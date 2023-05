PORTILLAZOS / ¿Se les acabó la manguangua a los corruptos?

Primero lo primero. ¿Qué significa la palabra manguangua? 1. Algo muy fácil de hacer o que resultó muy fácil. 2. Cosa o asunto que no presenta dificultad. Este trabajo es una manguangua y 3. En Venezuela, cosa o asunto que no ofrece dificultad.

Ahora trataremos de demostrar porque ahora a los corruptos se le puso su robadera a la nación color de hormiga. Una cosa es robar sin que te pase casi nada y otra muy distinta es que después de haber robado unos cuantos millones tendrás consecuencias mucho mayores. Ahora pagaras bien caro el confort que te confirió la corrupción.

¿Ley de Extinción de Dominio recuperará realmente bienes robados por corruptos?

En seguida trataremos los alcances de la recién sancionada Ley de Extinción de Dominio, con la que el Estado venezolano pretende recuperar los bienes y activos que hayan sido adquiridos con dinero procedente de la corrupción y otros delitos.

Este instrumento jurídico era una necesidad cuya primera función es poner fin a la larga tradición de impunidad de la que han venido gozando históricamente los corruptos, incluso desde antes de haberse constituido la República.

En este caso, ¿cuál era la máxima? Se atendía el caso de robo y allí el antihéroe funcionaba: a mí no me condenan por haber robado sino porque me atraparon o por haberme dejado atrapar y, en contraste, con la Ley de Extinción de Dominio, el Estado venezolano aspira imponer sanciones ejemplarizantes a los infractores y corruptos.

Por eso, cuando Diosdado Cabello propone la elaboración de esta Ley de Extinción de Dominio, es para que sirva para dos cosas: la primera es extremar las medidas penales y sancionar al criminal (…); la segunda, la posibilidad que el Estado pueda recuperar los bienes malhabidos y que la persona que robe tenga que demostrar de dónde sacó los bienes que posee.

A nuestro entender, la Ley de Extinción de Dominio le otorga al Estado el derecho y el deber de no solamente sancionar al ladrón sino recuperar los bienes obtenidos de forma dolosa para el pueblo venezolano.

Para apuntalar su eficacia, diremos que el actual inventario de bienes recuperados en el marco de la todavía en curso Operación Especial Anticorrupción, que suma miles de vehículos, yates, viviendas de lujo y hasta lingotes de oro; dólares por montón, vehículos blindados, armas de todos los calibres, según refiriera en una alocución el presidente Nicolás Maduro.

Con respecto al eventual uso de la Ley de Extinción de Dominio para despojar a ciudadanos comunes de sus bienes por motivos políticos o de otra naturaleza que han expresado los detractores de la iniciativa, descartamos de plano esa posibilidad a través del siguiente ejemplo:

Si tú estás investigado y te encuentran bienes que no corresponden con tus ingresos, tienes la obligación de demostrar de dónde salió el dinero para tener ese tren de vida que tienes y los bienes que disfrutas.

Un caso semejante aplicaría para quienes adquieran bienes obtenidos a través de esquemas de lavado de dinero: El personaje al que tú le vendiste el bien o el inmueble, va a tener que demostrar de dónde sacó los reales para comprártelo. ¿No lo puede demostrar? Entonces será confiscado.

Muchos venezolanos anhelan que esta ley funcione como complemento de la Ley para Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, en interés de imponer duras sanciones a quienes, valiéndose de su posición, le causaron daños patrimoniales a la República.

El Estado ahora tiene el derecho a sancionar al que se haya prestado para eso y está en disposición de confiscarle los bienes para resarcirle al Estado lo que se robaron. Y, por supuesto, le da al Estado una potestad mucho más fuerte para ir a defender en el exterior los bienes que le han robado a Venezuela.

En el país, están tipificados 29 delitos de corrupción, pero la Asamblea Nacional trabaja para ampliarlos. ¿Por qué? Porque es tan terrible como una violación, como un asesinato, porque al final estás acabando con la esperanza de un pueblo; estás acabando con lo que le pertenece a nuestro pueblo.

Mal de antigua fecha

Antes de la entrada en vigor de la Ley de Extinción de Dominio y la Ley para Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, los ilícitos asociados a la corrupción contemplaban sanciones de cárcel muy bajas e incluso, pecuniarias, por lo que se está tratando de cambiar esa circunstancia, que data de la era colonial.

En contraste, debemos decir que el Gobierno Bolivariano ha metido preso a un gentío y no solo en el contexto de la trama Pdvsa-Cripto, si bien reconocemos que algunos personeros, como el exministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez, han logrado escapar del brazo de la justicia y huir al extranjero, como hicieron tantos otros durante el período conocido como IV República.

La corrupción no es una hechura de este gobierno, como pretende decir un sector de la oposición. En la IV República se hicieron especialistas. La corrupción terminó convirtiéndose en una forma de acumulación de capital.

Politólogo Alex Vásquez Portilla, especial para El Tubazo Digital.