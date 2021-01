Una vez más la voluntad política vence las oscuranas

Consultorio Médico Popular Dr «»José Gregorio Hernández»»

Con la puesta en servicio de estas instalaciones a favor de las comunidades, se demuestra que sí es posible la conjunción de voluntades para proyectar una sola gobernabilidad con visión prospectiva en beneficio de los sectores populares.

El gobierno nacional, junto al ejecutivo regional, han sido contestes con la panorámica empeñada desde la refundación unergista en construir alternativas contundentes que respondan a las necesidades más sentidas de la población, siendo la atención en salud una de las más importantes en tiempos donde la AGRESIÓN EXTERNA E INTERNA AL PAÍS, ha generado situaciones en extremo difíciles.

El Viernes 15 de enero del 2021 pasará a la historia como una lección a las gestiones políticas de cualquier signo. La unidad necesaria entre los actores ejecutivos, para avanzar por encima de carencias presupuestarias producidas por la criminal guerra económica impulsada por quienes siendo venezolanos o no, solo ven en la matria patria una mera oportunidad para hacer negocios de usura y especulación, además del saqueo de materias primas, teniendo a la población vulnerable como factor de enriquecimiento, gracias a dudosas e impresentables acciones como el robo de los activos de la república en el extranjero.

Este viernes 15 de enero de 2021, ha quedado desmontada una vez más, la operación contracultural que minoritarios factores del oscurantismo y el atraso, han pretendido que nuestra alma mater guariqueña, o sea la UNERG, transite por senderos contrarios al sentir del pueblo, que ha visto en la GESTIÓN FREUNERGISTA un modelo real y posible de una universidad que se refunde bajo el paradigma bolívariano, y que siga señalando caminos y horizontes hacia una emancipación humanista, científica, Innovadora, productiva, y revolucionaria al servicio de las grandes mayorías desposeidas .

Es esta una Lectura profunda de cómo construir la Sociedad Socialista más allá de las retóricas típicas de los «políticos de oficio», que las más de las veces surcan su hacer oficiante lejos de la catacumbas que habitan los pobres de la tierra.

Este 15 de enero pudimos ver a Chávez con su adarga al brazo en los pasillos de nuestra UNERG, fustigando a los que hablan mucho pero hacen tan poco, y buscan en los rincones la piedra con que desean romper el cristal de luz humana que significa haber recuperado un espacio dedicado a la nada, para convertirlo en útero social para dar y proteger la vida a nuestro Pueblo.

Es así como queremos que se gestione a nuestra bienamada Venezuela , con un pensamiento prendido a la unidad que nos enseña a diario nuestro Simón Bolívar. Una Unidad que eduque, pero que también sepa aprender de los humildes del Pueblo.,…

Las Autoridades Unergistas han comprendido cabalmente la narrativa diaria de los Trabajadores, abriendo horizontes dignos a la participación colectiva, lo cual permite internalizar la honradez y pulcritud de lo administrativo al servicio de las mayorías unergistas, y de la comunidad en general.

Lo acaecido este viernes pasado, no fué una apertura más de un espacio público, no, no fué un acto más apoyado por el presidente Maduro en la humanidad del joven ministro Trómpiz y el rector Berroterán.

Si revisamos la presencia de las comunidades asistentes en sus vocerías, podremos ver el empoderamiento de un pueblo, ahí se está fundiendo está gestión rectoral universitaria, comprendiendo que el destino de nuestro país está unido a lo que seamos capaces de Inventar y crear en nuestra cosmogonía popular universitaria.

Bolívar y Chávez, no araron en el mar, a mi manera de ver está comenzando a nacer lo nuevo.

El proyecto del conuco social está germinando en el alma popular, con la sabiduría necesaria que habrá de trascender el modelo neocolonial, con sus estructuras gastadas e inoperantes heredadas del eurocentrismo enajenante que aún actúa contra la herencia colectivista de la Ancestralidad Revolucionaria.

Nos esperan tiempos de avance y refundación cualitativa. Tenemos como retos y desafíos históricos, construir los consejos productivos de trabajadores universitarios populares para educar con el hacer colectivo, y como dice nuestro hermano RECTOR CULTOR, contruir un gobierno gestionado por y con los trabajadores.

Pero para ello debemos dar el salto cualitativo de la elevación de la conciencia laboral. Esa conciencia que no se adquiere solamente con la academia, sino fundamentalmente con una práctica comprometida con el discurso que pregonamos…, es decir se debe formar y educar con el ejemplo.

Otro reto condicionante para lo cualitativo será la creación y construcción de la COMUNA UNIVERSITARIA, y ya con las UPS se está formando el embrión de esa comuna.

La Investigación y la inventiva deberán obedecer al paradigma contenido en nuestra constitución, para que así podamos ser en Realidad los NUEVOS (AS) CIUDADANOS (AS) REPUBLICANOS (AS).

Vaya hasta nuestro pueblo, mujeres y hombres, ancianos, jóvenes y niños (as), junto a las autoridades constituidas, el más caluroso y fraterno abrazo, una felicitación profunda por este logro que es factor de avance en la conquista de la mayor suma de felicidad Posible.!!!

Rafael Arias