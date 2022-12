Los Tubazos del Domingo / Toda la culpa es de los demás

I Con sarcasmo

Decidimos hacer un recorrido para ver cómo funcionaban los semáforos, los que vimos, estaban funcionando. Cuando le cuento a un colega sobre esto, me comenta:

“Lo que debemos hacer es eliminar todos los semáforos y que la gente ande como le de la gana, después de todo, aquí nadie le para pelotas a esos bichos”.

San Juan de los Morros es una anarquía, de nada sirve que tengamos semáforos funcionando. Pareciera una norma generalizada comerse la luz y pararse sobre el rayado.

Tan mal estamos que necesitamos poner un policía en cada semáforo para que las personas respeten la norma. Pero no se preocupen, eso no es culpa de la gente, eso es culpa de Maduro y el gobernador.

Los meones

Existen rincones y esquinas de la ciudad que se convirtieron en baños, sobre todos los callejones que están cerca de expendios de licores.

El mugre y la porquería aumentan. Mear en la calle delante de niños y damas ya es cosa normal. La culpa es de Maduro que no hace baños públicos.

Destrozando calles

Hidropaez rompe calles y aceras, deja troneras por todas partes. Con desparpajo abren huecos en las calles para hacer reparaciones y luego se retiran. El mismo estado promueve la anarquía y los mismos vecinos callan ante esta situación.

Pero eso es culpa de Maduro, él da la orden por whatsapp indicando: “vayan y rompan pavimento y dejen eso así”.

Basureros

Luego de que la alcaldía limpiara las quebradas de sectores populares, los vecinos las volvieron agarrar de basurero. A pesar de que el aseo pasa semanalmente, niños y adultos arrojan desperdicios en esta.

Pero ellos no tienen la culpa, la responsable es la alcaldesa que debe ir todos los días a las casas de estos lindos puerquitos a sacarles la basura y llevarla al basurero municipal.

Aceras

Caminar por la avenida Bolívar de San Juan de los Morros, es tan parecido como en la gestión pasada, menos buhoneros pero igual de anarquía.

Ahora hay ventas de perros, como una que está cerca del centro comercial Elymar. Si usted camina por allí, deberá bajarse de la acera, pues esta fue tomada para colocar sillas para los consumidores de la comida chatarra.

Pero eso no es culpa de estos heroicos emprendedores. La culpa es del imperio que tiene bloqueada la importación de salchichas.

Equivocados

Si usted es de los que cree que este país se arregla cambiando gobernantes, pues déjeme decirle que está equivocado. De nada sirve votar y cambiar, si ni siquiera somos capaces de respetar la luz de un semáforo.

Algunos en su mundo aseguran: “Antes éramos felices y no lo sabíamos”. Yo digo: “Ahora estamos jodidos y no lo sabemos”.

II Hablemos de política

Esta semana se conoció la noticia en el mundo político: El Psuv designa nuevo enlace para el estado Guárico. Vielma Mora sustituye a Hugbel Roa.

José Gregorio Vielma Mora es un político, abogado y militar venezolano. Se desempeñó como gobernador del Táchira entre 2013 y 2017. Ha sido ministro de Comercio Exterior y actualmente es diputado a la Asamblea Nacional.

El Psuv juega al ajedrez y a los enroques, prefiere apostar a enlaces activos y conectados con la dirección nacional: sacan a Vielma Mora de Nueva Esparta y lo envían a Guárico y desde el llano mandan a Hugbel Roa hacia Nueva Esparta.

Lo mismo hicieron con Francisco Ameliach como nuevo enlace del partido en el estado Zulia, antes estaba en Lara. Mientras que Jacqueline Faría del Zulia se muda para Lara.

Es así de sencillo, los enlaces cumplieron una tarea, cierran un ciclo y se mudan. Lo demás que se ha dicho en redes es y será en cierta forma “filosofía gamelotal de panadería”.

Faltan líderes

Esta semana en “La Encerrona” entrevistamos a tres duros: Jesús Cepeda Villavicencio, Antonio Muguesa y José “Palomo” Muñoz, con todos abordamos en amplitud el tema político.

Preguntamos a Cepeda por un líder en el estado Guárico y lo pensó, sonrió y miró a los lados, para luego decir de la manera más sincera:

“No veo una persona que descuelle con un liderazgo sólido. Creo que el liderazgo tiene que ser colectivo”.

Si algo caracteriza a Jesús Cepeda es su claridad para decir las cosas y la humildad para reconocer méritos en otros. Sin embargo advierte que debe atenderse esta carencia.

Los liderazgos se construyen y la oposición no lo está haciendo. Los liderazgos no se exportan. Cepeda asegura que debe ser “colectivo”. Yo le agregaría no solitario, narcisista y egocentrista.

El liderazgo debe ser reconocido y mostrarse como una alternativa, cosa difícil cuando no existe y quienes lo intentan se desinflan. Hay quienes ni siquiera saben escribir los nombres de algunos municipios.

La desconexión es terrible. Eso también es culpa de Maduro, según algunos “analistas”.

Alcaldes

Esta semana se entregó el Proyecto de Ley de Presupuesto del Ejercicio Fiscal y Financiero del año 2023 para Guárico. Durante el acto, el gobernador José Vásquez reconoció que los alcaldes que ejercieron entre 2017 y 2021 vivieron el periodo más difícil.

Caída de ingresos y pandemia fueron dos variables que neutralizaron las gestiones municipales. En este momento las condiciones siguen siendo adversas, pero hay más posibilidades de hacer gerencia.

Los alcaldes hacen intentos, sería injusto hablar de flojos o incapaces. El problema de las gestiones se puede reducir a cuatro causas:

1.- Falta de recursos.

2.– Conformación de equipos no preparados para la gerencia, los cuales no logran consolidar proyectos factibles.

3.– Ausencia de una narrativa que me conecte con los electores.

4.– Carencia total de una estrategia comunicacional que me permita difundir lo que logro hacer y explicar porque no he podido hacer otras cosas.

Panorama

Maduro se impone nacional e internacionalmente. Negocia en México con un sector y en Venezuela con el otro.

El Psuv marca la agenda, su accionar es la noticia política. Mientras que la oposición no logra posicionar las primarias como tema de debate. Más tiempo invierte la oposición en comentar las acciones del gobierno que las suyas.

Este sábado Maduro se reunió con representantes de Alianza Democrática: Juan Carlos Alvarado de Copei, Luis Augusto Romero de Avanzada Progresista, Bernabé Gutiérrez de Acción Democrática, Timoteo Zambrano de Cambiemos, entre otros.

En las regiones podrán decirle “tripa verde” a Maduro, pero sus jefes en Caracas se reúnen y dialogan con este.

Un preso de Guárico

El venidero siete de diciembre se cumplirán cinco meses de la detención del dirigente revolucionario Reynaldo Cortés militante del partido Bandera Roja en el estado Guárico.

Cortés fue detenido la madrugada del 7 de julio en la capital guariqueña. A las 2 am fue sacado de su casa.

En Guárico existe un comité por la libertad de este luchador social. Luego de cinco meses nadie sabe de qué lo acusan. En su frente está la etiqueta de “terrorista”.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital