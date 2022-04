¿Qué pasó con PelisPlushd?

Si eres como muchas personas que usan paginas para ver películas de forma gratuita, seguramente te interese saber que paso con PelisPlushd. Como muchos sabrán en esta plataforma podemos encontrar un extenso catálogo, no solo de películas, sino también de series e incluso de animes y doramas, ya que estos se han vuelto muy populares.

Sin embargo, muchas personas estuvieron reportando que ahora la página no funciona, es decir, que le ha pasado como a muchas otras páginas para ver películas gratis, que al final terminan cerrando. Pero afortunadamente este no es el caso, ahora sí es cierto que el sitio web no estuvo funcionando, pero esto se debe a que han realizado un cambio de dominio.

Como es de esperarse una gran cantidad de personas se confundieron ante esta noticia, por lo que inmediatamente pensaron que Pelisplushd al igual que muchos otros sitios había cerrado. Pero como ya mencionamos ese no es el caso. Aunque la confusión es completamente entendible, ya que actualmente muchos sitios web de este tipo han sido dados de baja. La razón de esto último, como todos sabemos, es la piratería.

De acuerdo, con diversos medios estos cierres se deben a los servicios de streaming, es decir, a plataformas como Disney Plus, HBO, Amazon Prime Video, Netflix, etc. Estas suelen hacer una gran cantidad de quejas con respecto a sitios para ver películas gratis. La razón de esto es que son muchas las personas que prefieren usar plataformas como pelisplushd para ver películas, series, animes e incluso doramas, debido a que no tienen que pagar.

No hay que olvidar que los servicios de streaming, son de pago, es decir, todos los meses se tiene que abonar cierta suma de dinero, para poder seguir disfrutando de su contenido. Ahora esta no es una opción que esté disponible para todos, además, aunque su catálogo de películas suele ser amplio, no se puede comprar al de los grandes sitios para ver películas y series gratis como PelisPlushd.

Este aspecto es importante, ya que, por lo general un servicio de streaming de pago no basta con ver todo el contenido que queremos. Por lo tanto, hay que contratar varios de ellos, y esto supone un gasto considerable. Aquí es cuando entra Pelisplushd, un sitio donde encontraremos todo el contenido que nos gusta y sin tener que pagar.

Volviendo al tema de los cierres la empresa detrás de esto es ACE, la cual está comprometida a combatir la piratería en internet. Dicho esto, hay que tener en cuenta, que, aunque la piratería es condenada en la mayoría de los países, hay muchos usuarios que aseguran que se trata de “Cultura colectiva” en internet.

Ahora volviendo con Pelisplushd y sin ánimos de sonar repetitivo este sitio web para ver películas gratis, no cerró, lo que hizo fue cambiar su dominio. Esto quiere decir que vamos a seguir encontrando todo el contenido que nos gusta. De hecho, basta con entrar en su página principal para ver las mejores películas y series, estamos seguros que vas a reconocer algunas de ellas. Al mismo tiempo vas a poder ver las películas que se encuentran en tendencia en ese momento.

Pero no son solo películas lo que puedes encontrar, ya que como mencionamos también hay muchas series disponibles, animes y doramas. Básicamente hay de todo para el entretenimiento, solo basta con hacer una búsqueda para encontrar algo que nos interese o elegir entre las más votadas por los usuarios.

Navegar por esta plataforma tampoco es complicado, ya que tiene una interfaz simple, para que los usuarios puedan encontrar lo que necesitan sin ningún problema. Además, gracias a la sección de categorías puedes seleccionar el género que te interesa y se te mostrarán todas las películas que hay disponible, en ese momento. Obviamente también si ya tienes una película en mente, puedes hacer la búsqueda directamente en la barra de búsqueda y listo te mostrará el resultado.

Dicho esto, es importante no dejarte engañar por otros sitios que usan el nombre de PelisPlushd para conseguir visitas. Por lo que siempre accede desde el enlace que te hemos dejado al inicio de este artículo. Recuerda que las cuentas no oficiales o clones, pueden ser una amenaza para tus dispositivos debido a virus o software dañinos.