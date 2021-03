Netflix planea restringir las cuentas compartidas

Caracas.- Netflix planea restringir el uso de cuentas compartidas para usuarios no convivientes, para que no puedan disfrutar del servicio aquellos que no lo hayan contratado.

El objetivo es prohibir que personas que no sean de la misma unidad familiar del cliente accedan a la plataforma, aun contando con la contraseña.

Hasta el momento, las cuentas de Netflix permiten un máximo de cinco usuarios diferentes. Pero, además, cada uno de ellos puede compartir los servicios de la plataforma sin que haya ninguna limitación de dispositivos en una misma sesión iniciada.

Según la información disponible, la plataforma de streaming está comenzando a implementar un sistema de advertencias. El proceso consiste en que el usuario que contrató sus servicios debe verificar su identidad mediante un código que se envía por sms o correo.

«Esta prueba está diseñada para ayudar a garantizar que las personas que usan cuentas de Netflix estén autorizadas para hacerlo», confirmó un portavoz de Netflix. En declaraciones que fueron realizadas al portal The Verge.

Con información de Actualidad RT