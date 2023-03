WhatsApp eliminará cuentas si tienen instaladas aplicaciones no oficiales

Caracas.- Los desarrolladores de WhatsApp presentaron el pasado martes una advertencia para todos sus usuarios, tanto Android como iPhone.

Según el comunicado, citado por medios internacionales, la aplicación de texto no tolerarán que las personas estén utilizando versiones modificadas de la plataforma.

Es decir, WhatsApp no permitirá el uso de aplicaciones no oficiales que han sido creadas por terceros y no por Meta.

Según la empresa, estas aplicaciones colocaría en “riesgo la privacidad y la seguridad” de tus datos.

“Estas aplicaciones ponen en riesgo la privacidad y la seguridad. Si las usas, no hay garantía de que tus mensajes o datos, como tu ubicación o los archivos que compartes, sean privados y estén seguros. Es posible que se suspenda tu cuenta de manera temporal o definitiva”, señala la empresa.

Hasta los momentos, no está claro cuáles serán las apps por las que estarán bajo estas sanciones. No obstante, se conoce varias apps “piratas” que son similares a WhatsApp.

Estas serían WhatsApp Plus, GB WhatsApp, Aero WhatsApp, WhatsApp Gold, You WhatsApp.

Estas se han vuelto muy populares en las redes sociales debido a que poseen características bastante polémicas que la versión original no tiene.

Por ejemplo, tienen la opción de recibir una notificación cuando un amigo se conecta, saber qué decían los mensajes que fueron eliminados.

De igual forma, aunque no se mencionan, estas atractivas aplicaciones son peligrosas porque pueden traer malwares, ya que se bajan de sitios poco confiables.

Con información de Últimas Noticias