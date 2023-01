DESDE LA PLAZA SIMÓN BOLIVAR / Periplo virtuoso y exitoso del Rector de la Unerg

Este viernes 30 de diciembre, exactamente a las 3: 57 pm, decidí detenerme un rato aquí, en la Plaza Simón Bolívar, después de hacer un recorrido de punta a punta por la avenida del mismo nombre, en San Juan de los Morros. Por cierto, había un gentío enorme en los comercios.

En este preciso momento estoy haciendo uso profundo de un elemento muy importante de la Investigación Acción Participativa (IAP) : ” La Observación”.

Me senté a estirar un poco las piernas, y aproveché contemplar su belleza natural, su infraestructura, de verdad que hermosa está nuestra Plaza Simón Bolívar(Gracias hermano Gobernador, José Vásquez por la inversión económica, su restauración, y sus bonitos adornos navideños).

Además aproveché de observar con precisión y detenimiento está imponente estatua de San Juan Bautista que, por cierto, a veces no le damos la debida importancia porque estamos acostumbrados a mirarla siempre, no hablo de lo que significa San Juan Bautista para nosotros, me refiero a lo inmenso y grande de la estatua, a lo imponente de la misma.

Sintiendo en mi piel la sabrosa brisa, entre tantos árboles frondosos, pajaritos, transeúntes, decidí lo siguiente: ” ESCRIBIR QUE ALGO QUEDA”.

Recordando mi amada Casa de Estudio, la Universidad “Rómulo Gallegos”(UNERG) dónde este 30 de diciembre del 2022 cerramos con broche de oro, con acto de grado, en el Auditórium “Hugo Chávez”, ubicado en el Decano de Investigación.

La Unerg está de Moda

La Universidad Experimental de los Llanos Centrales “Rómulo Gallegos”(UNERG) había venido cumpliendo un importante rol en algunos lugares de nuestro estado Guárico(pocos lugares) y en el país (pocos lugares) en el devenir del tiempo histórico, pero en estos momentos la UNERG está de MODA en todo el estado Guárico y en toda Venezuela.

Esto no es una afirmación alegre, está es una afirmación científica. Dos razones fundamentales:

1) Hicimos una entrevista flash y general en las inmensas colas, en el último proceso de admisión e inscripción de los nuevos ingresos, y la mayoría vociferó que la Unerg era la universidad que daba oportunidad para estudiar, que era la universidad mejor de Venezuela, que era la universidad que egresaba los mejores profesionales, pero la frase que más se repitió fue: ” la Unerg está de moda”.

2) Ingresaron estudiantes de todo el territorio nacional.

Estadísticamente ¿Que es la Moda?

La Moda es una medida de tendencia central, como la media y la mediana.

Pero se diferencia de las dos restantes, porque la Moda en la estadística es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos.

Es decir, abordada una muestra bien representativa de nuevos ingresos de estudiantes en el proceso de admisión en la Unerg, la mayor frecuencia entre los resultados fue: “La Unerg está de Moda”.

La Unerg está de Moda, es la frase que se presenta con mayor frecuencia en ese conjunto importante de datos.

En conclusión, la Moda es valor dentro del conjunto de datos que más se nos repite, el que tiene más frecuencia.

Rector de la Unerg y nuevos ingresos

Hice énfasis en que la Unerg está de Moda, porque nuestro rector, profesor José Ángel Torrealba, en una oportunidad en un Consejo Universitario Extraordinario, hizo mención de esa significativa frase: ” La Unerg está de Moda”.

Y el Rector lo decía con mucha propiedad, porque él era testigo presencial, ya que atendía directamente personalizado todo el día, uno por uno, desde su Despacho Rectoral, aquellos jóvenes que no eran asignados por la Opsu en ninguna carrera, y sin embargo, querían estudiar en la Unerg, a pesar, que venían desde muy lejos.

Fue allí, que de manera inmediata nos fuimos a abordar directamente a los jóvenes en las respectivas colas, para hacer dicha entrevista flash mencionada, se constató lo que había afirmado nuestro herma Rector: ” La Unerg está de Moda”

Periplo Virtuoso y Exitoso

Iniciando esta columna de opinión decía que hoy 30 de Diciembre de 2022 culminamos con broche de oro con un acto de grado, refiriéndome al último por este año.

Pero debo resaltar, que cerramos también con broche de oro con el Acto de Grado en ese hermoso municipio Esteros de Camaguán.

Esto, haciendo referencia al periplo que comenzó nuestro hermano Rector de la Unerg, a comienzos del 2022 por todo el estado Guárico y el país, en algunas partes aperturando y sembrando la semilla de la Unerg, o firmando convenios para abrir mayor número de carreras universitarias, y en otras partes, cosechando conocimientos a través de los actos de grado.

Por ejemplo por nombrar alguna ruta corta de este periplo: Altagracia de Orituco, San Casimiro, Valle de la Pascua, Calabozo, Maturín, Zaraza, Guaribe, Ortiz, El Sombrero, Caracas, Falcón, San Carlos, Maturín nuevamente, Puerto Ordaz, Amazonas, Barquisimeto, Acarigua, San Fernando, Achaguas Camagua, y San Juan, entre otros.

Este periplo virtuoso y exitoso, de nuestro hermano Rector junto a un equipo de trabajo, sin duda alguna, fortaleció mucho más a nuestra Unerg, y ahora más que nunca: ” La Unerg está más de Moda”.

En mi caso, 23 años como docente en esta Alma Mater, lo digo, es el único Rector que hizo acto de presencia cómo máxima autoridad en casi todos los actos de grado que se llevan a cabo en el territorio nacional, esto fortalece la moral académica, la motivación y el amor infinito por nuestra universidad.

Son las 6: 45 PM, ya me voy de aquí de la Plaza Bolívar a mi aposento, pero no sin antes, decirle, que bella se ve nuestra Plaza Bolívar anocheciendo, un centenar de colorido, de tricolor, de luces.

Bueno me despido, también cierro este año 2022 con esta columna.

En el nombre de nuestro maravilloso y combativo equipo de trabajo del Área de Ciencias Económicas y Sociales de la Unerg, les deseamos una Feliz Navidad y Próspero año nuevo 2023 a ustedes, respetadas y respetados lectores.

Sigan adelante, sigamos adelante ¡VENCEREMOS!

Jorge Linares / *Decano del Área de Ciencias Económicas y Sociales de la Unerg.