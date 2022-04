La polémica de los audios de Rubiales y Piqué asusta a las casas de apuestas

Es sabido en todo el mundo que la competición de la Supercopa de España, la cual recientemente cambió de formato y pasó de enfrentar al ganador de LaLiga Santander con el ganador de la Copa del Rey a un formato de eliminatoria entre esos dos equipos y los subcampeones de ambos torneos, está en entredicho por las relaciones que varios medios españoles han sacado a la luz en las pasadas semanas.

En dichos audios, se extrae que tanto Rubiales (presidente de la RFEF) como Piqué pactaron una serie de comisiones por llevar la competición a Arabia Saudí, de varios millones de euros para cada una de las partes, además de llevarse más dinero el Real Madrid y Barcelona que cualquiera de los otros dos equipos participantes, independientemente de la posición en la que finalmente se clasificase cada equipo para participar.

Esto es algo que asusta a las casas de apuestas, ya que ahora hay un aliciente para que la competición tenga la presencia de Real Madrid y FC Barcelona, ya que de no participar ambos equipos, se recibiría un importe económico mucho menor por la celebración del torneo.

Las principales casas de apuestas a nivel mundial (listado aquí) ya están haciendo sus números y calculando las probabilidades teniendo en cuenta ciertos condicionantes que, aunque no deberían existir, mucha gente cree que sí deben ser tenidos en cuenta.

Las asociaciones y peñas de clubes solicitan la dimisión de Rubiales

“Rubi”, como se refiere a él su amigo y ahora socio Gerard Piqué, ve peligrar su cargo al frente de la Real Federación Española de Fútbol, dado que muchas asociaciones y peñas de los principales equipos de fútbol de LaLiga (con las agrupaciones del Atlético de Madrid a la cabeza, por considerarse los mayores perjudicados por el acuerdo) están solicitando la dimisión del mandatario, por considerar que tiene intereses ocultos y, sobre todo, generar una relación de desigualdad entre los diferentes equipos que puedan llegar a participar en la competición.

Piqué, socio en la operación y jugador involucrado

El caso es que Gerard Piqué es un jugador en activo y participante en la competición, esto es algo que resulta determinante para entender el enfado del resto de clubes de fútbol involucrados. Si el jugador no estuviese en activo, pese a saber que siempre va a ser un barcelonista de pura cepa, no se habría generado este conflicto que tanto revuelo está causando en los principales despachos del fútbol español.

Por ejemplo, la empresa de Piqué también gestiona torneos de tenis, pero al no tener ningún interés deportivo en ello y no ser participante en ninguna de esas competiciones, se da por hecho que es algo totalmente ajeno al mundo del deporte en su sentido más estricto, por lo que no genera ningún tipo de controversia.