ENTREVISTA A MANUEL BOLÍVAR / Para ser dirigente no hace falta tener un cargo en el gobierno

San Juan de los Morros.- Para Manuel Bolívar, la crítica debe ser una constante dentro de las organizaciones políticas.

Así lo manifestó enfáticamente durante una entrevista concedida a El Tubazo Digital en la capital guariqueña.

El equipo de producción concertó una entrevista en la Plaza Bicentenario, antigua plaza de los estudiantes, frente al parque Eneas Perdomo.

Manuel de Jesús Bolívar Tovar, joven dirigente psuvista, profesor universitario y exjefe de Zona Educativa en el estado Guárico.

Luego de algún tiempo sin saber de éste, preguntamos ¿en qué anda Manuel Bolívar? y así respondió:

En la formación como militante de la esperanza, militantes de un pueblo, estamos siempre en búsqueda de hacer la crítica, pero la crítica con un apellido: la crítica constructiva.

En mi universidad, (Simón Rodríguez) dando clases como profesor. También acompañando a la profesora Gisela Toro de Lara en el Viceministerio de Educación y terminando unos estudios que fueron retomados y están llegando a buen termino

¿Es decir que no estabas escondido estabas estudiando?

Así es, en diciembre estoy recibiendo el título de Doctor en Pedagogía Crítica.

No hay justificación alguna de que algún dirigente diga que tiene una limitante para cursar estudios en Venezuela porque están las condiciones que ha generado el gobierno.

El Psuv viene saliendo de un proceso interno, ¿qué importancia tiene esto?

En el Psuv hay elementos que nos colocan a la vanguardia, es uno de los partidos más grande y otro elemento es lo organizativo, de cómo se ha venido conformando sus estructuras.

Estamos en un proceso que acaba de terminar, hay que aplaudirlo, ciertamente en honor a la verdad venimos de un proceso interno (8 de agosto de 2021) que dejo heridas, heridas curables.

Nosotros creemos en las críticas y en las diferencias, en un proceso dinámico donde hay diferentes visiones de cómo nosotros debemos construir un proceso, un socialismo.

Ahora nuestros líderes son afianzados por el vecino de su comunidad, eso le da connotación y fortaleza.

¿Qué pasa cuando la critica se personaliza?

La crítica es algo natural, es parte de lo que es un ser humano. El mundo es mundo porque pensamos distinto.

Aristóbulo decía que para ser dirigente, si hay algo hay que tener es como dos capas, capas de cocodrilo, una tras otra.

No se puede ser tan sensible a la crítica, no se puede ser sensible a la diferencia.

¿Pero pareciera que algunos dirigentes del Psuv les molesta las críticas?

Ellos tendrían que manifestarlo o decirlo. Yo creo que el pecado estaría que se quede esa incomodidad en el pasillo o la vereda.

¿Qué le falta al Psuv?

Hay algo que me inquieta, yo creo que para ser dirigente del Psuv no necesariamente debo ocupar algún cargo o ser funcionario del gobierno

Me inquieta cuando te ven en la calle un militante del gobierno y te pregunta ¿en qué cargo estás?

Pareciera que para ser dirigente del Psuv tienes que ser un funcionario del gobierno.

El dirigente del Psuv tiene que ser fraguado en el poder popular, en la dinámica del pueblo y esa debe ser una condición.

¿Es como una cultura clientelar dentro del Psuv?

Pudiese ser, yo creo que si algo ha dejado el proceso interno, es que pareciera que se estaba levantando una dirigencia que estaba haciendo política para hacer un proyecto personal.

Aquí el dirigente que haga política para hacer un proyecto personal, esa no es la filosofía de este proyecto. Yo creo que eso quedó al descubierto y quedará para el debate.

¿Cuál es el escenario para 2024?

Nuestro presidente, en honor a la verdad, de igual manera que nuestro compañero José Vásquez se ha comido las verdes, de una situación país agobiante.

Yo quiero felicitar a José Vásquez por cómo se llevó a cabo el último proceso interno del Psuv, distanciado de lo que fue las internas de agosto pasado.

¿Cómo convencer al desmotivado?

Indudablemente que con la acción, tenemos que convencerlo con la acción, nuestra bandera siempre ha sido generar la mayor suma de felicidad posible.

¿Cuál es el enemigo del Psuv?

Pudiese ser ese que aun, estando adentro y por la falta de formación política ideológica comete errores que se cometieron en el pasado.

Moisés Moleiro en su libro “El partido del pueblo: Crónica de un fraude”, visionaba las practicas del amiguismo, el que me adula, el que me da cantos de sirena, esos son los errores que se pueden cometer, hay que visualizar quienes son los de esa práctica, eso se combate con formación.

Exhorto al final de la entrevista

Hago un llamado al Psuv estamos alerta ante una intención que existe: ingenua o por la falta de formación política o ideológica, que pueda tener este tipo de persona, y la alerta de aquellos que lo puedan hacer de manera intencionada de enlodar la memoria de Willian Lara.

Estamos alerta, tenemos información de hechos y opiniones que se están suscitando. Lo más grave es que se esté haciendo desde instituciones del estado, que enloda la memoria de una persona que dio su vida por Venezuela.

No son críticas dentro del Psuv, pero son personas que están en instituciones que responden a una política del estado y del gobierno.

Yo asumo que son posturas individuales. ¿Detrás de ello que hay? Esto es una práctica de la derecha, la derecha especialista en atacar la memoria histórica de los revolucionarios.

Texto: Orlando Medina Bencomo

Fotos y video: Manuel Peña y Franklin Alejandro Medina