OFICIAL / Erling Haaland ya es jugador del Manchester City

Caracas.- Manchester City confirmó este lunes el fichaje de Erling Haaland para las próximas cinco temporadas por un importe que ronda los 55 millones de euros.

El noruego de 21 años se unirá al City el próximo 5 de junio, con un contrato de cinco años, hasta el verano de 2027.

En sus dos temporadas y media en el Borussia Dortmund, Haaland anotó 86 tantos en 89 partidos. Rendimiento que le sirvió para ganar una Copa de Alemania y un premio individual al mejor jugador de la Bundesliga en la 2020/2021.

“Es un día de mucho orgullo para mí y para mi familia. Siempre he visto al City y me ha encantado en las últimas temporadas. No puedes evitar que te guste su estilo de juego. Es estimulante y crean muchas ocasiones de gol, lo que es perfecto para un jugador como yo”, apuntó Erling Haaland en declaraciones al club.

Con información de la EFE