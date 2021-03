JORGE LINARES / Guerra sucia y ataque tósigo contra el Gobernador

Decidí escribir esta corta pero sustanciosa columna porque me pareció muy cómodo de mi parte, que siendo militante del partido más grande de Latinoamerica y uno de los más grandes en el mundo, como es el PSUV, observar pasiva y pacificamentemente como atacan al Gobernador, y no decir nada, y no decir «aquí estoy yo» .

Aquí estoy yo como militante

Y más aún cuando en el artículo 9: «Deberes del o la Militante» del Libro Rojo, nos dice lo siguiente:

«Toda o todo militante está obligado a cumplir con los siguientes deberes» :

Numeral 1. Defender la Patria, la Revolución y su Líder y el PSUV.

Entonces, nuestro máximo líder de la Revolución Bolivariana, es y será siempre, nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez, nuestro líder a nivel nacional y Jefe máximo del PSUV actualmente es el Presidente Nicólas Maduro.

Y el líder actual de la Revolución en el Estado Bolivariano de Guárico es el Gobernador José Vásquez, la líderesa del Municipio Roscio es la Alcaldesa Maryerlyn Colmenares y el líder de la Revolución en la Unerg es el Rector José Luis Berroteran.

Y así, sucesivamente con todos nuestras líderesas, y demás líderes que están en los diferentes estamentos de responsabilidad gubernamental o política. Es decir, es nuestro deber como militante.

Guerra Sucia y «Los Derecho Humanos»

Recientemente salió un seudo informe, lleno de infamia y mentiras frescas, desde la oficina de «derechos humanos» de la ONU, dirigida por Bachelet donde intenta hacer ver que nuestro gobierno bolivariano, de izquierda y humanista es tirano, donde sin ningún tipo de consideración lo acusan de asesinatos extrajudiciales. Sabiendo que es mentira. Esto por un lado.

Por otro la lado, siempre se repite la misma historia en tiempos de elecciones. Es decir, no importa quién sea el Gobernador o Gobernadora, no importa si es en Aragua, Mérida o en Guárico, el objetivo macabro de la derecha recalcitrante es: «DESCALIFICAR DE CUALQUIER MODO».

Eso sí, buscando hacer daño moral. Intentando desmoralizar a nuestros militantes de izquierda, aprovechándose de éste período especial que ha traído consigo problemas multifactoriales.

Y haciendo creer que en este preciso momento toda la gente del gobierno se está enriqueciendo de una manera desenfrenada, y ellos presentándose ante la población como los denunciantes impolutos y infalibles, casi unos angelitos.

Los que tenemos ya bastante tiempo inmersos en la Ciencia Política, sabemos que esta es otra vulgar campaña de Guerra Sucia, para intentar desacreditar la eficiente y eficaz gestión pública que ha mantenido el Gobernador Revolucionario y Chavista José Vásquez, desde hace muchos años como servidor público.

«No se por que» , pero presiento, presumo, intuyo, que tienen temor que nuevamente sea candidato a Gobernador por estado Guárico. Eso, es todo.

Pero también he observado que dentro de esa campaña de guerra sucia, hay una fuerte dosis de envidia, mezquindad y egoismo.

Digo esto porque los enemigos de la Revolución, nunca le han perdonado al José Vásquez deportista de alto rendimiento, del hermoso pueblo de Camaguan, que hoy día sea el Gobernador del Estado Bolivariano de Guárico. Lo mastican, pero no lo tragan, como dice el argot popular.

O sea, se les ve la costura cuando dejan entrever que un deportista no puede superarse en lo económico o en lo político, porque es estraño. Es decir, que el deportista – a pesar de los años, de su trabajo, de su esmero, debe ser un descamisado. O, a lo Victor Hugo: «Los Miserables».

Pero cínica e hipócritamente esos mismos criticones y farsantes si lograron acumular riqueza de manera pública, notoria y comunicacional, alcanzando estándares de vida, al imaginable Dubái.

Ataques despiadados contra el Gobernador

Somos testigos como han puesto a rodar una inmesericordia estrategia de guerra sucia en contra de nuestro Gobernador por el sólo hecho de dar la cara por la Revolución Bolivariana, sin vacilaciones, sin tapujos, y por toda la calle del medio, como debe ser.

Lo acusan porque es productor agropecuario, como que si eso fuera pecado, lo acusan cada vez que aumenta el contagio del corona virus, como que si el fuera el culpable que algunas personas no cumplan con los protocolos de bioseguridad, pero cuando baja las cifras de infectados, no dicen esta boca es mía.

Por eso, estoy de acuerdo con el Gobernador Vásquez, cuando dice en uno de sus programas: «En Directo con el Gobernador»(que por cierto, lo escucho todos los Sábados en vivo y directo por Cantaguarico 91.3 fm y por Universitaria 92.7 fm), que son unos hipócritas empedernidos o unos empedernidos hipócritas.

Lo atacan porque hace acto de presencia en una actividad deportiva de vóleibol de playa, recibiendo una pequeña, pero importante delegación de deportistas, respetando las normas de bioseguridad y enviando un mensaje como líder del Guárico a toda la población, que hacer deporte es hacer patria. ¿Donde está el pecado?.

Atacan a sus seres queridos, en especial a su cónyuge , como que si ella no tuviera derecho, como lo tenemos todos los seres humanos en celebrar su cumpleaños, de la manera que elija quien lo organiza o el mismo cumpleañero o cumpleañera, eso no es problema de nadie. Eso es algo muy íntimo, supraprivado, familiar.

Algunos, no les gusta celebrarlo, otros lo celebran en el río, en la montaña, en la playa, a que la abuela, donde la madre, en fin, cada quien hace con su cumpleaños lo que le parezca a él o ella, a los familiares, amigos, etcétera. Si fuera por mí, celebraría mi cumpleaños en las Piramides de Egipto. ¿Y cual es el problema?.

¡Si hay un problema! El problema es que los enemigos de la Revolución Bolivariana están violando a plenitud el código de ética que debemos cumplir todas y todos los que estamos insertos en la política como una ciencia.

Es decir, como ciencia política, donde está prohibido históricamente meterse con la familia de un luchador social, porque el problema no es con la familia, sino con el luchador social. Pero hacen todo lo contrario, eso son signos de cobardía, de desesperación política, de debilidad y trastorno psicológico.

El último ataque que he leído contra el gobernador(ayer Sábado 27 de Marzo)donde de verdad me dio risa, por lo irónico, cínico y mentiroso.

Lo acusan que en Guárico la vacuna se a llevado a cabo solamente en 10%, cuando todos sabemos que uno de lo primeros estados del país donde llegó la vacuna exclusivamente para nuestros heroínas y héroes de la medicina, fue en nuestro Estado.

Es más, inmediatamente se aplicó, se consumó. Si no pregúntenle a la eficiente, activa, trabajadora y simpática Dra. Rayner Rondón.

Por eso es que la derecha en Guárico, ni en el país, levantan cabeza, porque se van por lo banal, a lo trivial, a lo insustancial, por lo tragicómico. No hay un planteamiento serio, científico, su base científica es el chisme. Son muy egoístas, y envidiosos con respecto a nuestro Gobernador.

Una campaña de Guerra sucia declarada e intensiva contra nuestro Gobernador Revolucionario, con un adtivo de ataque tósigo: veneno, ponzoña, pero no pasarán. Venceremos!

Mientras la Revolución anda buscando la manera de desarrollar un proyecto hermoso como el de las Ciudades comunales, la oposición anda pendiente como anda vestido el Gobernador.

Mientras la Revolución anda explicando la Ley Antibloqueo para atraer inversiones extranjeras, con el fin de reactivar el aparto productivo, la oposición anda «ligando» que aumenten los infectados de corona virus para echarle la culpa al Gobernador. ¿Que ser humano progresa así?.

Señores de la oposición no se les olvide que :«Al trabajo nada, ni nadie le gana».

Si estoy de Acuerdo, No estoy de Acuerdo

Si estoy de Acuerdo que en el país haya una oposición democrática frente al gobierno revolucionario, una oposición sería, científica, responsable, atinada, donde alerten problemas económicos, sociales, ambientales, etc, donde critiquen decisiones gubernamentales, y que propongan posibles soluciones.

Que a través de los órganos judiciales competentes soliciten investigaciones donde se presume que existen irregularidades que afectan drásticamente a la población y denuncien actos de corrupción de los cuales tengan pruebas fehacientes legalmente demostrables.

No estoy de Acuerdo con una oposición extremista y frustrada, solamente de redes sociales, sin propuestas de interés mundial ni nacional, mucho menos regional y municipal.

Una oposición que para ellos «nada sirve» , que todo le sabe a excremento, una oposición «experta digitalmente» en construir Few News, sin verificar las informaciones las ponen a rodar, violentando el Código Penal permanentemente, a través de la injuria.

!Sigamos cumpliendo con la Cuarentena Radical, Voluntaria y Consciente!.

Hasta la Próxima Columna.

Jorge Linares / *Decano del Área de Ciencias Económicas y Sociales de la Unerg.