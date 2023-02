Caracas.- Leones del Caracas, campeón de Venezuela, derrotó este martes a Wild Cats de Curazao, por la sexta jornada de la Serie del Caribe 2023. El triunfo significó un paso gigantesco para el equipo nacional, por el desarrollo del encuentro y en miras de avanzar a semifinales del torneo.

Los Leones llegaron a la parte alta del séptimo episodio perdiendo 2-6, marcador que se encontraba así desde el segundo capítulo. Sin embargo, en esa séptima entrada cosecharon una ramillete de 3 carreras y en el siguiente inning anotaron 3 más para configurar el triunfo.

La victoria dejó al representante de Venezuela con muchas probabilidades de clasificar a la siguiente fase y pocas de quedarse fuera.

Panorama

Lo primero es que, Leones del Caracas con una victoria este miércoles ante Vaqueros de Montería, representante de Colombia, sella su clasificación. Pero, ese partido es el último de la jornada y puede que, ante de disputarse, el conjunto nacional ya tenga su pase asegurado.

Si el representante de República Dominicana, Tigres del Licey, o el campeón de Puerto Rico, Indios de Mayagüez, no ganan, automáticamente Venezuela pasa a semifinales.

En caso de que dominicanos y puertorriqueños triunfen y el conjunto venezolano pierda, entonces se originaría un triple empate. De ser así, los clasificados se determinaran mediante un coeficiente que involucra las carreras anotadas y permitidas y el total de innings disputados.

Es importante destacar que Venezuela ganó uno de sus choques anotando 20 carreras, lo cual le da cierta ventaja en el referido coeficiente.

Juegos para este miércoles:

Federales de Chiriquí (Panamá) vs Agricultores de Cuba, 10:30 am.

Wild Cats de Curazao vs Tigres del Licey (Dominicana), 02:00 pm.

Indios de Mayagüez (Puerto Rico) vs Cañeros de Los Mochis (México), 03:00 pm.

Leones del Caracas (Venezuela) vs Vaqueros de Montería (Colombia), 07:30 pm.

El Tubazo Digital