Los Tubazos del Domingo / Candelita en el Psuv

I Candelita en el Psuv

Esta semana el Psuv Guárico vivió escenarios de confrontación, producto de hacer públicas ciertas diferencias.

El primer caso está relacionado con Arturo Suárez, exlegislador y exconcejal, hoy militante sin cargos en el partido ni en el gobierno. Suárez, desde hace algún tiempo ha venido haciendo observaciones públicas sobre lo que él considera son fallas dentro del gobierno regional y en la conducción del partido.

Ante esta situación, Freddy Alí Gómez, secretario ejecutivo del Psuv Guárico, fue el encargado de responderle publicamente.

Entre los argumentos esgrimidos por este se asegura que las críticas hechas por Suárez, son ”utilizadas por la contrarevolución”.

De la misma manera, en Valle de la Pascua se realizó una asamblea para escoger voceros del sector campesino. Lo que pudo haber sido un acto de unidad, terminó suspendido. Videos y opiniones rompieron la línea de los grupos de WhatsApp cerrados y se hicieron públicos.

Visiones

Para algunos, ambos hechos son un mal precedente, pues no contribuyen a la unidad. Pregunté a un dirigente apartado, solo me respondió:

“Los trapos sucios se lavan en casa”.

Hay psuvistas que hacen críticas al gobierno regional y al llamado Equipo Político Estadal. Aseguran que ha habido casos de exclusión e imposiciones.

Mientras que desde el gobierno regional y la dirección del Psuv, señalan que la lucha debe darse internamente. Exponen que no es tiempo de elecciones ni procesos internos.

La crítica no es mala, supongo que esto siempre ha pasado y en todos los estados. El Psuv y todos los partidos siempre han vivido debates a puertas cerradas, fuertes y hasta con mentadas y amenazas.

Pero ante los medios y en escenarios abiertos, quien esté sometido a la disciplina partidista, y lo diga, asume sus consecuencias.

Resolución

El Psuv es una organización vertical, tanto así, que aunque haga consultas y postulaciones, al final, es la Dirección Nacional quien decide y aprueba. El riesgo de estas diferencias, siempre traen consigo intervenciones e imposiciones, donde todos pierden.

Lo menos que quiere el Psuv en este momento es debilitar o atacar a sus propios líderes.

Te lo voy a explicar Orlando, me decía un dirigente regional de los rojitos: “Todo lo que debilite al partido, todo lo que genere desunión y conflicto, todo bochinche, todo ataque contra un poder constituido, será interpretado como una amenaza y debilidad para la batalla que viene, en consecuencia, al Psuv no le temblará la manó para cortar cabeza”. Solo eso, no me dijo cuál cabeza.

II Apagones

Una amenaza aparece nuevamente, las fallas eléctricas. El venezolano aprendió a vivir con estas, ya no suenan cacerolas. Pero todo tiene un límite, los cortes y subidas eléctricas generan otros daños.

No haré periodismo reactivo enfocado en consecuencia sin ver las causas. Es muy fácil decir que el sistema eléctrico no sirve o que no hay gasolina.

El problema de esta crisis es que nadie da la cara: el tema de la gasolina está cada vez peor, sin embargo no veo a ningún rojito explicándole a la población la causa y proponiendo alternativas.

Las interrupciones eléctricas son a cualquier hora y cualquier día. No se ve una campaña para que la gente se prepare.

El Psuv está aplazado en el tema comunicacional, lo dice Indira Urbaneja: “Presiente Nicolás Maduro: ¿por qué no se le explica a la gente el tema eléctrico? insisto, debe corregir la política comunicacional de su Gobierno, lea la percepción y lo que piensa la gente”.

III Alcaldes y alcaldesas

El Psuv perdió siete alcaldías en noviembre de 2021 (Zaraza, Roscio, Chaguaramas, El Socorro, Rondón, Ortiz y Mellado). En todos estos municipios revisan las estrategias para recuperar dichos espacios.

Si es por gestión de los alcaldes, el Psuv recuperará estos espacios, pues es poco lo que se puede mostrar. Pero esta regla vale a la inversa, alcaldes y alcaldesas del Psuv también deberán demostrar y convencer.

“En ambos sectores tenemos alcaldes flojos, petulantes y engreídos” fue la frase soltada en medio de la discusión.

Creo que no se trata de flojos, más bien se trata de varios factores; falta de recursos, poca gerencia y falta de equipo. Dos consideraciones caben aquí:

1-. Los actuales alcaldes y alcaldesas, tienen mejores condiciones y más recursos que los que les tocó el periodo: 2017 – 2021 (pandemia, crisis y colas).

2-. Los actuales mandatarios y mandatarias están experimentando lo que es gobernar con pocos recursos, muchos tendrán el mismo destino que sus antecesores.

IV Primarias

Las primarias en política siempre son buenas. Toda consulta que se haga a las bases siempre será un buen ejercicio, sean en gobierno u oposición. Satanizar las primarias es una tontería. Puede ser que no se esté de acuerdo con ella, pero eso no significa que sea una mala idea.

Hay un riesgo que acompaña a toda consulta, el Psuv lo ha vivido y la oposición lo está viviendo: Por alguna razón, las primarias también generan heridas y divisiones.

En el caso de la primaria de la oposición, planteada para el 22 de octubre, esta presenta un problema: es vulnerable, por eso, es sacudida en este momento. Esta semana será crucial para saber su destino.

V Para los que van a la batalla

En política se dan batallas. Algunas necesarias y otras obligadas. Hay batallas que se pierden antes de darlas.

Cinco consejos para quienes van a la batalla política:

1 Batallas desiguales

Hay un libro que trata sobre las batallas desiguales: batallas que los pocos ganaron a los muchos, los menos a los más y los débiles al fuerte.

Batallas desiguales que no debieron librarse nunca, porque nunca se debe librar batalla que no se esté absolutamente cierto de ganar, pero que sin embargo se ganaron en inferioridad de condiciones.

En política abundas las batallas desiguales. Pelear contra el que tiene el poder es ir en desventaja. Esto obliga a diseñar una estrategia. El general Sánchez de Toca- es el autor de este libro sobre batallas bélicas aplicable a la política.

2 El estado intacto

Sun Tzu en “El arte de la guerra“ plantea que “la mejor política es tomar un estado intacto; arruinarlo es inferior. Capturar el ejército enemigo entero es mejor que destruirlo”.

De nada sirve ganar una batalla si vas a destruir lo que tendrás. Es como si ganara una elección interna y el partido que recibo esta más fraccionado y dividido.

Si la narrativa es siempre la misma y hablo de “traidores” o de “enterrar al adversario” el oponente será más resistente al verse advertido. Si mi discurso es de culpa y de amenaza, quienes me acompañan sentirán desconfianza.

No puedo vivir viendo fantasmas o traidores en cada rincón, debo generar confianza y respaldo.

La victoria debe recibir un premio. En las batallas que se están dando en este país, algunos ganadores reciben una copa, pero vacía y agrietada.

3 .- Control

Napoleón Bonaparte aseguraba que “El campo de batalla es una escena de caos constante. El ganador será el que controla el caos, tanto el propio como el de los enemigos”.

Las batallas políticas se dan siempre en medio de situaciones adversas y del caos. Si no logras entender esto no podrás ganar. Es como pedir condiciones para ir a una batalla electoral cuando sabes que no te las darán.

4 Ganar

Las batallas se dan para ganar algo, de lo contrario será una lucha sin sentido: “No luches en una batalla si no ganas nada con la victoria” así lo dijo Erwin Rommel.

5 Triunfar

Lo más importante en la política: No basta triunfar. Hay perdedores que son vistos como ganadores “sentimentales”. Asegúrate de triunfar, de ganar la batalla en el campo y en la opinión pública:

“No basta con que yo triunfe, los demás deben fracasar” dijo el guerrero y conquistador mongol Gengis Khan.

VI Al cierre

Heddy Ramírez, sanjuanero y dirigente del Psuv fue designado enlace territorial para la población de Chaguaramas. Ese municipio es gobernado por la oposición.

La meneada de mata del Saime en San Juan de los Morros, llevó a la designación de un nuevo director. Una intervención silenciosa. Como es costumbre, nadie declara.

Orlando Medina Bencomo CNP 26636 / El Tubazo Digital