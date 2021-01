Descubre 4 cambios increíbles en las páginas de citas: Todo pasó en esta cuarentena

En solo un año nuestro comportamiento como individuos y sociedad se ha visto modificado. La cuarentena está marcando, y no precisamente tendencias. Son cambios importantes en nuestras relaciones sociales, en especial las amorosas. ¡Que no lo has notado! Sigue leyendo y verás que a ti también te ha pasado.

1.) Chat online vs. Citas online

Desde hace años las páginas de contactos funcionan muy bien para encontrar pareja. Eso no es noticia, alrededor del 40 % de tus amistades y familiares, han conocido a su media mitad de esta forma. En esto los chats para conocer gente han jugado un papel determinante. Este es el espacio adecuado para pasar de una foto de perfil atractiva, a conocer personalidades que enamoran. Esta dinámica se ha mantenido así al menos en los últimos 10 años. Luego de sospechar que son el uno para el otro, lo normal es que se citen en algún lugar para comprobarlo.

Muy bonito todo hasta que la cuarentena irrumpió en nuestra cotidianidad. Es imposible e irresponsable quedar en bares, restaurantes, e incluso al aire libre, como antes. Pues listo se acabó la esperanza de encontrar un nuevo amor.

Espera, no tan rápido, existe una marcada tendencia a quedar en línea. El encierro no es problema, vendrán tiempos mejores. No obstante, no lo dejes pendiente hasta que todo acabe. Puedes quedar con ella, fuera del chat y dentro de tu casa, sin necesidad de que nadie se traslade. No es un acertijo, son las facilidades que brinda la tecnología.

2.) Las páginas de contactos triplican su popularidad

Aunque esto de buscar una relación amorosa online no es nuevo, los niveles que ha alcanzado en el 2020 son incomparables. Durante el confinamiento, en algún momento, hemos experimentado miedo, incertidumbre, ansiedad, depresión o soledad. Este último sentimiento muchos lo han logrado sortear anotándose a una web para citas. Esta dinámica ha generado un número importante de nuevos miembros.

Al existir un número mayor de perfiles las coincidencias han mejorado respecto a su calidad. Contradictoriamente, desde casa ahora tienes mayores probabilidades de ligar que antes. Pues ya ves, no todo es negativo.

3.) ¿Son seguras las webs de citas?

A medida que la popularidad de las plataformas aumenta, se adquiere experiencia sobre sus puntos ciegos de seguridad. En 10 años ha sido posible perfeccionar los protocolos de encriptación de datos para la trasmisión segura de información. Muchos sitios han trabajado en algoritmos para la detección de perfiles falsos. Otros hacen énfasis en la validación de la identidad por varios métodos. De conjunto se ofrece un ambiente donde es posible mantener la privacidad o al menos conocer hasta qué punto cada página vela por esta.

4.) Una plataforma para todos los colores y gustos

Las primeras páginas webs, aunque no lo declaraban explícitamente, estaban diseñadas para heterosexuales caucásicos entre 25 y 35 años. Una prueba sencilla, todos los modelos que nos daban la bienvenida a estos sitios tenían las características antes descritas. Esto ya no es así, en sitios generales, encontramos una publicidad inclusiva.

Se detectan necesidades insatisfechas cada día. Estas tienen un trasfondo étnico, religioso y de identidad de género. Por ejemplo, puedes encontrar páginas especiales para ligar con latinos, con católicos, gays, lesbianas, casados infieles, con adultos de la tercera edad, o con personas de talla grande. Imposible decir que no encuentras lo que buscas. Si esto te pasa estás en el sitio de citas inadecuado.

La tendencia es a abrazar lo diverso, a respetar los gustos y aspiraciones de cada cual. Bienvenido a la democratización de la web, aquí nadie puede anularte y mucho menos hacerte invisible.