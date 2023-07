LOS TUBAZOS DEL DOMINGO / Los malqueridos y los excluidos de la política

El bolerista de América Felipe Pirela compuso un tema bautizado como “El malquerido”: Al conocerla nunca creí lo que decía. Pobre de mí, porque al quererla, me malquería. Soy malquerido por la mujer que yo más quiero.

Dicen que en política, hay “malqueridos”. El malquerido no siempre tiene la culpa de ser malquerido, en ocasiones es un incomprendido.

Los tránsfugas, que van de un bando a otro, en algunos casos, se convierten en malqueridos por sus excompañeros que lo llaman traidor y por sus nuevos aliados que lo miran con desconfianza.

Dice un amigo, que a un malquerido no lo quiere nadie, y en consecuencia no logra encajar en ningún lado, aunque lo intente. A veces el malquerido no logra superar su despecho, y como no procesa su duelo, por lo general se comporta igual.

El excluido

El excluido es otra cosa, ese está fuera, lo sacaron, no le abren la puerta aunque llegue sobrio y con flores. En política es fácil excluir, simple y llanamente ignoras, invisibilizas y listo, se consuma la exclusión.

A veces el excluido no es excluido, sino que se autoexcluye. El excluido o autoexcluido tiene chance de regresar, el mal querido no, ni que gane la lotería.

El malquerido puede hablar mucho, puede tener títulos, puede asomarse en todo, puede hasta tener recursos, pero es malquerido.

El excluido en política, por lo general es malcriado y orgulloso. Ser un excluido también da puntos, pues te victimiza.

El excluido tiene la posibilidad de decir “yo no sé nada, no estoy enterado, recuerda que yo estoy excluido de todo”, eso en política es sabroso: “yo me lavo las manos como Pilatos lavó las de él”.

La política es cambiante, hay excluidos que regresan y malqueridos que los comienzan a querer al entrar en la jugada.

Los excluidos no son ni malos ni buenos, simplemente son excluidos. Incluso, algunos excluidos cuando se van a otro bando rinden el doble, luegos los comienzan a extrañar.

Finalmente, las etiquetas de excluidos o malqueridos las pone la sociedad o se las impone uno y al final son etiquetas subjetivas, un problema de cómo me perciben o como yo me percibo.

Si usted, querido lector, pensaba que yo aquí colocaría los nombres de los excluidos, autoexcluidos y malqueridos de la política, lamento decepcionarlo, no tengo tanto espacio.

La burbuja

La praxis política no se diferencia mucho, de la vida cotidiana. El ser humano, por naturaleza es político. El hombre es un animal político dijo Aristóteles, por eso es extraño ver personas que pasan todo el día criticando a oposición o gobierno y terminan diciendo: “Menos mal que yo no soy político”.

Desde hace algún tiempo se viene midiendo la politización o despolitización de la sociedad. Incluso, Chávez habla de repolitizar. ¿Qué tanto creen o no los ciudadanos en los políticos? Es una interrogante muy común en los cuestionarios.

Una de las razones que me ha llevó a intentar hacer análisis político, es la de contribuir al debate y a la reflexión.

No se escribe para coincidir o congraciarse con el lector, sino para brindarle un punto de vista que se asemeje o diferencie de los que posee, para que al final, este se forje su opinión.

Es grato saber que difieren de uno, pues de eso se trata, del ejercicio de la libertad de expresión. Es triste saber que algunos leen con las hormonas y todo lo que no sea música para sus oídos es malo. .

Y no me refiero a lo dicho en redes sociales, allí se expresa un sector mínimo que no es representativo, lo confirman los estudios de campo. Por eso Kiko Bautista siempre dice que Twitter no quiebra hueso.

Periodistas uníos

El Colegio Nacional de Periodistas Seccional Guárico, se puso al día, renovó parte de su directiva este 27 de julio en la capital guariqueña.

El periodista y locutor Víctor Hugo Donaire, fue electo por los agremiados para presidir este cuerpo colegiado junto a otros valiosos colegas.

Donaire, de comprobada y reconocida experiencia gremial y profesional, tiene una labor importante que realizar, reactivar el CNP.

Adecos mañosos

Los adecos no pierden la maña. Con divisiones y problemas en casa, no dejan de girar y “pasarle la mano” a sus militantes, dirigentes y simpatizantes.

Antonio Mugueza presidió este jueves un Comité Seccional en la capital guariqueña, para luego salir rumbo a Calabozo. En la ciudad colonial se metieron en las comunidades de La Pedrera y Pinto Salinas.

Los adecos son zorros viejos, perfeccionan métodos, combinan esta actividad política con actividades comunitarias como entregas de juguetes y compartir. Técnica que puede ser tildada de “populista”, pero si eso amarra votos, bienvenido sea.

El viernes se les vio la cara en Valle de la Pascua. Allí se reunieron con líderes locales. Aprietan tuercas en Infante. Ese mismo día en Santa María de Ipire y El Socorro, la secretaria de Organización se plantó a explicar lo que viene, en algo andan los blancos de Bernabé.

Lo mismo hicieron el sábado 30 en Zaraza y Tucupido. Este domingo 31 estarán en Chaguaramas y Las Mercedes. Los blancos no se duermen. Organización y movilización, palabras claves.

Rojitos en la Atenas de Guárico

El Psuv mantiene la técnica del aceitamiento permanente. Ha realizado movilizaciones en varios municipios. En algunos ha estado presente el Gobernador y jefe del partido en la entidad. Este viernes estuvieron en Zaraza, allí marcharon y dieron discursos.

Zaraza fue una plaza que se perdió en el proceso pasado, y aunque el alcalde electo haya pasado luego a las filas del chavismo, el Psuv sufrió un sismo. Calladamente trabajan para reconstruir y fortalecer esa unidad.

Las concentraciones del Psuv son una especie de maniobra o ejercicio. Permanentemente le está enviando mensajes entre líneas a su militancia. La oposición debe aprender a leer y decodificar al Psuv para dejar de subestimarlo.

Calabozo, La Pascua, Camaguán, Cabruta, Ortiz, entre otros, son algunos de los municipios donde los rojitos han hecho concentraciones en los últuimos días.

Globos que se desinflan

Vienen los candidatos, se arma la algarabía, ruedan los autobuses y las redes se prenden. Las pasiones se desbordan y los seguidores se ilusionan.

Las interrogantes surgen:

¿Qué pasa después que los candidatos se van?

¿Quién se queda trabajando?

¿Cómo convierto esa ilusión en organización?

Un reto difícil. Algunos engañan a su militancia y a sus líderes cuando en realidad carecen de estructura política.

Golpe bajo

La renuncia de la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, María Carolina Uzcátegui, no fue tan contundente como la carta que esta dejó. Un texto crudo que desnuda la situación interna de ese sector de la oposición.

Fue un duro golpe, ella, una empresaria opositora, clarita en su posición, renunció y habló. No quiere derrotas en su libro de record.

La comisión hizo lo que consideró, aceptó la renuncia, no la cuestionó ni desmintió y designó a otra persona en ese cargo.

Los seguidores de ese sector de la oposición tuvieron diferentes posturas, los más osados, la acusaron de “vendida, infiltrada y comprada”. No tienen la más mínima idea de quién es esta empresaria.

Basureros

En Valle de la Pascua hay un basurero municipal, la vía es de tierra y las lluvias dificulta el acceso. Ante esto, los camiones vierten los desechos sólidos en la entrada. A pocos metros de algunas viviendas. ¿Tendrán que venir expertos de la NASA a resolver este asunto?

Doble tributación

El concejal de AD en Roscio, (Guárico) Rafael Funes denunció lo que considera “Doble tributación”. La empresa Ecosocialismo 5to. Objetivo y Corpoelec, se unieron. Cuando usted pague su recibo de luz deberá pagar también “Aseo urbano”.

Eso no suena tan mal. El problema es que deberá seguir pagándole a la alcaldía. Es decir: la alcaldía cobra la recolección y esta empresa cobra por permitir que su basura sea depositada en el vertedero. Como en el neoliberalismo, el ciudadano termina pagando todo y doble.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital