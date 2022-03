Revelan diseño y algunas características del nuevo iPhone 14

Caracas.- En la Red se han divulgado imágenes de lo que sería el diseño de la próxima generación de ‘smartphones’ de Apple, el iPhone 14. Un teléfono móvil inteligente que se espera sea presentado el próximo mes de septiembre.

El portal MySmartPrice publicó esta semana representaciones «exclusivas» de los diferentes ángulos del nuevo dispositivo Apple, obtenidas de un «experto de la industria».

Las imágenes indican que el diseño de este nuevo iPhone es prácticamente similar al del iPhone 13.

Según la publicación, la única y ligera diferencia se observaría en el marco de vidrio del sistema de cámaras posterior. Para este nuevo equipo, dicho marco, sería más grueso que en los actuales dispositivos de la compañía de Cupertino.

El iPhone 14 vendría con una pantalla de 6,1 pulgadas, mientras que las versiones Pro Max y Pro tendrían una pantalla de 6,7 pulgadas.

En MySmartPrice especulan que Apple equiparía al primer dispositivo con un chip A15 Bionic, lanzado en 2021. Mientras, los iPhone 14 Pro Max y Pro constarían de un nuevo procesador más potente, el A16 Bionic.

Mysmartprice also revealed CAD files of the iPhone 14 which basically gets the same design except having a thicker glass frame. pic.twitter.com/MN0IU2Dhfs