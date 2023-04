Este martes arrancan los playoffs de la NBA

Caracas.- Luego de 82 partidos y un sinfín de emociones, la temporada regular de la National Basketball Association (NBA) llego a su fin. Ahora, este martes, se va a dar comienzo a la postemporada 2023 del mejor baloncesto del mundo.

16 equipos, 8 de la Conferencia Oeste y 8 de la Conferencia Este, iniciarán el arduo camino para conquistar el trofeo de campeón, Larry O’Brien.

PLAY-IN

Martes 11 de abril:

Miami Heat (7) vs. Atlanta Hawks (8), 7:30 pm.

Angeles Lakers (7) vs. Minessota TimberWolves (8), 10:00 pm.

Miércoles 12 de abril:

Toronto Raptors (9) vs. Chicago Bulls (10), 7:00 pm.

New Orleans Pelicans (9) vs. Oklahoma City Thunder (10), 9:30 pm.

¿Cómo se jugará la ronda de ‘Play-in’?

El equipo que haya terminado en el séptimo lugar se enfrentará al octavo. El ganador de ese compromiso avanzará a la primera ronda de play-offs. Mientras, el perdedor tendrá una nueva oportunidad y se enfrentará al ganador del otro cruce de play-in (noveno y décimo lugar).

Primera ronda playoffs NBA

Los primeros seis equipos de cada Conferencia se enfrentarán de la siguiente manera:

ESTE

Milwaukee Bucks y Boston Celtics, primero y segundo de la Conferencia respectivamente, esperan los rivales que saldrán de los choques de play-in.

Los duelos definidos son:

Filadelfia Sixers (3) vs. Brooklyn Nets (6).

Cleveland Cavaliers (4) vs. New York Knicks (5).

Ambas series arrancarán el sábado 15 de abril.

OESTE

Denver Nuggets y Memphis Grizzlies, primero y segundo de la Conferencia respectivamente, conocerán a sus contrincantes luego de la fase de play-in.

Los duelos definidos son:

Sacramento Kings (3) vs. Golden State Warriors (6).

Phoenix Suns (4) vs. Angeles Clippers (5).

Ambas series comenzarán el domingo 16 de abril.

Cabe destacar que, la primera ronda se jugará al mejor de cinco partidos.

Con información de Unión Radio