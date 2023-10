Los Tubazos del Domingo / Un diputado bajo sospecha

Un diputado de la Asamblea Nacional fue señalado en menos de una semana de dos acusaciones comprometedoras. La primera la negó, en la segunda hizo silencio.

Octavio Reinaldo Orta González es diputado suplente por el estado Carabobo en la Asamblea Nacional. Fue electo en 2021 en el circuito que comprende los municipios San Diego y Naguanagua de ese estado.

Lavado

Medios nacionales informaron que Orta estaba siendo investigado por lavado de dinero en Portugal.

En documentos certificados por el ente de justicia de Portugal se especifica que el diputado junto a una mujer identificada como Jennifer Pedroza, “habría movilizado grandes sumas de dinero en cuentas bancarias de ese país, con fondos vinculados a la corrupción”.

“Orta y Pedroza, adquirieron bienes inmuebles y autos de lujos con el propósito de simular el hecho delictivo y ocultar la procedencia de los fondos”, destaca una parte del documento filtrado.

Tres argumentos para la defensa

Orta, quien hace vida política en Guárico y aspiró en 2021 la gobernación de esa entidad, se defendió, con tres alegatos:

1 Ese no soy yo: Señaló en sus redes sociales que la noticia buscaba “manchar su honor y reputación ante una supuesta investigación dirigida a una persona de nombre Octavio González. Mi nombre es Octavio Orta González. Es decir, el político no negó el documento, solo afirmó que ese no era él.

2 Octavio Orta aseguró que no tenía abierto ningún proceso de investigación dentro ni fuera del país.

3 A pesar de ser una investigación extraterritorial, de un alto tribunal de otro país, publicada por portales nacionales, en su gran mayoría opositores o críticos al chavismo, el señalado responsabilizó al gobernador psuvista del estado Guárico José Vásquez, por esta situación.

Segundo disparo

Hasta allí pareciera haberse aclarado la situación, sin embargo, días después, una segunda denuncia es publicada contra el diputado de oposición por el estado Carabobo.

Los medios nacionales revelaron que su exesposa Jennifer Guimaraes Pedroza, en fecha 22 de marzo de 2023 interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la República.

Ésta lo acusó por delitos contemplados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La denuncia fue asignada a la Fiscalía 144 del Ministerio Público en Parque Central, con el No. MP-62738-2023, en la cual aparece como denunciado el ciudadano Octavio Orta González, CI 6.515.838.

En esta acusación la exesposa del diputado Orta narra y describe una serie de agresiones que habría sufrido, de su expareja.

Sobre esta acusación el político opositor no dio ninguna respuesta, desmentido o aclaratoria.

Aun cuando algunos puedan señalar esto como un caso doméstico o interno, cosa que no lo es, por la gravedad de las afirmaciones hechas por Jennifer Pedroza, en la segunda denuncia hay un hecho que la vincula con la primera.

¿Coincidencia o verdad?

En el documento traducido y obtenido por El Tubazo Digital, suscrito por el Departamento de Investigacion y Acción Penal, en Portugal, el Procurador de la República, Dr. Manuel Ruaz Martins, ordena investigar el “crimen de blanqueamiento de capital, perpetrado por los sujetos: Octavio Gonzalez y Jennifer Pedroza”.

Aun cuando esta acusación fue negada por el diputado, señalando que ese no era él y que no existía ninguna investigación en su contra, el nombre de Jennifer Pedroza lo contradice.

Apellidos

Orta señaló que el sujeto investigado es Octavio González y su nombre es Octavio Orta Gonzalez.

Lo mismo pasa con su exesposa, Jennifer Pedroza, en verdad es Jeniffer Guimaraes Pedroza Cédula de Identidad No. 13.311.009, actualmente residenciada en Venezuela.

Sobre este enredo de apellidos, un abogado y amigo, cercano al mundo diplomático, me explica que en Portugal es normal que se utilice y aparezca en documentos, primero el apellido de la madre.

El consultado agrega, que al igual que en Venezuela, el que se transmite a futuras generaciones es el apellido paterno.

Incluso el Código Civil de Portugal establece que los padres pueden decidir si su hijo utilizará uno de los dos apellidos, los dos y en qué orden.

¿Es o no es?

En la denuncia presentada por Jennifer Guimaraes Pedroza contra su expareja el diputado Octavio Reinaldo Orta González, esta asegura, según copia obtenida por este servidor, que

“…en el año 2020, estando en Portugal, especificamente en Lisboa, con su hijo menor, hacen un allanamiento en la vivienda, autorizado por el procurador de la República Manuel Ruaz Martins en virtud de causa llevada por el Tribunal Judicial por crímenes de blanqueamiento de capitales perpetrado por OCTAVIO REINALDO ORTA GONZALEZ, actuaciones realizadas el 19 de diciembre de 2020 por haber indicios de recibir en las cuentas bancarias de Portugal transferencias de gran cuantía, sospechando provenir las mismas de crímenes de corrupción y peculado con los cuales se adquirió inmuebles y vehículos de lujo con el propósito de disimular su origen ilícito”.

Para que no quede duda

En el expediente esta una Orden de búsqueda y captura, de la cual publicamos aquí el texto fiel y original:

“La Juez de Derecho Anabela Mochao manda que sea efectuada la búsqueda en las instalaciones abajo identificadas, para la incautación de todos los elementos que puedan esclarecer la investigación.

La búsqueda deberá incidir sobre el inmueble incluyendo sótanos, anexos, garajes, autos y cualquier otro espacio de la misma, usados por los sospechosos, con permiso de forzar las puertas o ventanas.

LOCAL DE DILIGENCIA: Rua da Pedra Torta nº 484, Bloco B, 5º Dto. Canidelo, Vila Nova de Gaia, residencia usada por Octavio Reinaldo Orta González y Jennifer Guimaraes Pedroza”.

Esa parte, con los nombres completos de “los sospechosos” no la vieron los medios nacionales que publicaron inicialmente la noticia.

¿Mintió el honorable diputado?

La causa en Portugal inició en 2020 y la denuncia por violencia de género corresponde a marzo de 2023. De todo lo expuesto aquí concluyo con tres observaciones.

1-. Las causas de Portugal y Venezuela existen, son denuncias no sentencias, deberán aclararse y decir si continúan o fueron cerradas. No puede haber silencio sobre esto.

2.- Por toda la información expresada por su expareja, sobre el caso de Portugal, se infiere que el diputado mintió .

3-. Lo más importante, tratándose de un político aspirante: son denuncias y en consecuencia, ambas son averiguaciones, se supone que estas tienen una connotación de orden penal, pues ambas corresponden a presuntos, delitos: uno de estos, a un delito perseguido internacionalmente como es el lavado de capitales y el otro a un delito que en el derecho nacional e internacional es condenado, es decir: la violencia contra las mujer.

II Corticos

César Augusto Gómez García es el nuevo rector de la Universidad Rómulo Gallegos. Joven profesional con los estudios requeridos, con formación política, esto último es importante en una universidad tan enorme. Le deseamos éxitos.

José Ángel Torrealba Torres es el rector saliente. Durante dos años estuvo al frente. Asumió la Unerg cuando esta salía de la pandemia y en una situación gris. Mantuvo contacto con la comunidad universitaria, no se aisló. Atendió lo académico y la infraestructura. Sería mezquindad negarlo. Cumplió su misión.

Christopher Constant Campos fue diputado y candidato a alcalde en Roscio. Hay quienes lo mencionan como excluido. La pregunta necesaria, ¿qué pasó con Constant después del 21 de noviembre de 2021?

Constant fue llamado por el gobierno regional de Guárico para que asumiera el Sistema de Integración Comunal (SINCO Guárico). Por si no lo sabían, una de las banderas del gobierno regional.

Tenía línea directa con el Gobernador, allí fue incluido, el sabrá por qué ahora no está allí. Hoy ocupa un espacio, que no es político, pero que también depende del Gobierno Regional. Lo que sí es cierto es que se mantiene ideológicamente del mismo lado

El CNE instala 500 puntos para inscripción o renovación de datos. 30 puntos se instalarán en Guárico, la mejor promoción de este anunció la hacen los opositores.

No sé si habrá o no primarias. Lo que si veo difícil es la unidad en torno al ganador o ganadora. Definitivamente el sector radical esta en las primarias. Basta que un opositor como Capriles, Rosales, Prosperi o cualquier otro moderado, declare o conceda una entrevista para que los mismos oposicionistas lo muelan a insultos. Quedarán heridas y grietas, y no hay merthiolate.

Orlando Medina Bencomo CNP 26637 / El Tubazo Digital