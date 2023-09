Los Tubazos del Domingo / Se mueve el tablero político

I Ajedrez

Jugada maestra la respuesta del CNE sobre su apoyo técnico a las primarias. La eterna historia: opositores divididos subestiman y creen tener contra la pared al gobierno. El gobierno con postgrado en resistencia responde como si jugara ajedrez.

Luego de más de tres meses, en respuesta a una comunicación enviada por la Comisión Nacional de Primarias al CNE el 5 de junio pasado, el ente comicial decidió dar apoyo.

El anuncio dejó perplejos a muchos. La Comisión dice que conversará con los candidatos, pero la decisión está en manos de los partidos. A más tardar, el lunes, la Comisión deberá anunciar al país lo que a puertas cerradas decida.

Veamos lo que podría pasar:

Si se acepta el apoyo del CNE: El proceso se suspende y se reprograma. Sería con captahuellas y no participarían los inhabilitados (Machado, Capriles y Superlano).

Si aceptan la asesoría estarían admitiendo todo lo que dijo la renunciante vicepresidenta de la Comisión de Primarias María Carolina Uzcategui, las fallas eran ciertas. Además de eso sería un golpe fuerte para candidaturas radicales que rechazan al CNE.

Si no se acepta: Nadie podrá decir que el estado no ofreció apoyo. El proceso se pondría al margen y daría paso una decisión del TSJ que lo detendría.

Así dijeron estos dos

Capriles: “Nuestro respaldo pleno, como lo hemos hecho desde el primer día, sin presiones, a la decisiones que tome la Comisión Nacional de Primaria”.

Prosperi: “El CNE es garante de realizar elecciones presidenciales las cuales ganaremos en 2024. Si la Comisión de Primarias decide que la elección primaria se llevará a cabo con apoyo técnico del mismo, allí estaremos, mi compromiso es con la unidad y Venezuela”.

Así lo veo

Algo si es cierto: las primarias no van nada bien, las diferencias se acrecientan, los candidatos con más opciones no podrán inscribirse en caso de ganar y finalmente, será un proceso, tal como está concebido, que dejará heridas y divisiones más que unidad.

II Referendo

La Asamblea Nacional aprobó un referendo consultivo sobre el reclamo de Venezuela de su territorio actualmente ocupado por Guyana.

Un referendo innecesario, pues esta claro lo que debe hacer el estado en relación a ese tema. Una estrategia que será vista por adversarios como una distracción.

Lo más complicado para los adversarios del gobierno será oponerse a este referendo, pues, el tema de Guyana nos une a todos. Muy mal quedarían y no habría manera de explicar una postura contra este.

En el país ha habido políticos y políticas que han pedido hasta invasión de tropas de otros países. Pero de allí, a negar el reclamo venezolano habría que estar loco o loca.

El riesgo: si no se logra motivar a las personas en esta campaña, imaginemos un referendo con un nivel de participación muy bajo, una raya, un mensaje al mundo que se interpretaría como poco respaldo a ese reclamo.

III ¿Roscio opositor?

El municipio Roscio en el estado Guárico es lo que se conoce como “la joya de la corona”. Al Chavismo se le metió entre ceja y ceja recuperarlo.

Entre algunos políticos, tanto del sector chavista como del opositor se ha asegurado, en algunas ocasiones, que Roscio es un municipio opositor.

¿Qué define que un municipio sea opositor o chavista? Ante esta interrogante los consultados contestan: “ la permanencia de una fuerza en un territorio, que lo controla como una especie de bastión imbatible, como Chacao para la oposición”.

Si esto es así, entonces Roscio no es ni opositor ni chavista, veamos el siguiente cuadro:

Roscio, desde el año 2000 ha elegido 6 alcaldes, solo dos ganaron como opositores al chavismo.

Las veces que el chavismo ha perdido, (2008 y 2021 ) ha sido por márgenes inferiores a los 800 votos.

Las diferencias entre ganador y perdedor nunca han pasado de mil votos. Salvo en 2000 y 2017, ese último escenario fue atípico, pués la mayoría opositora decidió abstenerse.

El chavismo creció en 2013 con Gustavo Méndez sobre los 25.094 votos y en 2017 se elevó a 31.651. En 2021 cayó estrepitosamente por debajo de los 18 mil votos.

No cabe duda que estamos en un territorio polarizado más que opositor o chavista. Esto significa que quien movilice mas electores y se presente mejor organizado puede ganar. Pero que nadie se crea rey o reina de la comarca.

IV Historia de Roscio

El municipio Roscio, en toda su historia ha tenido 9 alcaldes electos y una encargada (Elvia de Nieves).

Alcaldes que han ganado con porcentajes más altos:

Alcalde Año Porcentaje de votos Mayerling Colmenares 2017 64,24% Argenis Ranuárez Angarita 1992 50, 16% Gustavo Méndez 2013 49,88%

Alcaldes que han ganado con los porcentajes más bajos:

Alcalde Año Porcentaje de votos Alberto Spartalían 2004 36,57% Virgilio Giunta 2000 38,90% Sulme Ávila 2021 42,02%

V Preocupación

Donde sí deben prenderse las alarmas es en el tema de la abstención en la capital de Guárico. Veamos el siguiente cuadro preparado por el equipo de El Tubazo Digital.

Aumento de la abstención en las elecciones municiples en el municipio Roscio del estado Guárico

Año Abstención 2000 sin datos 2004 52,45% 2008 29,57% 2013 40,37% 2017 46,87% 2021 56,03%

Luego del 2004, se aprecia un bajón en la abstención y un incremento permanente, disparado en 2021. Roscio obtuvo la cuarta abstención más alta entre los 15 municipios.

Toda abstención tiene causas, toca a cada tolda evaluar si sus votos migraron o se abstuvieron. Vendrán nuevos escenarios y los actores deberán evaluar y recomponer sus filas.

VI El artículo

Si TSJ no ha parado las primarias es por que estaba esperando que esta cayera por su propio peso. En este momento, cuando la guerra es a muerte entre varios candidatos, el CNE lanza su oferta.

Para quienes preguntan cuál sería el argumento legal que utilizaría el TSJ para suspender o intervenir en las primarias, aquí se los dejo:

Artículo 293 numeral 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

El Poder Electoral tiene por funciones: Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley. Así mismo, podrán organizar procesos electorales de otras organizaciones de la sociedad civil a solicitud de éstas, o por orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Las corporaciones, entidades y organizaciones aquí referidas cubrirán los costos de sus procesos eleccionarios”.

VII Tres claves para las alianzas políticas

1 Es un error en política encapsularse con los incondicionales. El pensar que mi equipo es solo los que piensan como yo. Incorpora la diversidad, ábrete a la crítica.

2 No se toma el poder y no se mantiene si no haces alianza. Eso es un trabajo diplomático, estratégico y largo. Quien tomó el poder y perdió las alianzas que hizo, no podrá mantenerlo. Trabaja en la unidad eso te hará fuerte.

3 Sócrates dijo: ‘Conócete a ti mismo’. En política podemos decir, conoce a tus aliados. Si los empoderas, si los respetas y si se sienten útiles, dejarán de ser parte de un grupo para convertirse en EQUIPO.

VIII Cosas raras

¿Qué ocurre en el SAIME? ¿Qué pasó la semana anterior con su directora y algunos funcionarios? ¿Por qué el hermetismo en informar sobre la intervención de este ente en San Juan de los Morros?

¿Sabía usted que diferentes líderes del Psuv entregaron al Gobernador una serie de propuestas sobre “la unidad necesaria”?’ Allí se aborda el tema de los líderes, cuadros y militantes: apartados, excluidos, autoexcluidos o como cada quien le guste llamarse.

El senador estadounidense de origen cubano Bob Menéndez introdujo leyes y propuestas contra Venezuela fue noticia en los medios y aplaudido por la oposición. Esta semana Menéndez y su esposa fueron imputados por corrupción. Silencio.

Magui

Cerrando esta columna, suena el teléfono y escucho la voz de mi colega Ramón Figuera: un flechazo nos hiere el alma. Falleció Mahuampi Acosta. La reportera gráfica y diseñadora, la super amiga. De ella guardo frases, libros y lecciones.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital