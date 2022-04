Caracas.- La FIFA dio a conocer las fechas, estadios y horarios en los que se disputarán cada uno de los partidos del Mundial de Catar 2022. Serán Senegal y Países Bajos, que quedaron emparejados en el Grupo A junto al anfitrión del torneo y Ecuador, quienes protagonicen el encuentro inaugural.

Este primer compromiso se disputará en el Al Thumama Stadium el 21 de noviembre. En este sentido, el que en un principio parecía ser el juego inaugural, Catar vs Ecuador, fue modificado al tercer turno de la jornada (12:00PM).

Vale la pena recordar, que en este Mundial se realizarán cuatro partidos por cada día. Es decir, los juegos del Grupo B también se jugarán en la misma fecha antes mencionada.

Los otros compromisos del día inaugural serán Inglaterra vs Irán en el Khalifa International Stadium a segundo turno (9:00 AM) y Estados Unidos vs ganador de la repesca europea al final de la jornada (3:00 PM) en el Ahmad Bin Ali Stadium.

La organización presidida por Gianni Infantino o las cuentas oficiales del torneo no emitieron ningún comunicado explicando el motivo del cambio para el partido apertura. Cabe señala que, se acostumbró, en los pasados mundiales, a que siempre participe el anfitrión en el partido inaugural.

Calendario oficial con las ubicaciones y horas de los juegos:

Final match schedule 🏟️ for the FIFA ⚽️ #WorldCup Qatar 🇶🇦 2022™ published ➡️ https://t.co/cLSmws7sYS. Tickets 🎟️ back on sale on 5 April via https://t.co/N8oxitnzbJ! pic.twitter.com/39KhdHrx9s — FIFA Media (@fifamedia) April 1, 2022

Con información de Unión Radio