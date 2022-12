SAÚL SIVIRA / El Delirio de un Político capítulo XI

¿Que nos pasa viejo?, te ves cansado, ya no eres el mismo, el trabajo no te rinde y el dinero no se ve. ¿Que estará haciendo mi muchacho?, ya nos olvidó tan rápido.- Yo estoy segura de que él no se imagina lo mal que lo estamos pasando. voy a llegarme al pueblo pa´ ve si hablo con el hijo de doña Elauteria y le mando un recao pa´ve si nos manda algo pa comprá comida y chuchería pa´ los muchachos.