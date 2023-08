El liderazgo visto desde El Principito / Ocho frases vigentes para los líderes del Siglo XXI

El Principito tiene importantes lecciones que tú cómo líder puedes aprender. Este personaje creado por el escritor francés Antoine de Saint-Exupéry sigue el viaje de un joven príncipe que viaja de planeta en planeta, encontrando a varios individuos y asimilando valiosos aprendizajes de la vida en el camino.

El principito representa la inocencia, la curiosidad y una perspectiva única de la vida. A través de sus interacciones con los demás, el Principito explora temas de amor, imaginación y la importancia de ver más allá de la superficie para descubrir lo que realmente importa.

Es una figura literaria querida y la novela se considera una obra clásica gracias a sus mensajes atemporales.

Te comparto las ocho frases del principito que desde mi punto de vista, tienen que ver con él liderazgo que hoy necesitamos en nuestra realidad de siglo XXI. Tanto en el trabajo como en nuestras Familias, Empresas o Cocoones (ultimo lugar de refugio) ya he hablado de esto en otros de los artículos.

“Solo con el corazón se puede ver correctamente; lo esencial es invisible a los ojos”.

El verdadero liderazgo requiere ver más allá de las apariencias superficiales y reconocer las cualidades esenciales de los demás. Esta frase enfatiza la importancia de comprender y conectarse con los colaboradores en un nivel más profundo.

“Te vuelves responsable, para siempre, de lo que has domesticado”.

El liderazgo implica un sentido de responsabilidad por aquellos bajo su cuidado o influencia. Así como El Principito se siente responsable de la rosa que ha cuidado, las y los líderes tienen el deber de nutrir y apoyar a su equipo.

“Los grandes nunca entienden nada por sí mismos, y a los niños les cansa estar siempre y para siempre explicándoles las cosas”.

Esta frase destaca las limitaciones de la mente cerrada y la importancia de la mente abierta en el liderazgo. Los líderes deben estar dispuestos a escuchar, aprender y buscar la comprensión de los demás, independientemente de su edad o estado.

Las cosas más bellas del mundo no se ven ni se tocan, se sienten con el corazón”.

El verdadero liderazgo trasciende las medidas materialistas del éxito. Se centra en las cualidades intangibles como la empatía, la compasión, la inspiración y la conexión que tienen un profundo impacto en las personas y la sociedad.

“Eres hermosa, pero estás vacía. Nadie podría morir por ti”.

El liderazgo no se trata solo de apariencias o atributos superficiales. Requiere sustancia, autenticidad y un sentido de propósito que inspire a otros. Los verdaderos líderes crean conexiones significativas y tienen un impacto duradero en su equipo.

“La perfección se logra, no cuando no hay nada más que agregar, sino cuando no queda nada que quitar”.

Un líder eficaz implica simplificar y centrarse en lo que realmente importa. Requiere la capacidad de eliminar complejidades y distracciones innecesarias para lograr claridad y excelencia.

“Bueno, debo soportar la presencia de dos o tres orugas si deseo familiarizarme con las mariposas”

Esta frase nos recuerda que el liderazgo a menudo requiere paciencia y la voluntad de soportar desafíos o situaciones difíciles. Reconoce que el crecimiento y la transformación pueden provenir de navegar a través de obstáculos y aceptar el proceso

Eres responsable de tu rosa”.

Esta frase simboliza la importancia de tomar posesión y ser responsable de las personas o las cosas que le han sido confiadas como líder. Destaca la necesidad de nutrir y proteger a quienes están bajo su cuidado.

*Dr. Roch, tiene 30 años de experiencia como Doctor en Conducta Humana, asesor y conferencista internacional en Ventas, Liderazgo, Team Building, Innovación, Creatividad