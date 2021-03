VERDADES A GRANEL / ¿Pelea por la gobernación?

gobernación

¿PELEA POR LA GOBERNACIÓN?…Aquí se desatarán los demonios y lea porque. Nicolás Mangieri, quien aportó varios miles de dólares para la campaña de diputado de Antonio Muguesa, condicionó este aporte al hecho de que se le postulara a la gobernación.

Esto le fue aceptado, pero Muguesa no salió electo diputado y ahora éste piensa distinto respecto a esa candidatura.

Mangieri está en la cuerda floja y nada ni nadie le garantiza que será candidato. Y es que por otra parte, los dirigentes que acompañan a Muguesa en la facción adeca del espúreo y traidor Bernabé Gutiérrez, descalifican en lo personal y en lo político a Mangieri.

De él dicen que no reúne las condiciones mínimas para ser candidato: que no es político y que solo cuenta con el aval de ser un multimollinario que hizo su fortuna con contratos que recibió del chavismo en la gobernación de Anzoátegui y a través de su socio Tarek William Saab, gobernador de esa entidad; que no siente vocación social por los pobres y que nunca a un guariqueño, no obstante su vasta riqueza, ha regalado una bolsa de comida para mitigarle el hambre; que es un absoluto desconocido en el Estado y que sería harto difícil fabricarle una imagen de conocimiento por ante la opinión pública regional; que carece de mensajes sociales para el pueblo y que no es idóneo para la oratoria y los discursos; que desconoce absolutamente la problemática socio-económica de los guariqueños; que ha estado ausente del Estado por más de 20 años, no importándole para nada el devenir y futuro de la región; que carece de carisma personal y que transmite solo la personalidad de un hombre rico arrogante y con complejos de superioridad; que ningún sentimiento de solidaridad lo liga con la gente pobre. En fin, una nulidad como candidato. Y esto lo percibe esa dirigencia que acompaña a Muguesa y que con ello al menos demuestran cierto pudor de rechazo justo y aceptable, en lo que a política se refiere. Y todo esto induce a pensar que Mangieri no será candidato y que la situación que genera este contratista, favorecerá a Muguesa quien ahora Tiene todo servido para desplazar a Mangieri y autoimponerse él como candidato, por el derecho natural que lo asiste, al ser el Secretario General del grupo sedicioso que comanda el corsario y filibustero Bernabé Gutierrez…JUAN GUAIDO, PRESIDENTE INTERINO LEGGITIMO DE LA REPÚBLICA Y DE LA ASAMBLEA NACIONAL, reconocido como tal por más de 50 paises, fue citado a ser interpelado por ese organismo legislativo sobre su gestión administrativa. Y Guaidó lo más probable es que no asistirá a exponerse a un acto de canibalismo político donde intentarán trasegarlo en su integridad moral. Y tambien no asistirá porque estará asistido por la razón de que solo es responsable ante la estructura administrativa del gobierno que preside y por ante la AN que preside y que sigue siendo legítima. No responderá a otras instancias diferentes, mucho menos sí son ilegítimas…EN TODA ELECCIÓN TRIUNFA QUIEN CUENTE CON EL APOYO DE UN PARTIDO electoralmente autosuficiente y con fuerza y poder. Y el candidato que se anote en la AD madre, legítima y genuina de Henry Ramos Allup y Carlos Prosperi, ese ganará. Y la semana pasada anoté, en ese sector, para alcaldes, a José Caballito Altuve, para San Juan; El Flaco Camero, La Pascua; Manolo Ramirez, Altagracia; Carlos Campos, El Socorro; Juvenal Velasquez, Tucupido. Y sin ser pitoniso ni augur, digo que triunfarán y serán alcaldes. Y seguro que habrán otros. Ah…, pero tambien anoté para la gobernación a Rafaél Emilio Silveira, quien tambien triunfará y ganará…

MI AMIGO EL DR. DOUGLAS GONZALEZ, DE UNT, ASPIRARÁ A LA ALCALDÍA DE SAN JUAN. Es un político de dilatada trayectoria como luchador social, estimado y respetado por la comunidad, y cuenta con una plataforma de seguidores y simpatizantes bastante nutrida en el municipio. Además, este político es un auténtico filántropo de la ciencia médica, porque está desprendido hacia la atención en su área de la gente pobre. Le deseo suerte en su misión y empeño…

EN MI PROXIMA COLUMNA LE DEDICARÉ UN TIEMPITO A EDUADO MANUITT, quien en el Estado ya tiene montado un equipo que trabaja por su candidatura a la gobernación. Y ese equipo ya está divulgando una encuesta que le atribuye cifras astronómicas, frente a otros candidatos, todos chavistas, y que a todo evento se desprende que la misma ha sido tosca y burdamente fabricada en un laboratorio de mentiras, falsedades y engaños. Manuitt, solo hoy agrego, es un megalómano por excelencia, y él mismo se cultiva su ego pagando a quien se preste para ello. Y he aquí una anécdota: en un momento que me encontré con él, ocasionalmente, desde luego, me dijo: “Veitía, como quisiera tener a mi disposición tu pluma, me dignificaría políticamente”. Le respondi: “mi pluma no se empeña, no se presta y no se compra ni se vende”. Y otra, en otro encuentro accidental: “Veitía, yo te odio”. Esto me sorprendió y le respondí: “¿Y porque me odias?.”. Con el rostro demudado me espetó:”!porque eres adeco!”. Y esto si que no me sorprendió, sabía lo visceral que era y sabía el odio que sentía por los adecos. Pero, le respondí: “Bueno, te morirás sientiendo eso, porque yo sí moriré siendo adeco”…

Fermín Veitía (padre)