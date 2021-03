PORTILLAZOS / ¿Y para cuándo aumentarán los salarios?

El salario de los venezolanos actualmente representa un tema de vida o muerte y sumamente sensible para toda la población. Es un tema de conversación en todas partes: en el mercado, en las colas de los bancos, en los centros de salud, en las esquinas, en las panaderías, etc. La recuperación del ingreso nacional es hoy, sin duda alguna, el principal dolor de cabeza de la población trabajadora de Venezuela.

Por esa razón, hablaba, «en la medida de lo posible, con la verdad cruda». Así, refirió, la recuperación del ingreso nacional depende de la recuperación de las exportaciones, un área en la que se está «avanzando firmemente».

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que su gobierno trabaja para avanzar en la recuperación del ingreso nacional por la vía de los impuestos y por la vía de las exportaciones, para consolidar una recuperación sustantiva de los salarios y pensiones de la clase trabajadora.

De manera indirecta, el Ejecutivo adelanta estrategias que permitan incrementar el salario a través de tablas salariales, los contratos colectivos y el Carnet de la Patria, un mecanismo que ha resultado eficiente para otorgar ingresos indirectos a los hogares venezolanos.

“Ahora, esto depende del ingreso nacional, porque tú no puedes pagar lo que no tienes”, dijo Maduro, y manifestó que se están elaborando “fórmulas” que prometen ser “muy exitosas”, no ofreció mayores detalles, porque “cualquier cosa que se anuncie en relación a eso, inmediatamente, el mercado capitalista salvaje se lo traga y lo hace sal y agua”.

“Tenemos que lograr el crecimiento económico verdadero de la economía real, tenemos que lograr el crecimiento de los ingresos y su estabilización y tenemos que lograr avanzar en la recuperación del salario real, de las pensiones y de los ingresos de la familia venezolana. (…). Tenemos que concentrarnos, porque es la herida más profunda de las bombas que nos lanzó Donald Trump, es la herida más dolorosa y profunda, el tema de los ingresos reales de la clase obrera y de los trabajadores y tengo conciencia de eso”, señaló Maduro.

De momento, Maduro informó que había ordenado la firma de contratos colectivos “que defiendan el salario y a la clase obrera” y aseveró que su gobierno continuaría trabajando “en esa dirección”.

Buenas noticias. Por primera vez en cinco años se ha logrado recuperar los ingresos por impuestos en Venezuela. “Puedo dar la noticia del mes de febrero, que por primera vez en cinco años hemos logrado a través del cobro de impuestos financiar todos los gastos del país, del presupuesto y del Estado con el 72% del ingreso. Eso llegó a ser del 40% hace un año exactamente”, dijo.

En ese sentido, sostuvo que se está haciendo un inmenso esfuerzo para recuperar los ingresos de los trabajadores. “Avanzar este año en la recuperación del ingreso, el cobro de los impuestos para tener un impacto verdadero en la recuperación del salario y las pensiones de los trabajadores”, agregó.

Politólogo Alex Vásquez Portilla