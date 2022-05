Los 9 Mejores Futbolistas

Hablar acerca de quién es el mejor futbolista de la década, del siglo, o de todos los tiempos, siempre ha sido una fuente de controversia. Hay quienes que para dar a su favorito le dan mayor peso a los mundiales en los cuales participó y obtuvo el campeonato; otros prefieren darle mayor importancia a la cantidad de goles anotados; otros tantos a los logros conseguidos con su selección nacional; algunos más al desempeño que tuvo en determinado club durante su carrera; y la mayoría a sus habilidades y destrezas.

Lo que sí es cierto es que los mejores futbolistas del mundo son los que le dan a este deporte su gran popularidad, que se ve reflejada en la gran cantidad de aficionados que jornada tras jornada colman los estadios de todo el mundo.

Ahora bien, determinar quién es el mejor futbolista del mundo haciendo comparaciones directas puede que sea válido entre jugadores contemporáneos, pero no lo es cuando los jugadores pertenecen a épocas diferentes. Mucho menos si tomas en cuenta, como debe ser, las reglas, la tecnología, las técnicas de juego, y hasta la situación cultural y política de cada época.

Aunque los números no mienten, y no tienen sentimientos ni consideraciones, reconocer que el mejor jugador de fútbol del mundo es simplemente el que tiene mejores números no me parece una opción ni moral, ni deportivamente justa.

El Deporte llamado Fútbol

Se considera que el fútbol tiene su origen en la Inglaterra del siglo XIX, específicamente el 26 de octubre de 1826, cuando se reúne por primera vez la «Asociación de Fútbol», la que se considera la primera federación de fútbol de la historia. Actualmente es practicado por alrededor de 270 millones de personas en todo el mundo.

Es un deporte de que se juega entre dos equipos de once jugadores cada uno (diez jugadores de campo y un guardameta, arquero, o portero). Según su posición en el campo a los jugadores se les da diferentes nombres. Así tenemos defensores, centrocampistas, y delanteros.

Se lleva a cabo en una cancha rectangular que tiene una longitud que puede variar desde los 90 metros hasta los 120 metros. La anchura a su vez puede ser de un mínimo de 45 metros, hasta un máximo de 90 metros. A cada extremo de la cancha está colocada una portería o arco.

Se utiliza un balón de cuero u otro material, con una circunferencia que no excede los 70 centímetros, ni es inferior a los 68 centímetros; y con un peso que debe estar entre los 410 gramos y los 450 gramos, al comienzo del partido.

Se juega durante 90 minutos repartidos en tiempos de 45 minutos cada uno, y gana el equipo que consiga meter el balón en la portería del equipo contrario (anotar un gol) la mayor cantidad de veces.

Los 9 Mejores Futbolistas

A continuación te voy a presentar una lista de 9 jugadores que considero son los mejores futbolistas del mundo. Para ello he tomado en cuenta sus habilidades, su mejor desempeño, sin importar si éste lo ha conseguido en un club, o en la selección de su país, sus números y la época de su vida futbolística. Te los presentaré en orden alfabético y serás tú el encargado de ordenarlos a tu gusto.

Alfredo Di Stéfano . Argentino. Apodado la «Saeta Rubia». Fue un delantero poderoso, rápido, hábil y prolífico, con gran resistencia, versatilidad táctica, creatividad y visión, que también podía jugar en casi cualquier parte del campo. Ganó seis títulos de liga durante los primeros 12 años de su carrera en Argentina y Colombia. Actualmente es el sexto máximo goleador de la historia de la Primera División española y el tercer máximo goleador liguero de todos los tiempos del Real Madrid, con 216 goles en 282 partidos de Liga entre 1953 y 1964. Sus 49 goles en 58 partidos fue la mayor marca histórica en la Copa de Europa. Anotó en cinco finales de Copa de Europa consecutivas con el Real Madrid entre 1956 y 1960, incluido un «hat-trick» en la última. Ganó el Balón de Oro al Futbolista Europeo del Año en 1957 y 1959.

Cristiano Ronaldo . Portugués. Es un delantero de gran velocidad, versatilidad en el remate, y gran definidor en el área chica. Balón de Oro en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017, Jugador del Año FIFA 2008, 2016 y 2017, cuatro veces ganador de la Bota de Oro europea, máximo goleador de la UEFA Champions League, máximo goleador del Real Madrid, ganador de cinco Champions League, dos títulos de la liga española, tres de la liga inglesa, uno de la liga italiana, dos Copas del Rey, y una Eurocopa.

Diego Maradona . Argentino. Apodado el «Pibe de Oro». Fue un delantero con una visión excepcional, magníficos pases, excelente control del balón, excepcionales habilidades de regate, gran velocidad, e inigualables reflejos. Es el único jugador en la historia del fútbol que estableció dos veces la tarifa de transferencia récord mundial, primero cuando se transfirió al Barcelona por un récord mundial de 5 millones de libras, y segundo, cuando se transfirió al Napoli por otra tarifa récord de 6,9 millones de libras. En su carrera internacional con Argentina, disputó 91 partidos y marcó 34 goles. Jugó en cuatro Copas Mundiales, incluida la Copa Mundial de 1986 en México, donde fue capitán de Argentina, los llevó a la victoria, y ganó el Balón de Oro como el mejor jugador del torneo. En la liga argentina anotó 151 goles, 38 goles en la liga española y 115 goles en la liga italiana.

Edson Arantes do Nascimento «Pelé» . Brasileño. Apodado «La Perla Negra», «El Rey del Fútbol», «El Rey Pelé» o simplemente «El Rey». Fue un delantero con un juego electrizante y una facilidad para anotar goles espectaculares. Según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés) es el goleador de liga más exitoso del mundo, con 541 goles en liga. En total, anotó 1281 goles en 1363 juegos. Ganó tres Copas Mundiales de la FIFA: 1958, 1962 y 1970, siendo el único jugador en hacerlo; y es el máximo goleador de todos los tiempos de Brasil con 77 goles en 92 partidos.

Ferenc Puskás. Húngaro. Anotó 84 goles en 85 partidos internacionales con Hungría, y 514 goles en 529 partidos en las ligas húngara y española. Se convirtió en campeón olímpico en 1952 y llevó a su nación a la final de la Copa del Mundo de 1954, donde fue nombrado mejor jugador del torneo. Ganó tres Copas de Europa (1959, 1960, 1966),

10 campeonatos nacionales (5 húngaros y 5 españoles de Primera División) y 8 premios como máximo goleador. Jugando con el Real Madrid, ganó cuatro «Pichichis» y marcó siete goles en dos finales de la Copa de Europa. En 1995 fue reconocido como el máximo goleador del siglo XX por la IFFHS.

Franz Beckenbauer. Alemán. Apodado «El Emperador». Poseía un estilo elegante, además de un dominio y liderazgo en el campo. Un jugador polivalente que comenzó como centrocampista, pero se hizo de un nombre como defensa central. Se le atribuye el haber inventado el funcionamiento del líbero actual. Fue el primer capitán en levantar la Copa del Mundo y la Eurocopa a nivel internacional y la Copa de Europa a nivel de clubes. Con el Bayern de Múnich, ganó la Recopa de la UEFA en 1967 y tres Copas de Europa consecutivas entre 1974 y 1976.

Hendrik Johanes Cruijff. Neerlandés. Llevó a Países Bajos a la final de la Copa Mundial de la FIFA 1974 y recibió el Balón de Oro como jugador del torneo. Comenzó su carrera en el Ajax, donde ganó ocho títulos de la liga neerlandesa, tres Copas de Europa y una Copa Intercontinental. Ganó el Balón de Oro tres veces, en 1971, 1973 y 1974. En la final de 1974, ejecutó una finta que posteriormente recibió su nombre, el «giro Cruijff», un movimiento ampliamente replicado en el juego moderno. Es considerado como una de las figuras más influyentes en la historia del fútbol.

Lionel Messi . Argentino. Apodado «La Pulga». Es un delantero de excepcional capacidad goleadora, excelente control del balón, impresionante habilidad de regate, y gran visión de juego. Seis veces Balón de Oro (en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019), seis veces mejor jugador del año por la FIFA, máximo goleador de todos los tiempos del FC Barcelona, máximo goleador de todos los tiempos de la liga española, seis veces ganador del «Pichichi», máximo goleador de todos los tiempos de la Argentina, máximo goleador de la historia en un año natural (91), Jugador del Año de la UEFA 2011 y 2015, siete veces Jugador del Año de la liga española, Balón de Oro del Mundial de 2014, Joven Jugador Europeo del Año 2005, seis veces ganador de la Bota de Oro de Europa, ganador de cuatro Champions League, nueve títulos de la liga española, siete Copas del Rey y una Copa América.

Ronaldo Nazário . Brasileño. Apodado «El Fenómeno». Fue nombrado tres veces jugador del año por la FIFA. Ganó el Balón de Oro en dos oportunidades. Jugó para Brasil en 98 partidos, anotó 62 goles, y es el segundo máximo goleador de su selección nacional, solo por detrás de Pelé. A los 17 años, era el miembro más joven del equipo brasileño que ganó la Copa Mundial de la FIFA 1994. En la Copa Mundial de la FIFA de 1998, Ronaldo recibió el Balón de Oro como jugador del torneo. Ganó la Copa Mundial de la FIFA 2002. Anotó dos goles en la final y recibió la Bota de Oro como máximo goleador del torneo. En la Copa Mundial de la FIFA 2006, marcó su gol número 15 en la Copa Mundial de la FIFA, un récord de la Copa Mundial de la FIFA en ese momento. También ganó la Copa América de 1997, donde fue mejor jugador del torneo, y la Copa América de 1999, donde fue máximo goleador.

En resumen, existen muchas apreciaciones sobre el que debe ser considerado el mejor jugador de fútbol del mundo. Cada aficionado, cada periodista deportivo, cada estadístico, cada comentarista de fútbol, tiene su selección personal de jugadores, su opinión razonada y meditada, sobre cuál es el que debe estar por encima del resto.

Lo destacable de esta búsqueda incesante es que nos damos cuenta de que el fútbol está repleto de jugadores excepcionales que, con su juego vistoso y su virtuosismo, han hecho de este deporte el más popular de todo el planeta.

Entre tantos y tantos jugadores de primer nivel que han jugado y que actualmente juegan en los diferentes clubes de todo el mundo, la mejor opción es disfrutar de su juego y dejarse llevar por la emoción de este maravilloso deporte.