En este sitio ofrecemos información sobre diversidad de brokers que ofrecen servicios de trading con CFDs. Confirmamos la veracidad de cada intermediario e indagamos sobre su legitimidad antes de presentarlo.

Los otros tipos de orden

Las órdenes «si ejecutado»

Los órdenes «si ejecutado» u órdenes «if done»: Una orden «if done» está obligatoriamente constituida por una orden límite acoplada a otro tipo de orden inactiva. El principio es simple: En cuanto la orden límite se realiza, la orden asociada se activa entonces. La orden asociada puede ser aquí una orden límite, una orden stop u OCO. La ventaja de la orden if done consiste en evitarle vigilar sus límites continuamente.

Tomemos un ejemplo simple

Si el EUR/USD está cotizado a 1,5270, se coloca una orden límite de venta al umbral de resistencia a 1,5400. Se le asocia una orden stop a 1,5270. De esta manera, en cuanto la posición alcance el umbral de resistencia, se activa la orden límite y activa automáticamente en esta misma posición la orden stop que está asociada a ella. La orden if done es aquí un excelente medio para realizar beneficios, sin por ello correr el riesgo de pérdida en caso de que baje de nuevo la cotización.

Los órdenes «pendientes»

Los Trailing stop u órdenes stop «pendientes»: En este caso, esta orden constituye igualmente una buena astucia para evitarle pérdidas demasiado importantes. En efecto, la orden pendiente aumenta proporcionalmente durante el cross al que está vinculada. Al contrario, se bloquea automáticamente en cuanto la cotización de este mismo cross baja.

Tomemos un ejemplo simple

Colocamos un stop pendiente a 1,5000 en un cross EUR/USD abierto a la compra a 1,5270. Si la cotización de este cross aumenta a 1,5070, entonces mi orden stop ascenderá también a 1,5070. En cambio, si esta cotización baja, nuestra orden stop pendiente permanecerá bloqueada en su última posición. De esta manera, no se corre ningún riesgo.