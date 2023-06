Arturo Suárez / A confesión de parte

Las Declaraciones del expresidente de EEUU Donald Trump, dónde de manera descarada y descarnada, confiesa, no sólo su punto de vista o política hacia Venezuela, desde su mandato presidencial, sin duda han sido, una “línea de acción” sostenida de todas las administraciones de ese país, para con nuestro pueblo desde la llegada de la revolución Bolivariana a Miraflores, a finales de 1998.

Afirma Mr. Trump, con el mayor caradurismo, que él dejó a Venezuela (al salir de la Casa Blanca) a punto del colapso, que estaban cerca de ponerle la mano a nuestro petróleo, ojo, entiéndase, no bajo los términos normales, de una negociación entre naciones soberanas, no señores, deja entender todo lo contrario, cuando cuestiona: “ahora estamos comprando petróleo a Venezuela”.

Yo pregunto: ¿Y no es así, como debe ser? ¿Es que acaso ellos, (EEUU) le regalan algo a alguien? ¿Es un pecado o delito, del Estado venezolano, poner precio, según estándares internacionales, a nuestros recursos?

Pero lo más importante para el análisis, es esa frase lapidaria: “Al irme, Venezuela estaba lista para colapsar”.

En esa frase se recoge toda la verdad, en cuanto a quienes y porque, han agredido de manera desmesurada, a un noble pueblo, cuyo única “falta”, ha sido la de pararse firme, y exigir respeto a su derecho de vivir en libertad y gozar del principio de soberanía y autodeterminación.

Papel de la oposición:

Lamentablemente el papel de la oposición, ante todo esto, ha sido, (salvo pocas excepciones) el de cómplice necesario, o tonto útil, ojo, no con esto voy a negar, la posibilidad cierta de cada quien, de arrepentimiento y corrección al respecto (libre albedrío) sobre todo en momentos dónde las heridas de ésta agresión imperial, amenazan con liquidar nuestra propia existencia como República y como sociedad, quienes no crean, les invito a revisar casos como: Libia, Irak o Siria.

Entiendo perfectamente, que no es, ni será fácil, hablar de un reencuentro entre nosotros (venezolanos) con tanta confrontación en el pasado reciente, pero con la mayor sinceridad les digo, que de mi parte el puente siempre estará tendido, a todo aquel que bien decida reflexionar al respecto, ojo, no tenemos que pensar políticamente igual, no necesariamente debemos pertenecer a la misma organización política.

Son cosas, como las recientes “confesiones” de Mr. Trump, las que nos deben convencer de la impostergable necesidad, de trabajar por la reconciliación nacional.

Basta ya de tanto llanto y dolor, justificado muchas veces, dentro de una confrontación absurda entre hermanos, los verdaderos enemigos, no somos nosotros mismos, la verdadera amenaza, está en el imperialismo norteamericano, y sus aliados en Europa.

La gente, ojo, nuestra gente, nuestra familia, caída en ésta guerra, por no conseguir las medicinas para afrontar patologías como la diabetes, la hipertensión, así como los pacientes oncológicos, o aquellos niños que murieron esperando un trasplante de órganos, que jamás llegó, debido al más criminal bloqueo, más que víctimas, son mártires, y es por ellos, y por sus familias, que estamos obligados a entendernos.

Invito con el mayor respeto, a todo aquel, que por alguna u otra razón, hubiese en el pasado reciente, estado de acuerdo, con los promotores de sanciones y otro tipo de agresión a nuestro país, a la rectificación y al reencuentro.

Muy por encima de colores o siglas partidistas, Venezuela es y será siempre de los venezolanos, hay que amarla como hermanos, para defenderla como nuestra madre.

La propuesta:

De manera sencilla debo decir, que para el PSUV (principal herramienta del Gobierno y la Revolución Bolivariana) la planificación de estrategia política debería estar clara, si no aprovecha su condición de maquinaria con plena cobertura territorial, para hacerse de la bandera del reencuentro y la reconciliación nacional, estaría cometiendo un craso y peligrosísimo error.

Dejar que otra opción política, ojo, tradicional o emergente, se adueñe de ese mensaje y de esa práctica, liquidaría, en mi opinión, cualquier opción de triunfo en las venideras elecciones presidenciales.

Ruego a nuestro Dios todopoderoso para que nos bendiga siempre.

Desde aquí fuerte abrazo

Arturo Suárez militante del PSUV