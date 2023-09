FREDDY ALÍ GÓMEZ / “A los que se sienten y se creen Imprescindibles”

Desde hace cierto tiempo he tenido la intención de responder a algunos opinadores, que en su perspectiva individualista se creen unos superanalíticos y con suficiente aval político y solvencia moral como para pretender dar orientaciones en el quehacer político de este estado.

Y justamente por esa apreciación, que es por cierto colectiva y, en la que coincidimos varios actores que hacemos vida pública y política de alcance regional, que ciertamente el estatus moral y político de esos opinadores de oficio no merecen tal deferencia ni atención.

Ante esta realidad me he abstenido de hacer algún tipo de comentario o respuesta, convencido de que ciertamente tales opiniones no son más que el sollozante balbuceo del que ya no tiene oxígeno político ni reconocimiento popular, tampoco en las reuniones del partido ningún camarada ha hecho alusión a esas opiniones, otra demostración de que esos panfletos no tienen pegada.

Estos comentarios son emitidos por personas de poco calado en las bases de nuestras estructuras, actores con una disminuida talla política, que responden a los intereses de factores pseudopolíticos, con agendas ocultas e inspiradas en la necesidad de mantener su posición económica, más allá de los verdaderos intereses del propio proceso revolucionario.

Sin embargo esos comentarios o remedos de artículos de opinión que de origen no tienen mayor alcance mediático, son utilizados por la contrarrevolución para darle proyección y difusión masiva, ya que satisfacen las aspiraciones de los enemigos de la patria.

Esos escritos están por tal sentido al servicio de la ultraderecha, que los utiliza para hacer creer que estamos divididos y que nuestro partido está debilitado, con la intención de generar confusión en nuestros militantes y simpatizantes.

En virtud de la reflexión anterior y de los intereses ocultos que se mueven detrás de tales matrices de opinión, se hace evidente la coincidencia política de aquellos y de estos que se quieren presentar como la conciencia moral de nuestro partido, entonces y ante las evidencias, ahora creo necesario emitir una respuesta para atajar esas pretensiones de los extremistas, “ya hemos oído y visto que es cierta aquella frases de que los extremos se juntan.”

De Los Avances en la Construcción Política

En diferentes conversaciones con analistas de la política regional y camaradas de lucha, hemos coincidido en los importantes logros y avances alcanzados bajo esta nueva direccionalidad política de la mano del gobernador José Vásquez.

En esas tertulias he oído el reconocimiento de la participación en el EPE de diferentes actores que bien pudiera decirse corresponden a los diferentes sectores y factores que hacen vida política en la región, ya desde aquí se demuestra la amplitud y la apertura para facilitar la incorporación activa de todos y todas.

Bajo ese esquema o premisa de libre participación fue configurada la renovación de todas las estructuras políticas que van desde los liderazgos de Calle y Comunidad, pasando por nuestras UBCh, EP Municipales y Parroquiales hasta llegar al EPE, todos y todas tuvimos la oportunidad de participar.

De acuerdo con el reglamento del Psuv, para poder llegar a ocupar un “escaño” o posición dentro de esas estructuras necesitabas el respaldo popular, que se manifestaba a través de postulaciones y apoyo del colectivo a esas propuestas.

Hubo compañeros que quizás pudieron lograr las postulaciones, pero igual debía ser evaluado por las instancias del partido a los efectos de verificar la idoneidad personal y política para tal responsabilidad dentro de las estructuras.

Por tal motivo algún camarada pudo ser postulado para EP municipal y terminó en el EP parroquial, otro pudo resultar propuesto para una UBCh y fue llamado para el EP municipal, muchos otros y otras fueron postulados para el EPE y el partido dispuso que debían incorporarse en los EP Municipales, en fin la última palabra la tenían nuestras instancias político partidista, nuestro deber como buenos militantes era tan solo la de acatar disciplinadamente esas decisiones.

Nuestro Equipo Político Estadal (EPE), desde su constitución y juramentación ha mantenido y asumido una cultura política orgánica de carácter horizontal y colectivista, por primera vez en muchos años en el seno del partido se generan opiniones, debates, consultas, análisis, reflexiones y en general todo un proceso propio de una instancia política de ese nivel estratégico y operativo.

El que algún camarada no haya quedado en el EPE, no quiere decir que toda la estructura ya de arranque no sirva, el hecho de que tú no estés no significa que seremos un fracaso, tal arrogancia es repugnante.

En este punto quiero hacerte este regalo para que te sirva de inspiración y puedas desde esa reflexión reconocer las verdades personales y las realidades políticas de este estado:

“No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos.”

Filipenses 2:3

Verdades y realidades que hemos construido sin ti, ya que todos los que hacemos vida política en este estado te conocemos suficientemente y, solo como una pista para los lectores haré mención a algunos detalles de tu historial:

✓ Cuál fue tu accionar como miembro de aquel Buró Político (Sectarismo Radical / Sin Debate)

✓ Como fuiste un factor de distorsión política cuando William Lara quería avanzar en la unidad (Tus ataques permanentes a líderes que tú considerabas peligrosos, por el solo hecho de ser más productivos, exitosos y eficientes)

✓ Cuál fue tu contribución como legislador de este estado (Nulo y sin aportes )

✓ Como fue tu pasantía en el ejercicio de gobernador encargado (cheques, helicóptero, caballos, bebidas, mas cheques…)

Ya a estas alturas estás plenamente identificado, el pueblo tiene que saber la verdad y en eso siempre me he empeñado, pero no voy a caer en tus mismos errores de agarrar estos espacios para dilucidar aspectos propios de nuestro proceso, yo no me voy a colocar al servicio de los intereses económicos ni mucho menos a hacerle el favor a la oposición.

Muy por el contrario, quiero invitarte a que haciendo uso del versículo que te he obsequiado, hagas tu reflexión profunda, que te vuelvas a pasear por aquellos momentos en los que vestido de arrogancia y de una prepotencia sin igual, fuiste atropellando a toda la dirigencia de este estado, fuiste un anti valor que no vamos a permitir que se repita.

Hermano de verdad te invito a que hagas esa reflexión en un verdadero acto de contrición espiritual y moral, por todos es bien sabido que errar es de humano y también rectificar es de sabios, tu puedes camarada.

Una vez que lo hayas logrado te podrás dirigir a todos nosotros, en especial a aquellos a los que les hiciste daño personal o político, también a todo este pueblo por el daño patrimonial causado al Estado, a presentar tus disculpas y tú disposición a enmendar tales faltas y ofensas, estoy seguro que la gran mayoría aceptaremos tu humilde posición.

Te invito a que vestido de humildad, salgas a recorrer las calles a darte un “baño de pueblo” para que así puedas conocer, entender y reconocer los grandes avances que se han logrado en la conformación y configuración de todas nuestras estructuras políticas, en ellas hay un gran espectro de liderazgos que con madurez política han asumido la Unidad aún en medio de las diferencias que pudiéramos tener.

Por su parte el gobernador desde su posición permanentemente nos ha hecho ese llamado a la unidad y ante el EPE ha presentado varios documentos o ideas para nuestro análisis y puesta en marcha, resalto en este artículo documentos y propuestas tales como:

✓ Atención al Líder

✓ Relación Partido Gobierno

✓ La Unidad Necesaria

En relación a este último punto el llamado ha sido amplio y acogido con entusiasmo por buena parte del liderazgo regional, no sólo del Psuv, sino también del GPP y de los que se han identificado con el Congreso de la NE.

Te insisto, te hace falta la reflexión y mucha humildad para que puedas reconocer esos avances y entender que hemos podido crecer y consolidarnos sin tí.

Como dirigentes políticos hay que comprender que no somos indispensables, a ti se te dio la oportunidad de dar tus aportes desde el EP municipal de Infante y tal como un niño mal criado la rechazaste, tu podrás crearte todas las excusas o argumentos posibles, pero lo cierto es que hiciste una demostración de inmadurez e indisciplina.

En este punto y asumiendo que tomaste con seriedad el consejo de hacer tu reflexión mediante la enseñanza que nos da esa cita bíblica, te digo que NO puedes seguir en la creencia de que para que haya unidad tienes que estar tú.

NO, no es así, la unidad es otra cosa, no puede ser que pretendas exigir o condicionar, que para que exista unidad tu debas tener un cargo en el gabinete y de paso ser el organizador del partido en el EPE.

La unidad se va construyendo desde la trinchera que la revolución y Dios dispongan para nosotros, ese es el verdadero reto y nuestro compromiso, al cual te invito, vamos a sumarnos activamente a la construcción de esa unidad y ahora con más fuerza aprovechando el llamado que hace el propio Gob. José Vásquez a través del plan La Unidad Necesaria en el marco del programa Guárico de Encuentro.

En ese sentido el gobernador nos ha insistido en que salgamos a las comunidades a consolidar ese gran llamado, el cual se hace evidente en las grandes movilizaciones que hemos tenido a lo largo y ancho de este estado, esa convocatoria, la alegría, el entusiasmo colectivo y el despliegue son un claro ejemplo de cómo hemos ido avanzando.

No es con la actitud del criticón de oficio que se construye unidad, la crítica sana y constructiva es y será siempre bienvenida y necesaria, lo otro ya raya en la traición. “La traición es en gran medida una cuestión de hábito. (John le Carré)”

Si observas a tu alrededor debes darte cuenta que se están quedando solos, una revolución no se hace con una inspiración egocentrista ni mucho menos corrompiendo a nuestra militancia con ofertas ecológicas.

Nosotros tenemos bien claros los objetivos, contamos con la inspiración y estamos resueltos a defender nuestro proceso revolucionario, nada ni nadie nos va a sacar del camino de seguir trabajando en la construcción de la Unidad Necesaria en torno al liderazgo de nuestro máximo líder Nicolás Maduro, lo que está en juego es la patria, la paz y la conservación de nuestros derechos y conquistas revolucionarias.

Freddy Alí