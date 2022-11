PORTILLLAZOS / Del timbo al tambo

Esta expresión popular, del timbo al tambo, tal y como la conocemos significa “andar de un lado para el otro, de aquí para allá, sin control y sin éxito”.

Traemos esta frase como bocadillo para referirnos al fracaso estruendoso de la política de J Guaidog, el hombre está, como si fuera una pelea boxística, en la lona, tirado largo a largo luego de un contundente nocaut. Pero son varios los boxeadores que le han dado hasta con el tobo á él y su interinato como presidente.

Al imponer a Juan Guaidog como pretendido “presidente interino”, Estados Unidos creó un problema con el que ahora no encuentra cómo lidiar sin pagar un alto precio político.

Los gringos no encuentran qué hacer con un señor que ha resultado un gran inepto, tremendo idiota, un gran ladrón, un estafador y ahora ellos no saben cómo quitárselo de encima sin que el orgullo imperialista se vea afectado o magullado, sin que la soberbia imperialista se vea disminuida.

En opinión del opositor Luis Vicente León, analista político y presidente de la firma encuestadora Datanálisis, a Estados Unidos le resultará “más difícil que en el pasado” renovar el reconocimiento del autodenominado “gobierno interino” y, por extensión, la pretendida presidencia de Juan Guaidog.

Hace mucho tiempo el gobierno interino de Venezuela no es para nada representativo. No ha cuajado ni siquiera en su función simbólica porque realmente nunca fue gobierno. Fue un constructo de luchas políticas, pero no un gobierno.

La figura –inexistente en el marco legal venezolano– carece de estructura y está inhabilitada para tomar decisiones, pues siempre fue una idea de unificar la lucha en contra de Maduro, que no ha podido lograr ni cuajar.

Aparte de lo anterior, no tiene un ápice de popularidad, no cuenta con respaldo básico en las masas y tampoco en las instituciones, al punto de que prácticamente ninguna organización política querría mantener su respaldo al gobierno interino.

El estatus de la relación entre Washington y Guaidog

En un trabajo periodístico aparecido en The Financial Times se anunció el “inminente fin del interinato” e incluso se puntualizó que la fecha de cese de esta supuesta administración sería el venidero 5 de enero de 2023.

Según CNN, dos fuentes cercanas a la oposición confirmaron la especie. La cadena añadió que “una fuente diplomática cercana a la oposición venezolana primero le dijo a CNN que Estados Unidos planea quitarle el reconocimiento de presidente interino en enero cuando comience un nuevo periodo de sesiones legislativas”.

Otra fuente opositora –también anónima– ratificó lo dicho por el medio británico y un vocero adicional aseguró que esa salida había sido “negociada hace rato”.

Una perlita

El dirigente opositor y supuesto embajador designado por Juan Guaidog en EEUU, Carlos Vecchio, dejó entrever la posibilidad del fin del pseudointerinato el próximo año.

Específicamente, durante una entrevista ofrecida a la periodista Carla Angola, Vecchio fue cuestionado sobre si seguiría siendo llamado “embajador” en el mes de enero, a lo que respondió que, si bien “ese título no se pierde”, considera que es más un exiliado que un embajador de Venezuela.

Mientras que, fuentes confiables señalan que los partidos opositores “están discutiendo un plan para terminar su ‘gobierno interino’ y abandonar la pretensión de Juan Guaidog de ser el líder legítimo del país”.

Giro imperial

A todo lo anterior se suma el acercamiento que ha propiciado EEUU con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro desde marzo de este año, cuando una delegación estadounidense, encabezada por el asesor para Latinoamérica, Juan González, visitó el país suramericano.

Venezuela pasó de ser un país execrado, perseguido -me permito decir, incluso, violado- a partir de una patraña orquestada desde Washington, que hizo que un pelele levantara la mano en una plaza pública caraqueña y se autonombrara presidente de la República Bolivariana de Venezuela, aunque por él votó una muy pequeña franja de la sociedad venezolana, porque lo único que ha ganado Guaidog en su vida es una elección en uno de los estados más pequeños de Venezuela, La Guaira.

Guaidog es un instrumento» que usan los poderes imperiales -Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea- para robarnos el oro, todos los dólares y euros en cuentas internacionales, para boicotearnos, sancionarnos, perseguirnos, propiciar intentos de magnicidio, intentos de invasión, etc.

Politólogo Alex Vásquez Portilla, especial para El Tubazo Digital