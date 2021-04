Michael Keaton volverá a ser Batman en la película “The Flash”

Caracas.- ¡Está confirmado! De acuerdo a la agencia que representa al actor, ICM Partners, Michael Keaton aparecerá en la película “The Flash” bajo la piel de Batman. El intérprete de “el hombre murciélago” vuelve a sacar el “Batimóvil” luego de casi 30 años de haberlo estacionado.

Según el portal web de videojuegos IGN, el actor de 69 años estaba dudoso sobre si debería unirse al proyecto o no. Eso debido a la situación de contingencia sanitaria que existe por el covid-19.

Finalmente, Keaton dio el “sí” y compartirá escenario con el actor Ezra Miller, quien interpreta a Barry Allen (“The Flash”).

El rodaje de este proyecto se realizará en el Reino Unido, país que ha sido un fuerte foco de contagio desde el inicio de la pandemia.

“Estoy más que atento a la situación de covid en el Reino Unido que a cualquier otra cosa”, dijo Micheal Keaton al portal.

“Eso lo determinará todo, y por eso estoy viviendo fuera de la ciudad, alejándome de todos, porque la pandemia me tiene realmente preocupado. Entonces, eso es lo primero que tengo en mente para todos los proyectos. ¿Esta cosa me va a matar, literalmente? Ya sabes, si no lo hace, entonces hablamos”, explicó.

Andy Muschietti ocupará el sillón de director para esta cinta cuyo inicio de rodaje anunció a través de su cuenta oficial de Instagram.

