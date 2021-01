VERDADES A GRANEL / Será José Vásquez, no hay otro

SERÁ JOSÉ VASQUEZ, NO HAY OTRO…Aquí está claro que el candidato por el chavismo a la gobernación será José Vásquez. No hay otro, aquí priva su jerarquía política que sobrepasa a la de los demás de su periferia partidista, hoy sumidos en el más laberíntico ostracismo.

Y uno de éstos, que es o fué diputado regional, con audacia, en un centro cañífero de La Pascua, con ínfulas candidaturales gritó a todo pulmón que “por el chavismo sería el próximo gobernador del estado”.

Inmediatamente lo silenciaron y en un memorándum telefónico le participaron compulsivamente desde San Juan “el pez muere por la boca y tu ya feneciste, nunca te darás el placer de ser gobernador, ese cargo ya tiene postor”.

El hombre fue a San Juan a arrodillarse y a pedir perdón. No sé si hubo piedad o perdón para él. Y respecto a Vásquez, será el candidato y no porque sea un líder regional, porque no lo es, ya que en las encuestas aparece con un abultado rechazo de más del 70%.

Pero, sí hay que reconocerlo, que es un líder en su sector el chavismo, que cuantitativamente está diluido en el Estado.

Pero aún asi, yo diría que es el único, porque el chavismo no tiene cantera de líderes por estos lares. La mina se agotó. Pero Vásquez se enfrentará a un candidato opositor que tambien es líder en su partido. Un partido de tradición, emblemático y simbólico, de raigambre popular, de legados, de esencia democrática, fuerte y de cimentación popular y que siempre ha representado una esperanza para los venezolanos.

Ese partido es AD, pero el legítimo y genuino de Henry Ramos Allup y Carlos Prosperi, porque no hay otro distinto.

Ah… y el candidato ¿quién es?, se preguntará usted, caro lector. Bueno, sin más preámbulos lo diré: el Dr. Rafaél Emilio Silveira…

EL ÚNICO MUNICIPIO en el estado que apoya a la facción traidora de Bernabé Gutierrez es Santa María de Ipire, con Simón Pérez a la cabeza.

Los otros 14 son fieles e incondicionales a Ramos Allup y Carlos Prosperi. Y Pérez, me dicen, está inquieto, esta nervioso, porque percibe que su posición en ese sector es frágil y que en el futuro se tornará de simple sobrevivencia política.

Y teme Pérez, que al recuperar y unificar Ramos Allup y Prosperi a AD, él quedará fuera de ese partido perdiendo, asi, más de 20 años de militancia y lucha en esa organización. ¿No recapacitará?…L

LOS PARTIDOS EXOPOSITORES y traidores que participaron en las elecciones parlamentarias, quedaron al garete y sin rumbo en el estado. “Perdieron hasta la forma de caminar”, como dice un refrán.

Y ahora para las elecciones de gobernadores no se sabe que inventarán, porque candidatos propios no tienen. Y lo más probable es que se sumen a la candidatura de un rico empresario quien es un solemne desconocido en la región.

Pero eso si, tiene muchos dólares. Y en estos se puede pegar cualquiera sanguijuela. Moral, para que…

LOS ADECOS EN SAN JUAN, los del sector de Ramos Allup y Carlos Prosperi, han creado cierto nerviosismo en el sector sedicioso de Bernabé Gutierrez, ya que éstos presienten que en cualquier momento aquéllos retomarán la sede de su partido.

Y para ello podría haber violencia de parte y parte. Sin embargo, voces conciliadoras, entre ellas la de Rafael Emilio Silveira, Secretario General de la AD madre, genuina y legítima que rigen Ramos Allup y Carlos Prosperi, los ha calmado y persuadido sobre no materializar el asunto.

Y en cuanto a la retoma de la sede, en su parte operativa, José Caballito Altuve, lider de AD en San Juan y fiel y leal a la AD madre, genuina y legítima de Ramos Allup y Prosperi, ha dicho, no con carácter de amenaza sino de factibilidades reales, que “cuando quiera tengo la capacidad para convocar a 500 compañeros para retomar nuestra casa-sede. ¡Cuando quiera!…

EL ACOSO CONTRA MADURO SEGUIRÁ IGUAL, de parte de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, el Grupo de Lima, Biden y 56 paises que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino. Asi que la alegría que sintieron cuando Trump fue derrotado, hoy debe haber bajado a niveles críticos…

Fermín Veitía (Padre)