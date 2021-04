JORGE LINARES/ Lo que no hicieron el Gobernador de Guárico y el Rector de la Unerg en sus gestiones

He querido escribir un poco sobre estas dos personalidades del acontecer gubernamental, académico y político del país, porque los ataques de la extrema derecha persisten contra nuestra revolución y nuestros principales líderes. Es nuestra responsabilidad como militante defender la revolución.

Ustedes estimados lectores se preguntarán : ¿y por qué escribir de los dos a la misma vez?. Porque son más las cosas que lo acercan y los unen , que las que lo separan, ya que son dos revolucionarios chavistas a carta cabal.

Por supuesto, cada uno de ellos con sus particularidades, su forma de ser y sus diferentes responsabilidades. Hablo del Gobernador de Guárico José Vásquez y del Rector de nuestra ilustre Unerg, José Luis Berroteran. Veamos:

Los enemigos de la Revolución Bolivariana y algunos infiltrados rojos rojitos, siempre andan fabricando mentiras odiosas contra nuestra Revolución Chavista y contra nuestros principales líderes y líderesas.

Siempre pidiendo la renuncia a nuestros gobernantes revolucionarios. Siempre resaltando lo que no hicieron, pero negativativamente. Yo voy a resaltar hoy lo que NO HICIERON, pero positivamente. Veamos:

NO LO HICIERON . «No» traicionaron el legado de nuestro Comandante Hugo Chávez, ni del Presidente Nicolás Maduro. No se envelecieron. No se alejaron del pueblo llano. No dejaron la humildad a un lado.

Me refiero a su accionar diario, desde que asumieron la difícil tarea de Gobernador y Rector(sin olvidar que uno de ellos fué varias veces Alcalde en Guárico y el otro Ministro en el Gobierno de Hugo Chávez), han mantenido intacto su aservo Revolucionario y Bolivariano.

Digo esto: 1) Porque hay Ministros y Alcaldes, que al salir de ésta responsabilidad gubernamental, se apartan por sí sólos del acontecer político del país, y no volvemos a saber más de ellos.

Digo esto: 2) Porque hay Ministros y Alcaldes que los apartan del acontecer político venezolano, por ineficiente, ineficaz, corrupto o cualquier otra anomalía tóxica.

Digo esto: 3) Porque hay algunos por allí, que a pesar que su importancia ha sido muchisima menor o igual en comparación a la responsabilidad de un Gobernador o a la de un Rector Universiario, se envelecen, se narsisan, se ponen fi fi, y se ciegan, hasta llegar a la idiotez de ver a sus connacionales por encima del hombro, o como dicen en mi pueblo: «se supermojonean»……. conozco algunos.

¡NO LO HICIERON! «No» se dieron por vencidos, a pesar de la crisis económica de Venezuela, que se avisoró a finales del año 2013, con posibilidades de corregirse, pero que inmediatamente se profundizó y radicalizó a partir del año 2015 con las medidas Unilaterales, coercitivas e ilegales de EEUU hacia Venezuela.

Y luego con la entrada al escenario mundial del Coronavirus, que impactó negativamente a todos los sectores de la vida nacional y del mundo, entre ellos: «el académico y el gubernamental».

Entonces, a pesar de las consecuencias desastrozas del bloqueo criminal y del covid – 19, donde los presupuestos mermaron significativamente – finanancieramente hablando – la Gobernación de Guárico y la Unerg no se han paralizado un momento, eso se llama: «capacidad gerencial».

Conclusión irrebatible 1:

«Cuando una Gobernación, Universidad, un Curul legislativo o cualquier otra institución, son lideradas por verdaderos revolucionarios, las cosas funcionan a pesar de las complejidades que se estén suscitando en determinado momento» .

«Contrariamente, cuando una Gobernación, una Universidad, un Curul Legislativo o «x» institución, son lideradas por infiltrados rojos rojitos, seudos líderes o especialistas en la Ineficiencia e Ineficacia, las cosas no funcionan aunque el precio del dólar esté en 100$/barril», no haya bloqueo criminal, ni pandemia».

NO LO HICIERON. «No» se han producido diatribas entre el Gobernador y el Rector, por inmiscuirse en las competencias uno del otro.

Con los 20 años laborales en la Unerg, tengo un poquito de experiencia universitaria. He sido testigo como Gobernadores han intentado, y algunos lo han logrado, colocar Rectores o colocar las máximas autoridades universitarias.

Pero también, he sido testigo presencial hace muchísimos años, como bajaron buses repletos de miembros de la Unerg a echarle barilla a un Gobernador Guariqueño «de izquierda» , para jóderle la vida e intentar sacarlo, y para nadie es un secreto que las instrucciones venían dadas desde las más altas autoridades unergistas.

Digo esto con tanta seguridad y conocimiento de causa, porque yo, siendo un profesor universitario imberbe y estupido, iba montado en uno de esos buses, desorientado por la euforia y la politiquería.

Los Guariqueños y las Guariqueñas somos testigos de las excelentes relaciones que han existido, que existen, y que hoy en día están más vigentes que nunca entre la Gobernador Vásquez y el Rector Berroteran, sin mezquindades, ni egoísmos.

Y eso es muy importante para la sociedad toda, que haya un alto grado de respeto, fraternidad y solidaridad entre los que lideran estas honorables instituciones. Ya que los ciudadanos y ciudadanas están pendientes de las mismas.

Hagamos abstracción de un solo ejemplo de esa gran armonía y respeto que existe entre el Gobernador y el Rector:

En una alocusión del Gobernador con el sector agropecuario en Calabozo, manifestó el agradecimiento al Rector de la Unerg por sus buenos oficios en la elaboración del Plan de Siembra de ese año, y resaltó la inmediata aprobación del mismo por parte de nuestro Presidente Nicolas Maduro.

Pero también, he oído, cuando nuestra máxima autoridad unergista, ciudadano Rector, manifiesta públicamente el agradecimiento a nuestro Gobernador por sus importantes inversiones y donaciones dentro de la Unerg, que han traído diversos beneficios a la colectividad.

Conclusión irrebatible 2 :

«Que cuando los diferentes poderes públicos, o en este caso, la Universidades y las Gobernaciones, se respetan, se toleran, y colaboran entre sí, trae como consecuencia: beneficios, sosiego y seguridad, a la población, como sucede actualmente en Guárico.» .

NO LO HICIERON. «No» se dejaron secuestrar, políticamente hablando. No creen en chismes, y valoran el trabajo tesonero y creativo de las personas.

Una de las grandes amenazas que debe enfrentar cualquier jefe gubernamental o político, es sin duda alguna, el «secuestro político», por grupitos. Personalmente, he visto fracasar rotundamente a personas con responsabilidades académicas y gubernamentales, porque fueron secuestrados, políticamente hablando.

Es más, el político que tiene altas resposabilidades o el gobernante que se deja castrar la toma de decisiones, está conjurado al fracaso, ya que no ve más allá de los árboles, su mirada se queda entramada entre las ramas, y muchos logran darse cuenta del «secuestro» en un momento determinado, pero ya es tarde, el daño está hecho.

Conclusión irrebatible 3

Los políticos o gobernantes revolucionarios que tienen alta conciencia patria, no permitirán que allá terceros tomando decisiones que le corresponda única y exclusivamente a ellos, por sus competencias constitucionales.

Por supuesto, que escucharán sugerencias y propuestas, pero las decisiones transcendentales las tomarán ellos. Lo contrario rayaría en la mediocridad.

¡NO LO HICIERON! «No» aparecieron incurso en actos de corrupción.

Esto tiene que ver con la majestad de lo institucional, con la majestad de lo gubernamental, con la majestad de gobernar, con la majestad de gerenciar. Es por ello, que tanto el Gobernador José Vasquez como el Rector José Luis Berroterán, hoy día siguen manteniendo el respeto y la admiración de nuestro pueblo noble.

Esto tiene un valor fundamental hoy día, ya que la ética y la moral en la última década en el mundo ha esta por el piso. Varios presidentes de Latinoamericanos han sido destronados consecutivamente por ser corruptos.

Nuestro país no ha escapado de ésta nociva tragedia, donde funcionarios importantes del Estado Nacional, Regional, Municipal, han incurrido en irregularidades vilependiosas. Unos huyen fuera del país y otros están detrás de las rejas.

Conclusión irrebatible 4

El tema de la corrupción es delicado, pero por eso, tampoco debemos obviarlo. Debemos comentarlo, analizarlo y combatirlo con sentido de responsabilidad patria, para no contribuir a su banalización, porque la gran mayoría somos honestos, los corruptos siempre son pocos.

¡NO LO HICIERON!. «No» violentaron los derechos humanos a nadie, ya que los dos son dirigente humanistas, que han demostrado creer en el diálogo, en el debate de ideas, en el debate creador, necesario y emancipador.

¡NO LO HICIERON!. «No» han dejado de trabajar un segundo por este hermoso Estado Bolivariano de Guárico, por Venezuela, y por el mundo, porque al trabajar por nuestro país están trabajando por el mundo, ya que estamos inmerso en el, no somos una isla.

¡NO LO HICIERON!. «No» tienen ningún problema en aceptar la crítica y la autocrítica, porque la toman para corregir donde haya que corregir. Es decir, mandando obedeciendo al pueblo.

Aunque para mi criterio personal, es productiva 100% más la crítica responsable y creadora, que la crítica destructiva.

La primer traerá consigo una crítica no malintencionada, aunada a una posible solución, en cambio, la segunda siempre vienen con una alta dosis de rabia y veneno, sin ningún tipo de propuesta o posible solución.

¡NO LO HICIERON!. «No» dejaron la Gobernación ni la Unerg sin contenido político. A parte de todas las líneas gruesas que emanan desde el Gobierno Nacional liderizado por el Presidente Nicolás Maduro, cada quien tiene su contenido político.

Por un lado; en Cuerpo y Alma por Guárico, y por otro lado; la Refundación Universitaria. No voy a explicar cada una porque serían 20 cuartillas más, sin duda alguna.

Lo que si es verdad, es que, en cada uno de estos » 2 Contenidos Políticos» que les mencioné en el párrafo anterior(que pareciera ser un simple eslogan),

está la esencia política, académica y gubernamental de cada una de las dos gestiones : del Gobernador y del Rector.

¡Sigamos cumpliendo con el uso del Tapabocas, el lavado de manos, distanciamiento social, la cuarentena, y rogarle a Dios que nos ayude a superar ésta pandemia, que ha traído consigo tanto dolor y trizteza en el mundo.

Jorge Linares/ Economista y Abogado

Decano del Área de Ciencias Económicas y Sociales de la Unerg.

