Revisión de GO4REX / Echando un vistazo a las ofertas de este corredor

El comercio siempre ha sido una oportunidad lucrativa porque tiene el potencial de ofrecer altos rendimientos con una inversión mínima, pero nunca tuvo el mismo nivel de popularidad que tiene hoy en día. Desde que el comercio en línea se ha convertido en una realidad, los mercados financieros han visto una gran afluencia de gente porque se ha vuelto más fácil de acceder que otro tipo de mercados. Ahora, cualquier persona con un teléfono inteligente y una conexión a Internet tiene la oportunidad de entrar en estos mercados y cosechar los beneficios. No es necesario tener experiencia previa para empezar y tampoco se necesitan grandes cantidades de dinero.

De hecho, sólo hay una cosa que necesitas y es un corredor en línea. Son tu puerta de entrada a los mercados financieros, así que encontrar uno es de suma importancia. No tienes que preocuparte por no ver ninguna opción ya que hay muchísimas disponibles. Sin embargo, tu prioridad debe ser encontrar una que sea auténtica y que también ofrezca las características adecuadas. GO4REX es una de las opciones con las que te encontrarás, un broker de Forex y CFDs fundado por FX Capital Ltd. Lo primero que debes saber sobre esta empresa es que, al estar situada en las Seychelles, está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de la República de las Seychelles.

Si bien esto es ciertamente tranquilizador, todavía necesitas saber qué características y servicios te serán proporcionados. Echemos un vistazo:

Plataforma de comercio en GO4REX

Lo primero que debes mirar en cualquier servicio de comercio es su plataforma porque es la herramienta que usarás para la ejecución de las operaciones. Si la plataforma no es capaz de ofrecer un buen rendimiento, vas a tener muchos problemas. GO4REX es plenamente consciente de lo importante que es este aspecto y por eso ha añadido la plataforma de comercio líder en el mercado, es decir, el MetaTrader 4.

El MT4 es la elección de todo comerciante porque puede proporcionar una poderosa experiencia comercial. Esta empresa te ofrece tres versiones diferentes del MT4 para tu conveniencia. Puedes elegir su opción de escritorio, una versión web o descargar sus aplicaciones móviles en los dispositivos iOS y Android. Gráficos en vivo, señales de operación, indicadores personalizados, las últimas noticias del mercado y operaciones con un solo clic son sólo algunas de las características que puede disfrutar.

Oportunidades comerciales en GO4REX

Un aspecto esencial de cualquier empresa es el índice de activos que tienen para ofrecer a sus clientes. La disponibilidad del número y variedad de activos determinará la cantidad de ganancias que pueden obtener los usuarios. Con GO4REX, puedes encontrar más de 100 instrumentos de comercio disponibles, que están repartidos en una variedad de categorías. Puedes operar pares de divisas, el mayor mercado del mundo por volumen de operaciones. También tienes la opción de operar con CFDs sobre acciones de algunas de las empresas líderes del mundo. Los índices y las materias primas son algunas otras categorías de activos que puedes explorar aquí.

Seguridad en GO4REX

Obviamente querrías una plataforma de comercio segura que proteja tu información y tus fondos de los ciberdelincuentes. Dado que Go4Rex es una empresa regulada, han incorporado características de seguridad esenciales en sus ofertas. La encriptación de alta gama se utiliza para proteger todas las comunicaciones y datos entre los comerciantes y la empresa. También mantienen cuentas separadas para sus clientes para evitar cualquier malversación. En caso de quiebra o cierre, los fondos se devuelven a los comerciantes, ya que se aplica un plan de compensación.

Soporte al cliente en GO4REX

Al comerciar en línea, puedes encontrarte con un problema técnico o puedes tener cualquier otra consulta con la que necesites ayuda. Saber que el soporte está disponible puede ser muy tranquilizador. Encontrarás varios canales de soporte en GO4REX que te dan la oportunidad de ponerte en contacto con su personal, el cual es altamente capacitado y muy amable. Esto puedes hacerlo a través del correo electrónico, rellenando el formulario de contacto online, llamando al número proporcionado o utilizando directamente la opción de chat en directo.

Después de evaluar estas ofertas, puedes seguir adelante y registrarte en GO4REX para comenzar tus actividades comerciales.