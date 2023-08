Los Tubazos del Domingo / Un CNE que da piquiña a unos y alegra a otros

I Señores, tenemos nuevo CNE

Tal como se esperaba, la Asamblea Nacional designó un nuevo CNE, de este evento político surgen varias interrogantes y conclusiones:

1.- La conformación del ente comicial quedó con 3 rectores vinculados al chavismo (Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, Rosalba Gil Pacheco y Carlos Enrique Quintero Cuevas) y 2 rectores cercanos a la oposición (Acmé Clarisa Nogal Méndez y Juan Carlos Delpino Boscán).

2.- La designación de Hidrobo Amoroso, quien presidirá el CNE, es un claro mensaje a candidatos inhabilitados. El excontralor inhabilitó a tres de los actuales aspirantes en las primarias organizadas por un sector de la oposición y ahora preside el ente donde deben inscribirse en caso de ganar, el mensaje está enviado.

3.- Hidrobo Amoroso fue cuestionado duramente por María Corina, Capriles y Superlano, precisamente los tres inhabilitados.

4.- Sandra Oblitas Ruzzo era la otra carta para presidir el CNE. Ella tiene las credenciales y más experiencia en lo electoral. Pero se necesitaba otra cara y otra actitud para la batalla que se avecina. Tanto Oblitas como Hidrobo son personas muy cercanas al Presidente Maduro, este juega ajedrez con fichas propias.

5.-La presencia de los dos rectores vinculados a la oposición tiene una lectura. Nada es casual, ni esto es un concurso de credenciales. Esto es una negociación, los involucrados deben tener algo . Esto es política: acuerdos y entendimiento.

6 -. La rectora Acmé Clarisa Nogal Méndez es vinculada al Gobernador del Zulia. Manuel Rosales sigue en la jugada, antes estaba con Enrique Márquez.

Rosales y Maduro se parecen, ambos han sido subestimados y tildados de ignorantes, resultando ser todo lo contrario.

Rosales es un hombre de acuerdos, tiene talla de candidato a la presidencia y un liderazgo que lo llevó de nuevo a la gobernación. Su no participación en las primarias fue un duro golpe a este experimento. Aun no queda claro si participaría como candidato más allá de estas.

7.– Juan Carlos Delpino Boscán es un rector catalogado como ficha de Henry Ramos Allup. Es un profesional con credenciales y experiencia en temas electorales. Algunos se destornillan pensando cómo entró Ramos Allup de nuevo en la jugada, pues entérese, nunca estuvo fuera.

Ramos Allup es una universidad de la política, un maestro para muchos, una escuela, dicho en lenguaje político, un “zorro viejo”.

Tanto AD como UNT contribuyeron a enterrar un “accidente político” llamado Guaidó, hoy en el limbo del olvido y de cuyo nombre ya nadie quiere acordarse.

Ramos Allup tiene un delfín llamado Carlos Prosperi, según todos los sondeos, está entre los primeros tres que compiten en las primarias. Los otros dos están inhabilitados y todo indica, según las cuentas, que los rojitos cerrarán fila y dirán a esos dos: NO PASARÁN.

8.– La duda mayor: Más allá de los nuevos rectores hay una interrogante justificada: ¿por qué tanto apuro en la designación del CNE si este, ni participará en las primarias ni existen elecciones pendientes en este año, según el cronograma?

Algunos hipotéticos escenarios pudieran plantearse:

A) El CNE anuncia que esta “revisando” calendario electoral ante un posible y cercano evento. Genera la expectativa y todos salen corriendo a postularse, llueven los candidatos, las primarias pasan a segundo plano y las alianzas entre las oposiciones empiezan a surgir.

B) El CNE emite un comunicado reiterando su postura sobre los “inhabilitados”, dicho anuncio tiene carácter oficial y genera un debate.

C) El CNE no hace nada, espera que el ajedrez internacional genere condiciones y los actores acuerden la fiesta electoral.

II Los amigos del gobierno

El vivir en el exterior y desconectarse de la realidad tiene su precio. Antonio José Ledezma Díaz es un guariqueño que desde hace mucho tiempo se fue del país. Sus torpes declaraciones sobre desobediencia civil y reuniones con militares solo espantan y dividen a la fraccionada oposición.

Ledezma es el representante de María Corina en el exterior, así fue anunciado por la propia candidata. Tan descabelladas son las afirmaciones que gran cantidad de opositores, las cuestionaron.

Capriles, Prosperi, Ramos Allup, Bernabé y hasta radicales como Pérez Vivas, criticaron duramente lo dicho por Ledezma.

¿Quién gana cuando una acción divide a la oposición? Ya usted lo sabe.

III Autoexcluido

Franco Antonio Gerratana Rodríguez fue electo en 2021 como alcalde de Ortiz, en el estado Guárico con 4259 votos, de los cuales, la tarjeta blanca le aportó 73% de estos, más de 3 mil votos. En una alianza de 13 partidos, ninguno de los otros doce pudo darle más de 300 votos.

Esta semana AD Guárico lo consideró autoexcluido pues se incorporó a trabajar por la candidatura de María Corina. Un incierto futuro político podría acecharle.

Las elecciones se ganan con tarjetas y maquinarias, ¿qué piso político tendrán si los candidatos a los que apuestan no entran en la jugada? Y no me vengan con el discursito de que ganaron con liderazgo propio, ese cuento se lo echan a los muchachos en la plaza.

IV Imaginario político

Definitivamente la sociedad está en crisis y en su imaginario político cualquiera que con una acción afecte a mi adversario se convierte en héroe. Asi fue como los extremistas Bolsonaro, Uribe o Trump pasaron a ser símbolos de algunos.

Seir Contreras rechazó que lo considen un héroe y lo mencionen como alguien que hizo algo especial, solo es un periodista que hizo su trabajo, de la forma como el lo sabe hacer.

El catalogar a Contreras de héroe y descalificar al diputado, es una muestra simplista de razonamiento precámbrico político.

Es simple: estamos ante un periodista con un razonamiento argumentado en los problemas y no en las causas y un político que responde a la defensiva.

Ya lo abordé ampliamente en un artículo anterior, lo reafirmo; la despedida del periodista es una muestra de censura, es repudiable y hace daño a todos.

V Narrativa política

Toda campaña requiere organización, recursos y discursos. Algunos no tienen nada. Lo cierto es que cuando se es candidato los asesores te obligan a suavizar o flexibilizar unas cosas, a pronunciarte sobre temas y a cuidarte de otros.

Si mi discurso sigue siendo el mismo y donde voy hablo de exterminar, enterrar, desaparecer, simplemente me estoy pareciendo al adversario que he descrito, según los opositores.

Si soy rojito y sigo hablando como en el 2015, mi narrativa no ha cambiado.

Si donde quiera que voy solo critico a la oposición y no reconozco fallas, difícil será conectarme.

Si sigo criticando a quienes se abstuvieron será cuesta arriba reenamorarlos y hacerlos que voten.

No puedo sustentar una campaña sobre la base de frustración y odio, sino sobre la base de la esperanza. Este país esta económicamente mal y políticamente disperso, pero es mentira que los radicales avanzan o crecen.

VI Corticos

Diosdado sigue recorriendo el país, es el agitador rojo. Maduro gobierna y tiene el poder, Diosdado habla y tiene al Psuv. Diosdado incluye el tema de elecciones en sus actos, juega con las palabras y logra titulares. Lo cierto es que desde la oposición niegan que haya elecciones este año.

Adecos se preparan en Guárico para un aniversario más de su tolda política. Internamente fueron golpeados con la muerte de Carlos Canache Mata esta semana.

La Feria del Libro, conocida como la FILVEN siempre es noticia. Algo no cuadra en Guárico con la cultura. ¿ Será acaso que como se trata de libros y no de brincos acrobáticos y espectáculos de luces no recibe apoyo?

Orlando Medina Bencomo CNP 26.637/ El Tubazo Digital