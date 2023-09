Los Tubazos del Domingo: El dilema que no deja dormir a chavistas y opositores

I Numeritos

La Comisión Nacional de Primarias ajustó el número para el proceso del 22 de octubre. En total serán 3008 (tres mil ocho) centros de votación y 5.133 mesas en todo el país.

En el caso de Guárico el numero disminuyó, ahora serán solo 88 centros y 138 mesas, para los 15 municipios de dicha entidad llanera. Un número menor al prometido en el primer anuncio.

En procesos electorales el CNE dispone de 463 centros electorales y 833 mesas para Guárico. Esto significa que las primarias solo abarcarÁn 19% de los centros y 16% de las mesas de esa entidad.

Más que la falta de centros que se plantea en diferentes espacios, es la imposibilidad de cubrirlos. Esta situación se repite cuando hay elecciones, ningún partido de oposición tiene la capacidad de cubrir el total de mesas y centros, están obligados a la alianza.

II Votantes en el exterior

El mito del voto en el exterior ha sido una de los discursos que más me ha sorprendido. La capacidad fantaseosa que nuestros aprendices políticos tienen.

Aseguran que en Venezuela se han ido 6 y hasta 8 millones de compatriotas. Según ellos, todos son opositores y todos se fueron por razones económicas, dos mentiras.

Hablan del voto en el exterior como si este fuera determinante, cuando este siempre ha sido insignificante.

Venezuela adoptó el voto en el exterior en 1993 y lo pusó en práctica por primera vez en 1998, el migrante solo puede votar en presidenciales y referendos nacionales.

Esto significa que entre 1998 y 2022 los venezolanos en el exterior debidamente actualizados en el RE han votado en seis elecciones presidenciales, 4 referendos y dos elecciones al parlamento latinoamericano (eliminadas en la actualidad). Un total de 12 citas, según registros electorales.

En la narrativa de los actores opositores, sobre todo, algunos que respaldan las primarias, se recurre al tema. Según la Comisión Nacional de Primarias, en cifras oficiales solo alcanzaron a registrar 40 mil personas en el exterior, luego prorogaron y muestran un corte de 397.198 electores inscritos.

Supongamos que esto sea verdad, no pongamos en duda las palabras de estos honorables políticos. Supongamos que todos votan en primarias.

Mi estimado lector, para votar en el exterior, la ley dice que debo estar inscrito en el CNE, en las embajadas de los países, con pasaporte, constancia de trabajo y residencia. Por si usted no lo sabía, al corte de abril de 2022 son 107.927 los venezolanos habilitados para sufragar en el extranjero.

Esto significa que un altísimo porcentaje de los inscritos para las primarias en el exterior, podrán participar en este proceso y elegir su candidato, pero no podrán votar y elegir su presidente, toda una estafa discursiva.

III Narrativa

Los políticos pueden ser gritones y alzados, pero cuando la campaña arrecia, se convierten en ovejas. María Corina Machado tardó en comentar la alianza Rosales -Capriles, dijo que no representaba una amenaza y le pareció normal.

Machado le dio una verdadera bofetada a los desaforados de las redes que salieron a cuestionar a los aliados. Regla para los militantes, espere que su lider se pronuncie, pues si lo contradice, usted queda muy mal.

IV Prosperi

Carlos Prosperi es el candidato a las primarias por un sector de Acción Democratica (Ramos Allup). Prosperi estará, según su agenda, el próximo miércoles 6 de septiembre en San Juan de los Morros.

Luego de la retirada de El Conde y el anuncio de Rosales de no participar en las primarias, Prosperí subió del quinto puesto al tercero. Según las cuentas, solo tiene a Maria Corina y Capriles por encima, con la salvedad de que los dos primeros están inhabilitados, no podrán inscribirse en el CNE en caso de ganar, Prosperi no presenta esa traba.

Esta semana el periodista Vladimir Villegas anunció que Henry Falcon (Futuro) y Fuerza Vecinal darían apoyo a Prosperi. Las fuerzas políticas se comienzan a unir, la tendencia es hacia el centro. Los radicales y extremistas se quedan solos.

V Estrategia

Prosperi podría verse en tres escenarios:

1) Como candidato presidencial escogido ante a imposibilidad de inscribir a los inhabilitados, eso sería un derecho ganado si llegase de tercero, pero aun no se ha definido esta norma.

2) Si no es seleccionado, pudiera regresar al Guárico y ser candidato a la Gobernación. Esta es su tierra y conoce el estado. Los adecos aun divididos siguen siendo una opción que cuando se movilizan meten miedo.

3) Prosperí es un “delfin” del jefe mayor, hombre de confianza de un Ramos Allup que cumplirá 80 años, cinco días antes de las primarias. Podría ser candidato en donde lo pida, hay plazas mejores y más seguras que Guárico.

VI Pregunta

Sabe alguien ¿quién es el presidente del Banco Central de Venezuela? ¿Quíen es el Ministro de Finanzas?

En el pasdado, ambos cargos eran relevantes y quienes presidian dichos espacios eran voceros permanentes y daban la cara al país.

VII Cesar Pérez Vivas

Aníbal López representante del movimiento Concertación Ciudadana ofreció una rueda de prensa este viernes en la capital guariqueña.

Dicho grupo respalda la candidatura de Cesar Pérez Vivas para las primarias, ante una pregunta de El Tubazio Digital, aseguró que no descartan que en los próximos días pudiera plantearse una alianza de Pérez Vivas con alguno de los otros candidatos.

VIII La unidad

El tema de la unidad es el punto que no deja dormir a chavistas y opositores. La oposición necesita unidad para tomar el poder. Ningun candidato, que vaya solo, ni de las primarias ni de los otros sectores, le gana a Maduro.

El chavismo necesita reconectarse con una base que se abstuvo. En el caso de Guárico en las pasadas elecciones, el chavismno bajó su votación para la gobernación, en comparación con 2017 perdió 88.305 votos.

Mientras que el segundo más votado para la gobernación en 2017 (Pedro Loreto) obtuvo 124.826 votos, cuatro años después, Octavio Orta saca 95457.

El voto chavista no migró, se abstuvo. La oposición maneja una narrativa que no le permite captar el voto chavista.

Pero el dilema también es rojo. ¿Cómo subir en venideras elecciones? ¿cómo hacer que voten los que se abstuvieron? ¿ siguen vigentes algunas causas, se han superado o profundizado?

Eso será un debate que solo los rojos, puertas adentros, deberán dar. Algunos aseguran que las heridas más fuertes surgieron en las elecciones abiertas en agosto de 2021.

Si esto fuese cierto, surge una pregunta, ¿Dónde están los tres más votados que se postularon para la Alcaldia de Roscio, la joya de la coroma que se perdió?

En las internas del 8 de agosto de 2021, los postulados en esa localidad Christopher Constant Campos obtuvo (27,09%), Gustavo Méndez (23,13%) y Wilmer Alvarez (12,35%), es decir, obtuvieron entre los tres, 62,57% del apoyo de las bases rojitas.

En otros municipios podríamos sacar esa cuenta, la interrogante aquí es ¿dónde están esos liderazgo? ¿Están incorporados trabajando por el Psuv? Espacios como Zaraza, Roscio, Las Mercedes y otros, se perdieron y querrán se recuperados por los rojos

Termino con una interrogante que pudiera hacer temblar a muchos ¿se imaginan una foto de estos tres con el Gobernador de Guárico hablando de unidad?

Al cierre

Delsa Solorzano candidata presidencial, el próximo viernes 8 recorrera tres ciudades de Guárico.

Este 11 de septiembre se cumplen 50 años del golpe de estado en Chile, de Pinochet contra Allende. Una sociedad que aun no cierra sus heridas, ambos siguen siendo recordados de diferentes maneras.

Este sábado reapareció Benjamin Rausseo y anunció: Será candidato a la presidencia en 2024. Tiene más apoyo que muchos con 50 años en política

Orlando Medina Bencomo CNP 26637 / El Tubazo Digital