Juegos para móviles: ¿Qué potencia deberían tener los smartphones para los jugadores?

Todos los smartphones tienen algo en común: sin duda sirven para llamar por teléfono, navegar y chatear. Sin embargo, la situación es algo diferente cuando se trata de jugar a juegos exigentes. Eso no significa que no se pueda participar en juegos con un smartphone, pero hay juegos muy modernos y también gráficamente exigentes que plantean exigencias mucho mayores a un smartphone.

Hoy en día, los juegos de azar son muy populares, pero también lo son las apuestas. Es fácil visitar un casino en vivo y participar en juegos de azar a placer. Pero muchos otros juegos populares también pueden disfrutarse en el smartphone sin problemas. Sin embargo, si quieres comprar un smartphone que realmente te permita jugar a estos juegos sin problemas, debes prestar atención a algunas cosas.

Smartphones y juegos

Independientemente de si prefieres los shooters, los juegos de carreras o los juegos de máquinas tragaperras en el casino online, si no prestas atención a la hora de comprar un smartphone, puedes llevarte una decepción después. La buena noticia de antemano es que la mayoría de los modelos actuales de los fabricantes más populares están equipados con tecnologías suficientemente potentes para que sea posible jugar sin problemas a gran parte de los juegos para móvil. Al mismo tiempo, también hay smartphones desarrollados especialmente para jugar. Por ejemplo, los dos fabricantes de Asus ROG o el Razer Phone 2 han desarrollado aquí excelentes smartphones para juegos. Por lo demás, ambos fabricantes se asocian menos con los teléfonos móviles. Aunque los mejores modelos de los fabricantes establecidos no están dirigidos principalmente a los jugadores, suelen ofrecer un rendimiento suficiente para los juegos móviles.

Así están equipados los smartphones que interesan a los jugadores

El mercado de los dispositivos móviles es muy competitivo desde hace muchos años. En consecuencia, los desarrolladores están sometidos a una presión constante para innovar. Con sus bajos precios, los fabricantes chinos Xiaomi y Huawei están calentando aún más la competencia.

La idoneidad de un modelo de teléfono móvil para jugar de forma óptima depende de varios factores. Aunque los juegos sencillos de navegador y la mayoría de las tragaperras de los casinos en línea no son tan exigentes como los juegos modernos en 3D, sigue habiendo claras diferencias de calidad.

Estos factores deben tenerse en cuenta a la hora de comprar un smartphone para jugar.

El equipo debe ser bueno y el rendimiento también debe ser suficiente

La pantalla debe ser brillante y tener buena nitidez

El procesador debe ser potente

La duración de la batería debe ser suficiente

Además de estos factores, también el precio juega un papel importante. Aunque para muchos juegos de navegador sencillos no se necesita un hardware absolutamente puntero, quienes prefieran disfrutar de juegos gráficamente exigentes durante más tiempo y además quieran estar seguros de que no se producen tirones en la velocidad de fotogramas deberían confiar más bien en smartphones potentes.

Entre los representantes especialmente conocidos de este tipo de juegos se incluyen juegos multijugador como “Fortnite” y “Call of Duty: Mobile”. Estos juegos requieren un smartphone potente. Sin embargo, la memoria y la RAM también desempeñan un papel importante. Además, algunos smartphones están equipados con interesantes funciones adicionales, que pueden resultar muy útiles a la hora de jugar. La iluminación RGB también puede ser simplemente un truco.

Frecuencia de imagen

La frecuencia de actualización es un factor importante para la fluidez con la que se muestra el juego en última instancia. A nivel mundial, el Nubia Red Magic 5G es el primer modelo en tener una pantalla con 144 hercios. El smartphone se ha desarrollado especialmente para los jugadores. Los buenos aficionados lo demuestran de forma impresionante. Así, el móvil nunca se convierte en realidad. Además, la calidad de la cámara es muy buena, por lo que el móvil también es muy adecuado para el uso diario.

Sin embargo, para los juegos que no requieren una reacción rápida del jugador, los smartphones de gama media con una pantalla estándar son suficientes. Por ejemplo, juegos de mesa, de estrategia o de casino. Precisamente, los nuevos casinos en línea conceden gran importancia al buen funcionamiento en el mayor número de dispositivos posible desde el principio. El sector del juego reconoce desde hace tiempo que los jugadores proceden de todos los estratos sociales y disponen de dispositivos móviles rápidos y lentos.

Paquete completo

Básicamente, cada modelo tiene sus puntos fuertes y débiles. Pero si nos fijamos en las cifras de ventas del Razer Phone 2, veremos que muchos jugadores están convencidos. Este teléfono tiene argumentos convincentes, con una decente tasa de reproducción de imágenes de 120 Hz y unos altavoces excelentes. Algunos usuarios encuentran la pantalla un poco pequeña y se quejan de que la cámara podría ser mejor, pero la combinación de un potente chipset y la ya mencionada buena tasa de reproducción de imágenes hacen del Razer Phone 2 un smartphone popular entre los jugadores. El smartphone soporta sesiones largas y regulares sin ningún esfuerzo.

El diseño

Para muchos usuarios, sin embargo, también es muy importante que el móvil llame la atención visualmente. Las personas que prefieren un diseño más atrevido están muy bien aconsejados con el Black Shark 3. La cámara ofrece fotos y vídeos excelentes y, en cuanto a características especiales, el teléfono tiene un precio razonable. Aunque la tasa de refresco de 90 Hz es algo más débil que la del Razer Phone 2 y el Nubia Red Magic 5G, Xiaomi ofrece su teléfono gaming por menos dinero.

Para poder visualizar juegos modernos y jugarlos con fluidez, no hace falta necesariamente un dispositivo especializado en juegos. El iPhone, por ejemplo, está equipado con el chipset más rápido de todos los modelos. Además, la Apple Store es una excelente plataforma para juegos. Pero claro, el actual modelo estrella de Apple no es precisamente barato. Los que no se desanimen por este precio pueden esperar una gran pantalla con una visualización nítida de los juegos y un hardware muy potente. Aquí, los tiempos de carga son muy cortos, lo que es absolutamente crucial para muchos jugadores. También visualmente, el smartphone llama la atención por su elegancia.

Por supuesto, el eterno competidor Samsung también tiene mucho que ofrecer con su producto estrella. Sin embargo, el Galaxy no sólo convence a los jugadores. Pero gracias a su gran potencia de cálculo, los 8 GB de RAM y la pantalla QHD con una frecuencia de imagen de 120 Hz, el smartphone se utiliza mejor para jugar. Además, la batería permite una o dos sesiones más largas.