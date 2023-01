PORTILLAZOS / Golpe de Estado al rolo e´ vivo

Se decidieron por una estrategia política totalmente equivocada, nunca pensaron que con ella irían derechito al barranco más estruendoso que se haya conocido en Venezuela en muchísimos años. Lamentablemente para ellos esa estrategia diseñada en el norte de nuestro continente los condujo a atornillar más al que deseaban tumbar a través de un golpe de Estado.

La presidencia interina encarnada en Juan Guaidog no tenía vida desde sus inicios. Un “presidente” sin territorio, sin poderes constitucionales como el ejecutivo, legislativo, judicial, etc. Tendría que conducir a un despelote, a un arroz con mango.

Muchos de sus seguidores decidieron -muy tarde- darle al gafote que decidió aceptar esa locura del interinato un golpe de Estado, o sea, le cortaron la cabeza sin derecho al pataleo. Le metieron en una urna y luego en una fosa política.

El “golpe de Estado” de los exdiputados de la Asamblea Nacional de 2015 (pese a que su período constitucional cumplirá dos años vencido el próximo 5 de enero) contra el autoproclamado Juan Guaidog es la cristalización de la estrategia gubernamental de dejar que el supuesto presidente interino se cocinara en su propia salsa, lo cual se cumplió milimétricamente.

Parece un chiste, porque esto del gobierno interino y de la AN de 2015 no tuvo ni tiene piso jurídico ni constitucional, todo es una arquitectura inventada para desviar y robar recursos. No podemos decir que es una ridiculez porque se trata de algo muy serio que generó muchísimo dolor a Venezuela.

El exdiputado Alfonso Marquina, quien fungió como vocero de los golpistas, dijo que después de cuatro años del proceso iniciado en 2019, este se ha debilitado y no es percibido como una opción de cambio político real (con lo expresado no inventó el agua tibia).

Estos políticos de los partidos opositores Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Acción Democrática (AD), que se autoadjudican el título de diputados dicen que la Asamblea Nacional de 2015 sigue siendo el único resquicio de legitimidad que queda en Venezuela y, por lo tanto, seguirá en ejercicio y reformará el espurio Estatuto de Transición.

Cabe destacar que en la propuesta de estos personajes se incluye la designación de una comisión ejecutiva que se encargará de “proteger los activos de Venezuela retenidos en el exterior”, integrada por dirigentes políticos, es decir, que aspiran a seguir usufructuando írritamente los recursos del Estado venezolano que han sido confiscados fuera del país.

Nada de esto tiene algo que ver con la Constitución ni las leyes. Ellos dicen que solo van a dejar en vigor la junta ad hoc de Citgo, la junta ad hoc del Banco Central y el programa Héroes de la Democracia, que es el mecanismo para mantener a 20 mil activistas en todo el país. Esto significa que van a tratar de controlar el dinero que hasta ahora ha manejado Guaidog (no están nada apendejeados).

El exdiputado Juan Guaidog, nunca fue ni se constituyó en un actor de peso en Venezuela y no logró alcanzar ni uno solo de los objetivos que anunció en enero de 2019, cuando se autoproclamó en una plaza caraqueña con la venia del entonces inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

Un informe de The Financial Times aseguró el pasado mes de diciembre que el gobierno de Joe Biden pondrá fin al “interinato” el próximo 5 enero, cuando inicie el nuevo año legislativo, una especie que fue confirmada a CNN por una fuente de alto nivel ligada a la oposición venezolana.

Al respecto, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, manifestó durante una rueda de prensa que el gobierno estadounidense respeta la decisión de la extinta AN de 2015. “La Asamblea Nacional ha renovado su mandato, ha tomado sus decisiones y nosotros respetamos y respetaremos las decisiones que tome”, precisó.

Lo cierto es que se dividió la oposición violenta y le están diciendo no a Guaidog porque quieren continuar ellos, pagarse y darse el vuelto.

Politólogo Alex Vásquez Portilla, especial para El Tubazo Digital.