LeBron James acordó su renovación con los Lakers

Caracas.- LeBron James, estrella de Los Ángeles Lakers, acordó este miércoles una renovación de contrato por dos años y 97.1 millones de dólares. Así lo informó el agente del jugador, Rich Paul, a la cadena ESPN.

James se quedará en los Lakers, al menos, hasta 2024 y su contrato incluye una opción para extenderlo hasta la temporada 2024-2025. Sin embargo, todavía resta esperar el anuncio oficial por parte de la organización de Los Ángeles.

Cabe señalar que, su anterior acuerdo expiraba en 2023 y le garantizaba un sueldo de 44.5 millones de dólares en esta temporada.

En la última temporada, los Lakers no lograron clasificarse para la postemporada, pese al sobresaliente rendimiento de su estrella de 37 años de edad.

LeBron James, cuatro veces campeón de la NBA, fichó por los Lakers en 2018 y fue campeón en 2020 en la burbuja de Orlando. Anteriormente, había ganado el anillo con el Miami Heat en 2012 y 2013, y con los Cleveland Cavaliers en 2016.

En su palmarés también están dos medallas de oro ganadas en los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012.

