El Psuv Guárico y la reunificación de las fuerzas revolucionarias

Mucho se ha dicho en estos tiempos de reflexión colectiva, sobre la necesidad de revisar todo lo que se deba revisar y corregir todo lo que se deba corregir, son tiempos de sacudón y renacimiento político.

Vemos como nuestro Presidente Nicolás Maduro, de manera acertada hace el lanzamiento de las 3R.Nets, a la vez que señala, el inicio de un nuevo ciclo 2022-2030 y orienta el esfuerzo, en la convocatoria a construir una nueva mayoría… y es precisamente en este aspecto, dónde quisiera detenerme.

Para nada voy a restar importancia a las directrices ya mencionadas (3R.Nets, y el ciclo 2022-2030) creo que son profunda y estratégicamente, tanto necesarias como acertadas, pero en mi opinión, el eje transversal de todo esto, lo que verdaderamente garantizaría alcanzar las metas establecidas, dependerá del éxito en la tarea de construir una nueva mayoría, es ahí donde está lo medular del asunto.

¿Cómo hacer para reenamorar a tanta gente desilusionada, decepcionada o simplemente molesta con nuestro proceso revolucionario?

¿Cuál o cuáles, serían las estrategias para propiciar reencuentros con esos sectores?…

En opinión de este humilde servidor, el ejemplo debe empezar por casa, no puede una organización política pretender unificar, si en el seno de sí misma, lo que reina es el sectarismo, la exclusión y persecución hacia sus propios militantes y dirigentes, si no en su totalidad, al menos en buena parte, por el solo hecho de atreverse a opinar, a disentir, a decir con lealtad y libertad, que no se está de acuerdo con algo.

Guárico, lamentablemente tiene muchísimo que revisar y corregir en esta materia.

He sido testigo en lo personal, de como se ha «consagrado» la acción absurda de segregación a dirigentes valiosos, por el solo hecho de no ser del «equipo de confianza» del gobernante de turno.

En honor a la verdad, debo aclarar que este mal en nuestro PSUV, no es de hoy. Por el contrario, es de larga data. Pero si estamos hablando de revisión y de renacer, entonces ya es hora de darle un parao a estos intrigantes y mezquinos, que tienen a la fecha, muchísimas víctimas.

En la mayoría de los casos, mujeres y hombres con dilatada trayectoria de lucha. Con buena formación y madurez política, pero por el solo hecho de tener la osadía o el atrevimiento de querer impulsar la dialéctica, terminan engrosando la larga lista de los no convenientes. Ahora bien, ante la irregular pero a la vez, inobjetable realidad, me pregunto:

¿Qué norma o que «padrino» le da la potestad al gobernante de turno, para que proceda en contra del libro rojo y los intereses supremos (UNIDAD) del partido?…

¿No sabe esa autoridad (padrino) que lejos de fortalecer esa gestión, le está facilitando la pala para que cabe su propia sepultura?…

¿Quién puede llamarse líder si no tiene la capacidad de unir y crear consensos?

Si estamos claros, en cuanto a la prioridad del objetivo principal, cómo es ganar las elecciones del 2024, ¿No beben entonces, los responsables de nuestra dirigencia nacional, meter lupa y actuar con celeridad, dónde se detecten este tipo de prácticas?…

La verdad que en un estado como Guárico, dónde la revolución viene de perder casi el 50% de la votación (resultados gobernación 2017 Vs 2021) y lo que es peor, dónde acabamos de perder de 15 Alcaldías 7 (también casi la mitad) es altamente preocupante, el marcado «desinterés» en analizar con sinceridad y de manera descarnada, las posibles causas de esta debacle.

Más bien los auténticos responsables se van por la tangente, y llaman a chaparrear a los cuadros de base, llaman a revisar UBCH, CLAP, 1 x 10 y el horóscopo de la semana, pero nada, absolutamente nada que apunte, siquiera de lejos, admitir algún error en la Inmaculada estructura de dirección política en el estado….. Sencillamente no estoy de acuerdo…

Lo cierto es que la militancia que siente y padece, se viene reuniendo, viene debatiendo y sobre todo, viene generando consensos a lo interno, y más temprano que tarde, se hará sentir, con la fuerza y claridad política que le enseñó CHÁVEZ.

Fuerte abrazo!!

Arturo Suárez / Militante del Psuv