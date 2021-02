VERDADES A GRANEL / ¿Dónde están los euros?

¿DONDE ESTÁN los euros? Ya había dicho por aquí (la especie está en la calle) que al estado llegaron varios millones de euros para construir un llenadero de gas en jurisdicción del municipio Roscio.

Y como dije se trata de una especie, o rumor. Y no dije a manos de quien llegó y a qué organismo. No lo sé. Pero pregunto, porque por aquí no se ve ninguna obra de tal naturaleza, sí lo que oigo al respecto es cierto o falso, y quien es el “cuidador” de ese dinero, sí es que ciertamente existe. Y con que salga alguien y de una explicación, sería suficiente para erradicar del ambiente tan insana especie o rumor. Pero…, sí llegare a ser cierto?…

OIGO INSISTENTEMENTE que empresarios del estado han recibido millones de dólares en préstamos del gobierno para aplicar a sus industrias en ampliaciones y desarrollo. Y sé de uno que los recibió, sí mal no recuerdo 4 millones, porque vi en un programa televisivo cuando Maduro le hizo entrega de un cheque.

¿ Se le ha dado buen uso o destino a estos dólares, o se han invertido en ampliaciones y desarrollos por las industrias beneficiadas?.

Lo que oigo decir es que este afortunado hombre de negocios no ha hecho nada para lo que pidió esa exorbitante cantidad de dinero. Y tambien oigo que sí los ha invertido, pero en política. No todo, desde luego, pero sí algo sustancioso. Y en su campaña para diputado, donde salió electo, oigo decir que invirtió 200 mil dólares.

Ahora oigo decir que aspirará a gobernador, que quiere desbarrancar a José Vásquez. ¿Y cuántos dólares destinará para esto? Aquí hay más gastos operativos.

Bueno, pero de éste último tambien se dice que tiene sus dólares, que es un rico potencial. Sería una lucha de dos titanes poseedores de ingentes recursos económicos. Esto se pone interesante…

Y LA VERDAD es que el comentario anterior me obligó a echar números, como los siguientes: sí alguien invierte 200 mil dólares en comprar votos y paga 2 divisas por voto, está claro que obtendría 100 mil sufragios.

Esto sería suficiente para titularse gobernador. Y mientras más dólares inviertan, más votos compran y obtiene. Y por eso es que ningún limpio gana procesos electorales y nunca cuaja sus aspiraciones. Y en relación a estos hago el siguiente comentario.

ESTA SEMANA HABLÉ con un aspirante opositor a la gobernación y consternado me dijo: “Fermín, sé que sí voy a un proceso de gobernador en condiciones normales, sin ventajas de mis oponentes, ganaría. Estoy seguro.

Pero mi postulación está “en pico e’ zamuro, porque estoy “más limpio que talón de lavandera”. No puedo competir con los titanes de los dólares y los euros del gobierno. Además, de otros recursos de apoyo del Estado que tienen. Yo soy un titán, pero de los inconvenientes y los apremios. Y sí esto no cambia para mi, entonces no participaré y la gobernación quedará en manos del chavismo otra vez.

Bueno, a menos que surja por allí un caritativo samaritano y me costeé la campaña con unos dolaritos. Y te garantizo, Fermín, que asi sí gano”…

A LA AD MADRE, genuina y legítima que presiden Henry Ramos Allup y Carlos Prosperi, es muy probable, o mejor dicho, seguro, que le devolverán la tarjeta y demás símbolos que le fueran despojados por el gobierno para entregárselos al oblicuo, gris, espúreo y traidor Bernabé Gutiérrez.

El nuevo Richelieu del gobierno, Jorge Rodríguez, ha entendido que propiamente no es con diálogo que se resolverá la conflictitividad política nacional, sino con hechos y con acciones. Y esta de la devolución de la tarjeta a AD, sería una de esas providencias…

AHORA, JORGE RODRIGUEZ, despues de Maduro, es el hombre más poderoso del gobierno. desplaza a Diosdado Cabello, quien estará hurgando en su febril cerebro las causas que lo convierten en el N0. 3 del régimen.

Pensará, Cabello, que bajar el escalafón preeminente que antes poseía, no es cualquiera cosa para él, ya que se aleja del poder y de aspiraciones presidenciales y que, lo que lo debe mortificar, que cualquiera movida de mata que le aplique Maduro, lo podría expulsar de su única parcela de poder que le queda, la vicepresidencia del PSUV, lo que sería un jaque mate que le daría aquél y que entronizaría a Rodríguez como segundo de a bordo en el gobierno.

UN GRAVE ERROR cometería Jorge Rodriguez si desde la an avala la persecución y acoso que pretenden acometer contra los diputados opositores, Iris Varela y Diosdado Cabello.

Estos dos lunáticos y fanáticos comunistas en sus odios paranoicos le echarán más leña al fuego en la desestabilización política del país. Maduro y Rodríguez deben ponerlos a coto como auténticas fieras sedientas de venganzas, dañinas para la reinstitucianilización del país.

Fermín Veitía (Padre)