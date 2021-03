EDUARDO MANUITT / Si en Guárico lanzan una propuesta y mi nombre sirve: me pongo a la disposición

El exgobernador de Guárico Eduardo Manuitt Carpio fue entrevistado este lunes por el periodista Vladimir Villegas, en el programa «Vladimir a la carta».

Manuitt, refugiado en Costa Rica, señaló: «Si se dan las condiciones no tengo problema en poner mi nombre para lograr la unidad en Guárico.»

Ante la interrogante del periodista sobre su retorno al país y su participación, este afirmó que “si la unidad reclama mi presencia para participar en una propuesta para Guárico, yo no tengo problema en poner mi nombre”.

Ratificó que, “acepto hacer lo que sea por mi estado, si se dan condiciones políticas con respeto.»

Críticas

Manuit cuestionó fuertemente la política económica del presidente Maduro. Detalló que «bandas delictivas siguen operando en Guárico». Hizo fuertes críticas al actual mandatario chavista en esa entidad.

El exgobernador exiliado desde hace 12 años en Costa Rica, está convencido del fracaso de Maduro, «esto es un modelo que fracasó, veo un país destrozado, sin perspectivas”.

“El país está dependiendo en 90% de lo que se importa, es muy grave esto. El país está desmantelado. No sé quienes son los consejeros del gobierno, pero creo que han cometido grandes errores diplomáticos, cada día están más aislados,” expresó sobre la economía.

Diosdado

Sobre los señalamientos que lo involucran con el hecho del 30 de abril dijo, «Cabello me acusó, pero no se logró demostrar que fuese cierto”.

Durante la entrevista explicó como le han quitado de manera ilegal sus propiedades,

Dolor

Manuitt narró la tragedia de los exiliados: “Nunca imaginé que iba a terminar en un país ajeno, pasar tantos años lejos de mi familia. Nadie se siente a gusto lejos de su país. Mi familia se desintegró, en todo esto mi mamá murió sola. Cumpliré 12 años en el exilio, es una buena parte de la vida de un ser humano», agregó.

Oposición

Eduardo Manuitt en su forma certera y directa que lo caracteriza indicó que «la oposición no es dueña del 80% de la gente que rechaza el régimen. Ni dueña de la relación que se tiene con los países que también rechazan el régimen.»

Fustigó a la oposición que “cacarea una unidad y no es tal”. Atacó el accionar político del llamado G4. Señaló que los partidos que lo conforman hoy son “cascarones vacios”. Manuitt cree que los venezolanos en este momento “rechazan a los partidos”

PERLITAS: Así lo dijo

1.- Hay que buscar una posición de diálogo, hay sectores del gobierno que saben que las cosas están muy malas. Hay posibilidades de encontrarnos.

2.– Que me respeten mis derechos, reto al gobierno a un juicio legal.

3.- Me han planteado una candidatura. Yo no aspiro cargos públicos, si la unidad reclama mi presencia, si se dan condiciones yo acepto.

4.- Pongo a disposición mi experiencia, que es bastante. Como gobernador allí está lo que he dejado. Si tengo que regresar, regreso.

5.– Me han manifestado que punteo las encuestas en Guárico. Eso no me da el derecho a ser gobernador.

6.- Yo fui diputado sin Chávez. Fui electo antes que Chávez. Mi porcentaje en votos fue mayor que el de Chávez.

7.- “Estoy de acuerdo con el diálogo, eso no implica cambiar tus principios.”

8.- Si en el estado Guárico hay un acuerdo. Se lanza una propuesta, hay que derrotar a esta gente y mi nombre sirve, yo me pongo a la disposición.

El Tubazo Digital