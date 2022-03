Iván Baloa: Tras el Oro en Juegos Sudamericanos de la Juventud Rosario 2022 

Guárico.- Este lunes 21 de marzo, conversamos con Iván David Baloa Restrepo, un joven escalador oriundo de San Juan de los Morros – Edo Guárico. “Ivancito”, como se le apoda, consiguió clasificar para los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022 con sede en la Ciudad Santafesina de Rosario – Argentina.

Baloa, competirá en la modalidad de “Bloque” que será enmarcada por la delegación venezolana que dirá presente en la próxima cita internacional. El nativo del municipio Roscio disputa todas las modalidades de la escalada deportiva: Dificultad, bloque y velocidad. Exalta estar conforme por representar a su país.

Conversamos a cerca de su clasificación. Proceso como escalador y preparación previo a Rosario 2022, siendo estos un programa similar al de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

“Mi tiempo en la escalada tiene como relato una complicada historia, me inicié a penas cuando tenía 6 años. Por distintas situaciones tuve que parar por largo tiempo. Luego, lo retomé cuando tenía 8,desde entonces no he parado. En conclusión, tengo aproximadamente 9 años dejándolo todo en la escalada deportiva y que bonito celebrarlo con la clasificación para representar a mi país”.

Entrenar sabiamente, disciplina y constancia se necesitan para ser un atleta de alto rendimiento. Con esto, mantenerse enfocado en optimizar al máximo sus habilidades, resistencia y rendimiento es lo que caracteriza a “Ivancito” para dejar el nombre de Venezuela en lo más alto del podio.

“Mi preparación antes del chequeo fue bastante buena y un poco complicada ya que no solo soy deportista, sino que también soy estudiante universitario, pero gracias a Dios, mi familia y a mis entrenadores logré encontrar el equilibrio para poder cumplir con todas mis responsabilidades y superar expectativas”.

“Me siento fuerte ya que estoy acostumbrado a entrenar diariamente. Ahora, toca hacerlo con la misma intensidad con la que lo hice estos últimos meses, ya que quiero dar mi 100%. Estoy muy orgulloso de lo que logré y como fue mi desempeño en este último chequeo.

A sus 17 años, Baloa comenta que sus capacidades físicas han sido esenciales para su nivel actual. Destaca la parte mental como una de sus virtudes para competir al máximo.

Mi fuerte, es lo psicológico, siempre tuve el incansable apoyo de mi familia y amigos. Además, de unos años para acá empecé a mejorar mis pensamientos y a ser más positivo. Todo esto, es gracias a mi entrenador Manuel Escobar que me enseñó todas sus técnicas para prepararme, estoy muy agradecido porque compartió todos sus conocimientos conmigo”.

Es importante mencionar, que los próximos Juegos Suramericanos de la Juventud 2022 inician el próximo 28 de abril y “Ivancito”, nos cuenta sus expectativas y aspiraciones con la delegación venezolana.

“Mi expectativa obviamente es ganar, llevarme la anhelada medalla de oro, deseo dejar en alto el nombre de Venezuela y tener una excelente actuación en los IIIJuegos Sudamericanos de la Juventud Rosario 2022”.

Esta, será la segunda vez en la que el guariqueño representa a la delegación nacional. Lo hizo en el 2019 en los Panamericanos de Ibarra – Ecuador 2019. Con ello, expresa un mensaje a todos esos jóvenes que sueñan con clasificar a una cita internacional.

“Para todos aquellos que sueñan con conseguir un boleto internacional para representar a su país, mi mensaje es que confíen plenamente en sus capacidades. Así será todo más fácil. Aprendan de cada pequeño error ya que eso es lo que da la fuerza para continuar. Lo más importante para mí siempre ha sido el apoyo que he recibido de mi familia y amigos ya que siempre me recuerdan de lo que soy capaz de lograr además de la fe en Dios.

Es importante destacar, que junto a Baloa, existen 3 integrantes más de escalada deportiva que representarán a Venezuela en Rosario 2022: Mariagracia Viloria (Mérida), Sabrina, Baumgartner (Miranda) y Berhard Scholz (Miranda).

Daniel Celis Reyes / @danielcscelis

