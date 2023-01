Paf casino tiene en su catálogo las slots más destacadas de Wizard Games

Wizard Games es uno de los principales proveedores de slots del casino Paf el cual cuenta con 29 slots en línea del desarrollador de juegos Wizard Games. Las tres últimas se incluyeron en su catálogo, corresponden a los últimos lanzamientos del estudio de Wizard Games.

Las slots incluidas fueron la versión Megaways de Dragons of the North, la slot Amun Ra – King of the Gods y Dwarf Riches. Las cuales son una clara demostración de las innovadoras mecánicas y funcionalidades de juego que tienen cada una de los slots desarrollados por Wizard Games.

Información sobre las slots más destacadas de Wizard Games

Los representantes de Wizard Games han informado sobre las características de los slots más destacados que han llegado a casino Paf.

Megaways Dragons of the North

Los desarrolladores de Wizard Games han seleccionado Dragons of the North para lanzar su versión Megaways, esta vez con más formas de ganar.

La slot Megaways Dragons of the North cuenta con 117.649 formas de ganar, debido a que cada uno de sus carretes tiene capacidad para alojar hasta 7 símbolos. El jugador tiene la posibilidad de comprar del juego de bonificación con el que obtendrá diez giros.

Este slot tiene la función de cascada que elimina todos los símbolos que forman una combinación ganadora para ocupar los espacios con nuevos símbolos. Cuenta además con símbolos especiales que están representados por el huevo de dragón y los Mega Wilds.

Los Mega Wilds que se pueden expandir y cubrir completamente el rodillo y tiene un multiplicador que puede llegar hasta 7. El símbolo del huevo de dragón actúa como comodín y puede otorgar multiplicadores, premios directos y diez giros adicionales en el juego base.

El comodín también sustituye a todos los símbolos de bajo pago para dejar espacios para nuevos símbolos.

Dwarf Riches

Este slot en su juego principal y después de una tirada sin premio puede activar de forma aleatoria la función de expandir símbolos. Lo que puede ocasionar una combinación ganadora en esa ronda que en un principio no obtuvo premios.

El símbolo que se expande puede formar una combinación ganadora para lo cual no se requiere que estén alineados de izquierda a derecha. Esto significa que se pueden obtener ganancias con sólo tres símbolos iguales que aparezcan en las líneas de premio.

Cuando se consiguen al menos 3 símbolos Scatter se activan los gratis también se pueden comprar por un valor de 100 veces la apuesta.

Amun Ra – King of the Gods

Este slot tiene cinco columnas, cuatro filas y una fila de cuatro columnas que aparecen tapadas. Cuenta además con varios símbolos especiales representados por el sol y el símbolo misterioso.

Cuando aparece en cualquier carrete el símbolo del sol se descubre la columna tapada de la última fila. Para mostrar un símbolo que tiene la capacidad de dividirse hasta en seis veces y los símbolos misteriosos que aparecen en una tirada se convierten en un mismo símbolo aleatorio.

Puedes encontrar las últimas noticias sobre casinos online en España en BeTragaperras.es.