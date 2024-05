Educación, universidad y territorio: un análisis sobre las exigencias de este momento histórico

RESUMEN RESUMEN

Durante la última década el mundo ha experimentado cambios vertiginosos que han impactado en todos los ámbitos de la vida y la educación universitaria no escapa de ellos. Los avances tecnológicos, la globalización y las constantes transformaciones sociales exigen cada día más de la universidad una adaptación y reforma que le permita responder a las necesidades que surgen de manera constante en cada región. En el presente artículo abordaremos este escenario desde una visión holística, en la que se exploran estas necesidades de transformación universitaria desde las perspectivas de la inclusión, la adecuación a la realidad del territorio, el uso adecuado de las Tics, la calidad y la transversalidad en la educación del ser humano que requiere la sociedad, utilizando como metodología un análisis reflexivo desde una perspectiva teórica y empírica.

Palabras clave: Educación, Universidad, Trabajo

During the last decade, the world has experienced dizzying changes that have impacted all areas of life and university education is not exempt from them. Technological advances, globalization and constant social transformations demand more and more from the university an adaptation and reform that allows it to respond to the needs that arise constantly in each region. In this article we will address this scenario from a holistic vision, in which we explore these needs for university transformation from the perspectives of inclusion, adaptation to the reality of the territory, the appropriate use of ICTs, quality and transversality in the education of the human being that society requires, using as a methodology a reflective analysis from a theoretical and empirical perspective.

Keywords: Education, University, Work

La educación es un factor clave para el desarrollo económico, social y cultural de las sociedades; sin embargo, en el contexto actual de globalización, cambio tecnológico y transformación social, las instituciones de educación superior se enfrentan a múltiples retos para responder a las demandas y expectativas de los estudiantes, los empleadores y la sociedad en general.

En este artículo haremos un recorrido por diferentes aristas que dibujan las realidades de la academia, las necesidades de la sociedad y como la primera debe adaptarse a los requerimientos de la segunda para poder cumplir a cabalidad su función y su razón de ser.

Educar personas, no solo profesionales

La educación universitaria tiene una doble finalidad: por un lado, preparar a los estudiantes para el ejercicio profesional en diferentes campos del conocimiento y por otro lado formar a los estudiantes como ciudadanos responsables, críticos y comprometidos con el desarrollo sostenible. Sin embargo, en muchas ocasiones se prioriza la primera finalidad sobre la segunda, lo que puede generar una visión reduccionista y utilitarista de la educación universitaria.

Como señala el filósofo español José Antonio Marina, “la universidad ha perdido su vocación de formar ciudadanos”, esto implica una reducción de la educación a la mera transmisión de conocimientos y habilidades, sin fomentar el pensamiento crítico, la responsabilidad social o los valores éticos. En este sentido, el sociólogo francés Pierre Bourdieu advierte que “la universidad no puede limitarse a ser una fábrica de diplomas o una agencia de colocación”, por el contrario, debe asumir su papel como agente de transformación y emancipación, capaz de generar una cultura democrática y pluralista.

Para evitar este riesgo, es necesario que las instituciones de educación superior promuevan una formación integral que combine el desarrollo de competencias específicas con el desarrollo de competencias transversales o genéricas. Estas últimas son aquellas habilidades, actitudes y valores que permiten a los egresados adaptarse a los cambios, resolver problemas, comunicarse eficazmente, trabajar en equipo, aprender a lo largo de la vida y participar activamente en la sociedad con criterios de justicia, solidaridad y honestidad.

Algunas de las competencias transversales más demandadas por el mercado laboral y por la sociedad son: el pensamiento crítico, la creatividad, la innovación, el emprendimiento, la gestión del conocimiento, el liderazgo, la ética profesional, la responsabilidad social y ambiental, el respeto a la diversidad cultural y el dominio de idiomas extranjeros.

Para desarrollar estas competencias transversales es necesario que las instituciones de educación superior adopten un enfoque pedagógico centrado en el estudiante, que fomente su participación activa, su autonomía y su reflexión crítica. Asimismo, es necesario que se utilicen metodologías activas y colaborativas que estimulen el aprendizaje significativo, el trabajo por proyectos y el aprendizaje basado en problemas.

La educación y el entorno

El segundo reto de las universidades consiste en poder adecuar sus programas de formación a las realidades de su territorio o área de influencia, en este sentido se han realizado algunos ensayos como la denominada municipalización de la educación llevada a cabo por la Misión Sucre desde el año 2003. En esta se ha pretendido, por una parte, brindar un acceso más cercano a la población a la educación universitaria a través de las aldeas que se han conformado en los 335 municipios del país y por otra generar planes y programas educativos a través de los Programas Nacionales de Formación (PNF) que atiendan la realidad del entorno.

El concepto de municipalización de la educación se basa en la idea de que la educación universitaria debe estar al servicio del desarrollo local, regional y nacional, y debe responder a las necesidades y demandas de las comunidades donde se inserta. Así, la municipalización, como lo plantea Parra y Peña (2009), busca romper con el modelo tradicional y excluyente de la educación superior, y propone un nuevo modelo educativo innovador, participativo, pertinente y transformador, que se adapte al contexto social, cultural, económico e histórico de cada territorio.

La municipalización de la educación es, por tanto, una forma de democratizar el acceso a la educación universitaria y de vincularla con el desarrollo endógeno y sustentable del país. Sin embargo, en este último aspecto esta estrategia no ha logrado sus objetivos, ya que los PNF siguen siendo programas diseñados de manera centralizada por parte de especialistas que no tienen ningún conocimiento ni acercamiento a las zonas dónde se imparten, y sus contenidos son los mismos en todo el país, por lo que es muy baja la pertinencia de los programas de estudio con las necesidades y potencialidades locales, a lo que se agrega la débil articulación entre las aldeas universitarias y el entorno socioproductivo, así como la ausencia de un sistema de evaluación y seguimiento que permita mejorar el proceso.

Este reto debe ser asumido de manera más contundente por parte de nuestras universidades, ya que como señalan Teresa Lleixà, Zoia Bozu y Assumpta Aneas en su libro Educación 2020-2022. Retos, tendencias y compromisos, la educación tiene que convertirse en un “espacio de reflexión crítica y de generación de conocimiento que contribuya a la transformación social y al desarrollo sostenible”, lo cual es complementado por José O. Enríquez Clavero en el artículo titulado Educación superior: tendencias y desafíos, publicado en la revista Educación Médica, donde expone que “la educación superior debe responder a las necesidades sociales y económicas del país y de la región donde se inserta, sin perder su autonomía académica y su compromiso con la búsqueda de la verdad y el avance del conocimiento”.

Las TIC como elemento transformador de la educación

Como tercer elemento a destacar tenemos la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a la educación universitaria, que ha sido un fenómeno transformador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como las formas de acceso, producción y difusión del conocimiento. Las TIC no son solo herramientas o recursos informáticos, digitales, audiovisuales y multimediales, sino que implican nuevas formas de representación y de contacto entre los sujetos, por lo cual se constituyen en bases para un nuevo paradigma de saber y de circulación de conocimiento. En este sentido, las TIC pueden contribuir al acceso universal de la educación, la igualdad, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad; facilitan ampliar la información, mejorar la calidad y garantizar la integración.

Sin embargo, el uso de las TIC en la educación universitaria no consiste solo en emplear dispositivos o softwares, sino que involucra cambios en por lo menos tres ejes: la transformación de la didáctica, nuevas interacciones con el conocimiento y la posibilidad de contribuir a la igualdad educativa. Asimismo, los entornos virtuales son importantes espacios educativos, tanto para la educación a distancia como para la presencial. Estos entornos permiten crear comunidades de aprendizaje colaborativo, donde los estudiantes pueden interactuar con sus pares y con los docentes, acceder a diversos recursos y fuentes de información, desarrollar competencias digitales y participar activamente en la construcción del conocimiento.

Según el documento Educación y TIC de la UNESCO, la incorporación de las TIC en el ámbito educativo requiere de políticas que garanticen la inclusión, la equidad, la calidad y la sustentabilidad de la formación en la cultura digital. Asimismo, se necesitan estrategias de capacitación docente que promuevan el uso adecuado y la innovación con las TIC. Algunos ejemplos de herramientas TIC que se pueden utilizar en la educación para el trabajo son los libros y las pizarras digitales, las aplicaciones educativas, las plataformas de enseñanza digital, el almacenamiento de archivos en la nube y el trabajo remoto. Estas herramientas permiten crear contenidos adaptados a las necesidades e intereses de cada participante, así como facilitar la comunicación y el feedback entre docentes y estudiantes.

Educación pertinente

La calidad y la pertinencia de la educación universitaria son temas de gran relevancia en el contexto actual, donde la sociedad demanda profesionales competentes, éticos y comprometidos con el desarrollo sostenible. En este sentido, es importante analizar las diferentes perspectivas y enfoques que se han propuesto para definir, evaluar y mejorar estos aspectos en las instituciones de educación superior.

En el libro “La calidad educativa universitaria” Sandra Vidal (2021), plantea una concepción de la calidad como el grado de coherencia entre intención, acción y logro, y que propone una serie de criterios e indicadores para evaluarla. Allí la autora afirma que “vivimos en una sociedad que en todas sus manifestaciones demanda calidad, los países más desarrollados están experimentando un proceso de incremento imparable en la valoración de calidad”.

La visión de la pertinencia y la calidad de la educación universitaria se basa en el reconocimiento de su papel estratégico para el desarrollo humano, social y económico de las sociedades. La pertinencia implica que la educación superior responda a las necesidades y expectativas de los individuos, las comunidades y el mundo del trabajo, así como a los desafíos globales y locales del siglo XXI. La calidad supone que la educación superior garantice un nivel óptimo de enseñanza, aprendizaje e investigación, así como una evaluación continua y transparente de sus resultados e impactos.

Conclusión

La educación universitaria es un proceso que implica no solo la adquisición de conocimientos y habilidades, sino también la formación de valores éticos, sociales y culturales. Estos valores son fundamentales para el desarrollo integral de los individuos y de la sociedad, ya que orientan el sentido de la responsabilidad, el compromiso, la solidaridad y la ciudadanía. Sin embargo, la educación universitaria se enfrenta a diversos desafíos y contradicciones que pueden afectar su calidad y pertinencia. Por ello, es necesario reflexionar sobre el papel de la universidad como agente de cambio y transformación social, así como sobre las estrategias pedagógicas y curriculares que favorezcan la promoción y el fortalecimiento de los valores en los estudiantes.

En el contexto actual de cambios tecnológicos, económicos y sociales, se plantea la cuestión de la pertinencia de la formación académica y su adecuación a las demandas del mercado laboral. ¿Qué competencias y habilidades se requieren para afrontar los retos del siglo XXI? ¿Cómo se puede garantizar la calidad y la innovación de la educación superior? ¿Qué mecanismos se pueden implementar para favorecer la inserción laboral de los egresados?

Un análisis de la educación universitaria de calidad implica evaluar el cumplimiento de los estándares académicos, los resultados de aprendizaje, la pertinencia social y la satisfacción de los estudiantes y egresados. Asimismo, implica identificar las fortalezas y debilidades de las universidades, así como las oportunidades y amenazas del entorno.

No basta con ofrecer una formación académica de calidad, sino que también es necesario que esta se adapte a la realidad local de cada país o región. De esta manera, se puede responder a las necesidades y demandas del mercado laboral, así como a los desafíos sociales, culturales y ambientales que se presentan en el contexto actual. La adaptación de la educación universitaria a la realidad local implica evaluar los planes de estudio, las metodologías de enseñanza y aprendizaje, los recursos disponibles, el perfil del profesorado y del alumnado, y los mecanismos de vinculación con el entorno. Así, se puede identificar las fortalezas y debilidades del sistema educativo superior y proponer acciones de mejora continua que contribuyan al progreso de la comunidad.

La educación universitaria postpandemia se ha visto transformada por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que han permitido ampliar las posibilidades de acceso, interacción y aprendizaje. Las TIC ofrecen herramientas para facilitar la gestión académica, la comunicación sincrónica y asincrónica, la creación y difusión de contenidos digitales, la evaluación y retroalimentación, y el desarrollo de competencias transversales. Sin embargo, también plantean desafíos como la brecha digital, la calidad educativa, la formación docente y la innovación pedagógica.

Ante este escenario, es necesario que las universidades asuman un rol activo y responsable en la promoción de las transformaciones que requiere para desarrollar una educación más pertinente. Esto implica revisar y actualizar sus políticas, sus planes, sus programas y sus prácticas institucionales, con el fin de asegurar que respondan a las necesidades y los intereses de todos los miembros de su comunidad educativa. Asimismo, implica establecer alianzas y redes de colaboración con otros actores del sistema educativo y de la sociedad, para contribuir al desarrollo sostenible y a la construcción de una ciudadanía global más justa e inclusiva.

Artículo científico elaborado por: Julio C. Rodríguez G. – jucerod@gmail.com