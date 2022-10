PORTILLAZOS / ¿Está el mundo al borde de una guerra nuclear?

En este mes de octubre se cumplen 60 años desde que se desató la crisis de los misiles de Cuba con la confrontación diplomática entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que puso a la humanidad al borde de un desastre nuclear.

La fase aguda de aquel enfrentamiento se desarrolló entre el 16 y el 28 de octubre de 1962, por lo que en Cuba se conoce como la Crisis de Octubre.

Ahora, por primera vez desde entonces, múltiples políticos y analistas internacionales han vuelto a hablar de un conflicto nuclear como una posibilidad real en el marco de las tensiones actuales entre Rusia y Occidente debido a la situación en Ucrania.

El presidente del imperio gringo, Joe Biden, se refirió al respecto: recordando la histórica confrontación: “No nos hemos enfrentado a la perspectiva de un Armagedón (apocalipsis, fin del mundo) desde la época del expresidente estadounidense John F. Kennedy y la crisis de los misiles en Cuba (…) tenemos una amenaza directa del uso de armas nucleares si, de hecho, las cosas continúan por el camino que han ido”, advirtió el inquilino de la Casa Blanca.

Biden culpó a Rusia y a su presidente de la tensión agravada, aunque Vladímir Putin nunca habló de una amenaza directa que involucre el arsenal nuclear ruso. La frase que alarmó a muchos en Occidente fue la promesa de utilizar “todos los medios” a disposición de la nación para defender la integridad territorial y el pueblo ruso.

Varios políticos rusos abordaron en sus comentarios la posibilidad del uso de las armas nucleares tácticas. Así, el expresidente y jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, escribió que el país podría utilizarlas, pero solo “si es necesario”. Ramzán Kadýrov, que encabeza la República de Chechenia, propuso utilizar el “armamento nuclear de pequeña potencia” contra las Fuerzas Armadas de Ucrania para frustrar la contraofensiva.

De acuerdo a nuestra opinión el presidente ruso no dijo explícitamente que podría usar armas nucleares. Creemos que lo que Putin quiere que el mundo piense cuando usa frases como ‘todos los medios a nuestra disposición”, es tratar de intimidar a Ucrania y Occidente para que sean más cautelosos.

No obstante, creemos que el actual enfrentamiento (Rusia-Ucrania) es más peligroso que la crisis cubana, porque las tensiones de 1962 no estuvieron acompañadas de una guerra caliente.

El hegemonismo de Estados Unidos es el que causó tanto la crisis de 1962, como la actual. Los gringos están intentando, con el apoyo de armamentos que está dando a Ucrania, tensar la situación en el mismo nivel que hubo durante la crisis de los misiles.

Además, Washington no quiere tomar en cuenta las preocupaciones del Estado ruso sobre las amenazas a su seguridad.

Hoy, igual que hace seis décadas, han surgido riesgos nucleares, cuanto más EE.UU. se esté involucrando en el apoyo al régimen de Kiev en el campo de batalla, más se convierte en parte del enfrentamiento militar con Rusia, y, por lo tanto, se arriesga a provocar un conflicto armado entre las principales potencias nucleares con consecuencias catastróficas.

Semejanzas y diferencias entre la situación actual en Ucrania y la crisis de los misiles en Cuba:

No diríamos que ahora estamos tan cerca del borde de un conflicto nuclear, pero, penosamente, todavía no hay movimiento en la dirección opuesta como el que acabó con la crisis de 1962 entre Moscú y Washington, que, en el último momento, la URSS y EE.UU. lograron alejarse de la peligrosa línea. Lo que sucederá ahora no está claro.

Las diferencias entre 1962 y 2022 son mucho mayores. En primer lugar, en aquel entonces la URSS desplegó armas nucleares en Cuba y en mayor cantidad de la estimada por los estadounidenses inicialmente. Hoy no hay armas nucleares en territorio de Ucrania.

En segundo lugar, la fase aguda de la crisis duró 13 días y solo murió una persona: el piloto de un avión de reconocimiento U-2 de EE.UU. Mientras, el conflicto actual ha durado más de siete meses y ha implicado la muerte de decenas de miles de personas.

Un tercer factor, radica en que Washington tenía en 1960 una superioridad nuclear significativa sobre la URSS. y podría ganar una guerra nuclear, con grandes pérdidas para todos los países de Eurasia y para la humanidad en su conjunto. Hoy la situación es diferente porque a nivel estratégico se ha establecido una firme paridad entre ambos países, mientras que a nivel táctico-operativo a Rusia se le atribuye una ventaja significativa.

Politólogo Alex Vásquez Portilla, especial para El Tubazo Digital.