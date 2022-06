CR7 fue el mejor jugador del año para Manchester United

Caracas.- El portugués Cristiano Ronaldo (CR7) fue elegido por los aficionados como mejor jugador del año para el Manchester United. Los ‘Red Devils’ tuvieron una temporada aciaga, quedando sextos en la Premier League.

En su temporada de regreso al club inglés, Ronaldo volvió a hacerse con el trofeo Matt Busby que distingue al futbolista más destacado de la campaña. El portugués ya lo había ganado en tres ocasiones, en las temporadas 2003/04, 2006/07 y 2007/08, en su primer paso por Manchester.

De esta forma, el delantero se unió a David de Gea como los únicos que han sido nombrados como mejor jugador en cuatro temporadas diferentes. Aficionados del United de todo el mundo pudieron votar a través de la página web del equipo por sus favoritos.

El propio De Gea quedó segundo en la consulta. Aunque, un día antes se impuso en la votación por ese reconocimiento que se hizo únicamente entre los jugadores de la plantilla mancuniana.

A sus 37 años, CR7 cerró la campaña con un total de 24 goles en todas las competiciones, de los cuales 18 llegaron en la Premier League. De hecho, quedó tercero en la tabla de máximos goleadores.

Sin embargo, su contribución no permitió al United acabar más que en la sexta posición, con acceso a Europa League la temporada que viene.

Ronaldo fue elegido jugador del partido hasta en diez ocasiones a lo largo del año y futbolista del mes en el equipo otras cinco veces.

Igualmente, CR7 contribuyó con otros seis goles en Liga de Campeones.

