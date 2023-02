(+DATOS) / Este domingo 26 de febrero habrá 9 carreras en La Rinconada

Caracas.- Para este domingo 26 de febrero del 2023 está pautada la reunión número 07 en el hipódromo La Rinconada, con 9 carreras en la programación.

La mayoría de las competencias parecen equilibradas, no tienen un claro candidato al triunfo, y por eso aquí le brindaremos la mejor orientación.

Como siempre, serán 6 carreras válidas para el juego del 5y6 nacional, las últimas, y por lo tanto habrá 3 no válidas. ¡Para todas ellas tenemos pronósticos!

1ra carrera, 1.200 metros:

Consideramos que el primer chance lo tiene el N°6 Spirit King, que ha corrido la distancia en 5 ocasiones (1-2-1). De hecho, tiene un segundo de Futuro y otro de Baquiano, dos caballos de gran velocidad.

Luego, Candy Cummings N°4, viene de ganar en 1.400 metros haciendo un tiempazo, repite la monta de lujo, y va a ser duro de vencer.

2da carrera, 1.200 metros:

Caramel Arrow N°3, es la yegua que da por todos los costados para imponerse en esta carrera, y pareciera no tener rival. Sin embargo, la N°3 Nymeria anda bien en cancha, presenta buenos trabajos para su debut, y puede sorprender.

3ra carrera, 1.600 metros:

A la N°1, Mi Querencia, la distancia y el probable tren de carrera le favorece, puede ganar de punta a punta, no hay que descartarla. Pero, creemos que la primera opción es para la N°8 Princesa Pilar, vendrá duro en los metros finales y seguro estará pasando y ganando.

4ta carrera (1ra válida), 1.300 metros:

Forza Di Oro N°13, ahora sí, es lo más fijo de la jornada. Este ejemplar es para el lote de ganadores de 2 y 3 y aun esta en perdedores, eso cambiará pronto.

5ta carrera (2da válida), 1.200 metros:

The Judge N°5, este hijo de Pedro Caimán, hermano de My Titico Mate, ha “volado” en los entrenamientos. Es decir, si corre como trabaja, no puede perder.

Alcaraz N°4, este ejemplar está listo para correr y hacerlo muy bien desde la semana pasada cuando fue retirado. Hay altas expectativas con este pupilo de Juan Carlos García Mosquera, y no hay que dejarlo por fuera.

6ta carrera (3ra válida), 1.100 metros:

Prince Red N°4, en su última lo hizo muy bien pero fue doblegado por un ejemplar superior, esta vez va a ser duro de derrotar.

Oni David N°2 y Papa Suu N°5 serán los enemigos del primer mencionado. Pues, aunque tienen ciertas desventajas con respecto al entrenado por Miguel Cortez, hay detalles que los pueden favorecer.

7ma carrera (4ta válida), 1.100 metros:

Amboise N°8, si sale al tiro y se ubica en las primeras posiciones, tras el giro de la curva estará pasando a ganar la competencia.

De Nene N°7, en su última lo hizo muy bien, ya ha ganado en la distancia, y el Pocho Lugo se mantiene como su jinete. ¡Es un peligro!

Explosiva N°5, es el lance de la carrera, aunque puede que este entre las favoritas poco antes de la competencia. ¡No hay que dejarla por fuera!

8va carrera (5ta válida), 1.600 metros:

Para nosotros el N°10 Aktolgali es otra línea, corre contra buenos ejemplares e incluso tiene un gran rival en Masttery, pero él es superior. Tiene 3 victorias en 8 presentaciones y nunca ha estado fuera de podio, midiéndose contra extraordinarios caballos.

9na carrera (6ta válida), 1.300 metros:

Para la competencia de cierre, en la jornada de este domingo en La Rinconada, tenemos como primera opción a la N°8 Axis Mundi. Sin embargo, Queen Strawberry N°3 y Queen Greisa N°12 tienen mucho chance, porque es una carrera difícil.

De igual forma, si es posible, no dejen por fuera a la N°14 Daniela Runner, que, aunque es debutante, tienen con qué.

El Tubazo Digital