VERDADES A GRANEL / El gran despelote

EL GRAN DESPELOTE…La oposición, con el bien ganado nombre de Alacranes, sigue marcando pauta en el despelote político que ha generado en el Estado. La antipolítica parece ser su género, su estilo y esencia, su estereotipo por excelencia. Esta semana, en el seno del partido AD, el espúreo y levantisco, se produjo un acuerdo candidatura con Douglas González, a quien le endosan la candidatura a la alcaldía de San Juan. González, quien es Presidente del partido UNT, el legítimo y genuino, por fin se decidió a dar un salto al vacío, que le producirá efectos impredecible en su futuro político, para bien o para mal. Al declararse rebelde ante su partido UNT, es casi seguro que le generará retaliaciones hasta la de la expulsión de esa organización. Y no creo que González no esté apercibido y consiente de esta posibilidad drástica que le podría sobrevenir en virtud de su “quiebre” tomado por ante la organización partidista que preside en el Estado. Y, para el futuro de su sobrevivencia política, se verá obligado por esas circunstancias, a ganar o coronarse alcalde. Si no es asi, su destino político en la región, será de consecuencias nefastas que podrían marcar su final como político. Estamos hablando de colapso, de deceso, de muerte política…EN LA OPOSICIÓN arácnida, dan como un hecho dan como un hecho que este año habrá eleciones, y yo creo que no habrá. ¿Por qué?. Bueno, este régimen le dá tiempo a todo, que este corra, se desgaste. Y a estas alturas no hay nada concreto sobre la constitución del nuevo CNE. La oposición genuina y legítima, por razones obvias no participará con el actual organismo electoral. Sería descabellado. Y ya este año va para la recta final, se acaba. Y ese nuevo CNE, no reluctará, no nacerá. Entonces estas elecciones prevista para este año, serán postergadas. De ello estoy casi convencido. Y sí los arácnidos participan este año en las elecciones con el mismo CNE, entonces le pasará como en las elecciones pasadas del 6D, perderán todo, no ganarán nada, serán barridos…AL GOBIERNO DE Maduro, definitivamente hay que calificarlo como incurso en crímenes de lesa humanidad. Y ello porque porfiadamente se niega a darle la vacuna a los venezolanos, pareciera que quisiera que la gente se muera como moscas, como hoy está sucediendo. Juan Guaidó, Presidente interino, está resuelto a comprar la vacuna con la participación del gobierno. Pero éste no quiere, no acepta nada. Y ya hay países que con la vacuna extirparon la pandemia, tal es el caso de Israel. En los Estado Unidos diario vacunan a 2 millones de personas. En Chile, buscan a la gente para llevarlas a vacunar. En Ecuador quien se resista a ser vacunado es llevado por la fuerza por las autoridades a los centros de vacunación. Argentina en un 70% ha vacunado a sus nacionales. Y aquí, nada. Pareciera que al régimen le conviniera la existencia indefinida de la pandemia. Y eso es un crimen contra los venezolanos. Por eso digo que este régimen está incurso en crímenes de lesa humanidad…EN MI COLUMNA anterior dije que a José Vásquez le estarían seruchando el cargo un empresario de la región de apellido Malaspina. Pues, hoy, les doy el nombre completo: Luis Miguel Malaspina Manuitt, abogado summa cum laudem y uno de los empresarios más rico de la región. Y tambien, me dicen, que tiene el apoyo de Maduro y que éste le confió la administración y jefatura de todos los silos de depósitos de granos en el Estado. Que es un hombre de confianza de Maduro. Y este empresario tiene un currículo personal muy interesante. Y sobre Vásquez, diré que son muchos los de su entorno que lo han malpuesto por los predios de Miraflores y allí, al parecer, han tomado muy en cuenta estos chismes y diretes…NICOLAS MANGIERI retiró su postulación a gobernador de la AD arácnida. Dice, según mi fuente, que este Estado no es “rentable” a sus intereses económicos, que busca algo más “sustancioso”. Bueno, el hombre tiene mucho dinero y busca más. Gracias a Dios de lo que nos salvamos. Bueno, de todas formas estamos a salvo ya que este ávido y ambicioso empresario por aquí no le hubiera ganado ni siquiera a mí, sí lo enfrentara…LA DELINCUENCIA y su hampa esta desbordada en San Juan de los Moros legando a los extremos de convertirse en vandálica . Fui objeto de ella y me atracó y me robó un celular, luego de darme unos cachazos de pistola, porque me opuse y resistí la acción. Es peligroso estar en las calles después de las 7 de la noche, porque se encuentran desoladas a esa hora, y es el momento que el hampa aprovecha para cometer sus fechorías…EL VIRUS ACABÓ CON LA VIDA DE MI HERMANO HUMBERTO VEITÍA GARCÍA. Y CULPO A Maduro de esta muerte, YA QUE SI MI AMADO HERMANO SE HUBIERA VACUNADO HOY ESTARÍA todavía con nosotros. Solo a la familia nos queda por pedir al Todopoderoso misericordia y descanso eterno a su alma. Y tambien le pedimos al Supremo que con su poder obligue a esta dictadura y régimen criminal a que vacune al pueblo primero y no a ellos por delante, como lo han hecho Maduro, su familia y corifeos más cercanos. Que la justicia divina se imponga, asi será…

Fermín Veitía (Padre)